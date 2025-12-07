Les Maple Leafs s’inclinent face aux Canadiens en tirs de barrage

De retour à domicile après un long voyage sur la route, les Maple Leafs tentaient d’obtenir une quatrième victoire consécutive. Quoi de mieux qu’un match de samedi soir face aux rivaux de toujours, les Canadiens de Montréal.

Après une première période sans but, les visiteurs ont pris les devants en deuxième sur un but de Cole Caufield. Les Maple Leafs ont forcé la prolongation en fin de troisième lorsque Scott Laughton a ramené les deux équipes à la case départ.

Montréal a eu le dessus en tirs de barrage grâce à Cole Caufield et Alexandre Texier qui on tous deux eu raison de Dennis Hildeby. Du côté de Toronto, seul Auston Matthews a touché la cible en tirs de barrage.

Défaite de 2-1 pour les Maple Leafs devant 19 081 spectateurs. Une première défaite à domicile pour les Leafs face aux Canadiens depuis 2021.

Un classement très serré

À l’approche des fêtes, un phénomène particulier se passe dans la conférence de l’Est et plus particulièrement la division atlantique. Le classement est extrêmement serré ce qui fait que tous les matchs sont d’une grande importance. Alors que par les années passées, souvent près de 20 points séparaient l’équipe en tête de la bonne dernière.