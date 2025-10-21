George Springer joue les héros et les Blue Jays accèdent à la Série mondiale

Forts de leur victoire la veille, les Blue Jays disputaient le dernier match de la série de championnat de l’Américaine face aux Mariners lundi soir. C’est dans un Rogers Centre plein à craquer que Vladimir Guerrero Jr et sa bande tentaient de remporter la série et se qualifier pour la Série mondiale.

Malgré des difficultés au monticule ainsi qu’au bâton, Toronto a effectué une remontée tardive en fin de match pour se sauver avec la victoire. George Springer a frappé un circuit bon pour 3 points en 8e et le releveur Jeff Hoffman s’est occupé des retraits au bâton en 9e.

Les Jays remportent la série 4-3 contre les Mariners et affronteront les Dodgers de Los Angeles en Série mondiale. Vladimir Guerrero Jr a été élu le joueur le plus utile à son équipe.

La seule équipe de la MLB au Canada accède à la Série mondiale pour la première fois en 32 ans. Les Jays avaient remporté le Trophée du commissaire de la Ligue majeure de baseball en 1992 et 1993.

Seattle prend les devants

Un ambiance tendue régnait à l’intérieur du stade. Les amateurs de sports de Toronto sont des habitués des matchs numéro 7 et ceux-ci viennent toujours avec un lot de stress.