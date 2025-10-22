Jack Hughes et les Devils s’amusent contre les Maple Leafs

Défaite 5-2

Devils-Leafs
Les Devils ont marqué 3 buts en 3 minutes 27 secondes en deuxième. Photo: Chris Young
Publié 22/10/2025 par Cindy Caron

Alors que Toronto n’en a que pour les Blue Jays, les Maple Leafs étaient de retour en action devant leurs partisans. C’est devant une foule un peu clairsemée qu’ils recevaient leur ancien entraîneur Sheldon Keefe et les Devils du New Jersey. 

Les Maple Leafs ont pris les devants en première période sur un but de John Tavares, mais se sont écroulés en deuxième période lorsque les Devils ont marqué trois buts en moins de quatre minutes.

Jack Hughes a compté un tour du chapeau alors que Cody Glass et Brenden Dillon ont aussi déjoué Anthony Stolarz. John Tavares et Matias Maccelli ont été les seuls buteurs des Leafs. Le gardien Stolarz a effectué 30 arrêts dans la défaite de 5-2. 

Les Maple Leafs supportent les Blue Jays

Les joueurs des Leafs et l’organisation n’ont pas manqué de souligner l’exploit réalisé par les Jays lundi soir. Les joueurs sont arrivés à l’aréna en portant fièrement des maillots des Blue Jays.

Sans surprise, Auston Matthews arborait un chandail de Vladimir Guerrero Jr. Le joueur de premier but des Jays s’était pointé au Rogers Centre pour le match ultime avec un jersey de Matthews

Les Maple Leafs ont souligné toute la soirée la présence en Série mondiale des Jays pour une première fois en 32 ans. Les partisans ont reçu des t-shirts de l’équipe de baseball, Carlton, la mascotte des Leafs, portait également les couleurs des Blue Jays pour l’occasion. Miles Straw, Tyler Heineman et l’entraîneur des frappeurs David Popkins assistaient au match et ont été présentés sur l’écran géant.

Toronto ouvre la marque

Les Maple Leafs ont été les premiers à s’inscrire au pointage. John Tavares a marqué son quatrième but de la saison pour donner l’avance aux siens. Bien posté devant le filet, il a poussé la rondelle derrière le gardien Jake Allen.

Un 498e but en carrière pour le vétéran de 35 ans. Il est présentement au cinquième rang des joueurs actifs pour le plus grand nombre de buts, derrière Ovechkin, Crosby, Stamkos et Malkin. 

Les Devils ripostent en deuxième

Les visiteurs ont rapidement créé l’égalité en début de deuxième. Le tir de la pointe de Jack Hughes a déjoué Anthony Stolarz qui avait la vue voilée. L’entraîneur des Leafs Craig Berube a contesté le but pour interférence sur le gardien, mais le but est accordé. Toronto a donc écopé d’une punition. 

Les Devils en ont immédiatement profité. Cody Glass saute sur un rebond et donne l’avance aux Devils. But en avantage numérique pour les visiteurs. 2-1 NJ. 

New Jersey a marqué un troisième but en 3 minutes 27 secondes lors d’un 4 contre 1 qui a mené au but de Brenden Dillon. 

Enfin un but pour Maccelli avec les Leafs

L’entraîneur des Leafs Craig Berube a demandé un temps d’arrêt après le troisième but des Devils. Cette pause a semblé brasser sa troupe.

William Nylander y est allé d’un bel effort en zone adverse avant de refiler le disque à Matias Maccelli. Ce dernier, profitant d’un filet ouvert, n’a pas raté sa chance de faire bouger les cordages. Un premier but dans l’uniforme des Leafs pour l’attaquant qui évoluait avec Utah l’an dernier. 

Avec sa mention d’aide sur le but, William Nylander comptabilise 11 passes en 7 matchs depuis le début de la saison. 

Jack Hughes en rajoute pour Devils

Le défenseur des Devils Jack Hughes a marqué son deuxième but du match peu après. Il s’est amené seul devant Stolarz qu’il a déjoué d’un lancer frappé. Deuxième période à oublier pour les Leafs.  

Hughes a complété son tour du chapeau dans les dernières secondes de la rencontre pour solidifier la victoire de son équipe.

Échos de vestiaire

« C’est la même chose depuis quelques matchs: nous sommes négligents et manquons de constance. On doit être meilleurs avec la rondelle. Nous éprouvons beaucoup de difficultés en 2e période récemment et il faut régler ça », selon le capitaine Auston Matthews.

L’entraîneur Craig Berube n’était évidemment pas content de la performance de son équipe. « Nous nous sommes creusé un trou en 2e période. C’est une préoccupation cette année. Nous avons de la difficulté à gérer les matchs en 2e période. La première était correcte mais nous nous sommes tirés dans le pied en deuxième. »

Berube a par ailleurs mentionné que le défenseur Chris Tanev pourrait possiblement rater une certaine période de temps en raison d’une blessure au haut du corps. 

Les Leafs seront de retour au jeu samedi, alors qu’ils accueilleront les Sabres de Buffalo. Selon plusieurs sources, le match prévu pour 19h devrait être devancé plus tôt dans la journée pour ne pas entrer en conflit avec le match numéro 2 des Jays qui aura lieu le même jour à 20h. 

