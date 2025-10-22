Jack Hughes et les Devils s’amusent contre les Maple Leafs

Alors que Toronto n’en a que pour les Blue Jays, les Maple Leafs étaient de retour en action devant leurs partisans. C’est devant une foule un peu clairsemée qu’ils recevaient leur ancien entraîneur Sheldon Keefe et les Devils du New Jersey.

Les Maple Leafs ont pris les devants en première période sur un but de John Tavares, mais se sont écroulés en deuxième période lorsque les Devils ont marqué trois buts en moins de quatre minutes.

Jack Hughes a compté un tour du chapeau alors que Cody Glass et Brenden Dillon ont aussi déjoué Anthony Stolarz. John Tavares et Matias Maccelli ont été les seuls buteurs des Leafs. Le gardien Stolarz a effectué 30 arrêts dans la défaite de 5-2.

Les Maple Leafs supportent les Blue Jays

Les joueurs des Leafs et l’organisation n’ont pas manqué de souligner l’exploit réalisé par les Jays lundi soir. Les joueurs sont arrivés à l’aréna en portant fièrement des maillots des Blue Jays.

Sans surprise, Auston Matthews arborait un chandail de Vladimir Guerrero Jr. Le joueur de premier but des Jays s’était pointé au Rogers Centre pour le match ultime avec un jersey de Matthews.



Les Maple Leafs ont souligné toute la soirée la présence en Série mondiale des Jays pour une première fois en 32 ans. Les partisans ont reçu des t-shirts de l’équipe de baseball, Carlton, la mascotte des Leafs, portait également les couleurs des Blue Jays pour l’occasion. Miles Straw, Tyler Heineman et l’entraîneur des frappeurs David Popkins assistaient au match et ont été présentés sur l’écran géant.