Les Maple Leafs s’inclinent face aux Canadiens en tirs de barrage

Défaite de 2-1 contre Montréal

Caufield-Leafs
Cole Caufield a marqué en 1ère et en tirs de barrage contre les Leafs. Photo: Chris Young
Publié 07/12/2025 par Cindy Caron

De retour à domicile après un long voyage sur la route, les Maple Leafs tentaient d’obtenir une quatrième victoire consécutive. Quoi de mieux qu’un match de samedi soir face aux rivaux de toujours, les Canadiens de Montréal. 

Après une première période sans but, les visiteurs ont pris les devants en deuxième sur un but de Cole Caufield. Les Maple Leafs ont forcé la prolongation en fin de troisième lorsque Scott Laughton a ramené les deux équipes à la case départ.

Montréal a eu le dessus en tirs de barrage grâce à  Cole Caufield et Alexandre Texier qui on tous deux eu raison de Dennis Hildeby. Du côté de Toronto, seul Auston Matthews a touché la cible en tirs de barrage.

Défaite de 2-1 pour les Maple Leafs devant 19 081 spectateurs. Une première défaite à domicile pour les Leafs face aux Canadiens depuis 2021.

Dobes-Leafs
Jakub Dobes a été excellent devant le filet du CH. Photo: Chris Young

Un classement très serré

À l’approche des fêtes, un phénomène particulier se passe dans la conférence de l’Est et plus particulièrement la division atlantique. Le classement est extrêmement serré ce qui fait que tous les matchs sont d’une grande importance. Alors que par les années passées, souvent près de 20 points séparaient l’équipe en tête de la bonne dernière.

Cette année, seulement 8 points séparent la première de la huitième équipe de la division. Les Maple Leafs n’étaient qu’à deux points du Canadien et la troisième place avant le match de samedi.  

Dennis Hildeby, gardien partant pour les Leafs

Plus tôt dans la journée, les Maple Leafs ont annoncé avoir placé le gardien Joseph Woll sur la liste des blessés. Woll s’est blessé au bas du corps lors du match de jeudi en Caroline.

Avec Anthony Stolarz également blessé depuis le 11 novembre et sans date de retour à l’horizon, Hildeby obtient le poste de partant pour les prochains matchs. Arthur Akhtyamov a été rappelé des Marlies pour le seconder. 

Celui que les partisans surnomment «Hildebeast» montre une moyenne de but alloué de 2.54 et un pourcentage d’efficacité de .927% en 8 rencontres avec les Leafs cette saison.

Caufield-goal
Cole Caufield a marqué son 15e but de la saison. Photo: Chris Young

Les Canadiens ouvrent la marque

Les visiteurs ont été les premiers à s’inscrire au pointage à 8:25 de la deuxième période. Le tricolore profitait alors d’un avantage numérique. Cole Caufield laissé seul à la gauche de Dennis Hildeby a facilement sauté sur une rondelle libre pour ouvrir la marque pour son équipe.

Un 15e but cette saison pour le petit attaquant des Canadiens. Juraj Slafkovsky et Ivan Demidov ont obtenu des mentions d’aide sur le but. 1-0 Montréal.

Scott Laughton égalise pour les Leafs

L’attaquant Scott Laughton connaît une excellente séquence de matchs. Il a marqué son troisième but en autant de rencontres pour créer l’égalité. Il s’est amené seul en échappée devant Jakub Dobes qu’il a déjoué d’un puissant lancer frappé. But en désavantage numérique pour les Leafs. 

Le québécois Nicolas Roy a obtenu une mention d’aide sur le but. Une troisième passe dans ses deux derniers matchs. Il montre une fiche de 6 points (1 but, 5 passes) lors des 5 derniers matchs.

Le but de Scott Laughton.
Prolongation et tirs de barrage

Les deux équipes se sont retrouvées en période de prolongation où aucun but n’a été compté. 

Cole Caufield et Alexandre Texier ont fait bouger les cordages pour Montréal. Seul Auston Matthews a trouvé le fond du filet en tirs de barrage contre Dobes. Victoire du Canadien par la marque de 2-1.

Hildeby-Mtl
Le gardien des Leafs, Dennis Hildeby, a terminé la soirée avec 33 arrêts. Photo: Chris Young

Échos de vestiaire

«Dennis nous a permis de rester dans le match et d’obtenir un point», a dit le défenseur Oliver Ekman-Larsson en parlant de Dennis Hildeby. 

«Somme toute, ce n’était pas un mauvais match. Ça aurait pu aller d’un bord comme de l’autre, mais nous devons jouer un 60 minutes complet», selon l’attaquant Nicolas Roy.

Craig Berube a dit que les Leafs ont manqué trop d’opportunités durant la partie. Plusieurs supériorités numériques en vain et beaucoup de tirs qui ont raté le filet. Il a ajouté que ses gars manquent de confiance en avantage numérique.

