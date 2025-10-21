George Springer joue les héros et les Blue Jays accèdent à la Série mondiale

George Springer
George Springer a frappé le coup de circuit de la victoire. Photo: Chris Young
Partagez
Tweetez
Envoyez

Publié 21/10/2025 par Cindy Caron

Forts de leur victoire la veille, les Blue Jays disputaient le dernier match de la série de championnat de l’Américaine face aux Mariners lundi soir. C’est dans un Rogers Centre plein à craquer que Vladimir Guerrero Jr et sa bande tentaient de remporter la série et se qualifier pour la Série mondiale.

Malgré des difficultés au monticule ainsi qu’au bâton, Toronto a effectué une remontée tardive en fin de match pour se sauver avec la victoire. George Springer a frappé un circuit bon pour 3 points en 8e et le releveur Jeff Hoffman s’est occupé des retraits au bâton en 9e.

Les Jays remportent la série 4-3 contre les Mariners et affronteront les Dodgers de Los Angeles en Série mondiale. Vladimir Guerrero Jr a été élu le joueur le plus utile à son équipe. 

La seule équipe de la MLB au Canada accède à la Série mondiale pour la première fois en 32 ans. Les Jays avaient remporté le Trophée du commissaire de la Ligue majeure de baseball en 1992 et 1993.

Jays-trophy
Les Jays ont reçu le trophée de champions de l’Américaine. Photo: Chris Young

Seattle prend les devants

Un ambiance tendue régnait à l’intérieur du stade. Les amateurs de sports de Toronto sont des habitués des matchs numéro 7 et ceux-ci viennent toujours avec un lot de stress.

Publicité

Les visiteurs n’ont pas tardé à ouvrir la machine. Julio Rodriguez a rapidement frappé un double dès sa première présence au bâton. Le canadien Josh Naylor a par la suite claqué un coup sûr pour faire entrer Rodriguez au marbre et donner l’avance aux Mariners. 1-0 Seattle.

Toronto égalise et limite les dégats

Les Blue Jays ont nivelé la marque à leur présence au bâton. Le premier frappeur des Jays, George Springer, y est allé d’un coup sûr pour se rendre sur les buts. Daulton Varsho a par la suite cogné un double pour faire entrer Springer au marbre et créer l’égalité.

Les Mariners ont mis de la pression sur le lanceur partant Shane Bieber mais la défensive des Jays a été en mesure de les contenir.

Jeu controversé en fin de manche lorsque Josh Naylor a sauté devant un relais pour tenter de bloquer un double jeu. La séquence à été revue, l’interférence de Naylor confirmée et le double jeu approuvé.

Deux circuits pour les Mariners

Les visiteurs ont repris l’avance grâce à un circuit en solo de Julio Rodriguez en 3e manche. Le lanceur des Jays, Shane Bieber, a été remplacé après avoir lancé 3 manches et deux tiers. L’ancien récipiendaire du trophée Cy Young a obtenu 5 retraits au bâton dans sa soirée de travail. 

Publicité

Cal Raleigh a imité son coéquipier en 45e manche pour ajouter un point à l’avance des visiteurs et refroidir la foule de 44 770 personnes présentes au Rogers Centre. 3-1 Seattle.

Julio Rodriguez
Julio Rodriguez a donné du fil à retordre aux Jays toute la série. Photo: Chris Young

George Springer procure la victoire aux Jays

C’est dans un stade très silencieux que l’offensive des Blue Jays s’est mise en marche en 7e manche. Addison Barger a obtenu un but sur balles et tandis que Isiah Kiner-Falefa a frappé un coup sûr. Avec un homme au premier et deuxième, Andrés Giménez y est allé d’un sacrifice pour faire avancer Barger et Kiner-Falefa au 2e et 3e respectivement.

George Springer a frappé le coup de circuit tant espéré pour faire rentrer tout ce beau monde au bercail. Les Jays prennent les devants pour la premiere fois du match. Un véritable explosion de joie alors que tous les espoirs sont à nouveau permis pour les partisans.

Jays-celly
Les Jays ont obtenu 3 points en 7e manche pour se sauver avec la victoire. Photo: chris Young

Amené en relève, Jeff Hoffman s’est occupé de retirer les joueurs des Mariners pour confirmer la victoire des Jays. Les lanceurs Louis Varland, Seranthony Domingez, Chris Bassitt et Kevin Gausman ont tous lancé une manche chacun dans la victoire de 4-3.

Échos de vestiaire

« C’est fantastique. Je suis vraiment fier de ça mais surtout fier d’aller en Série mondiale. Ça vaut tout l’or du monde pour moi de ramener la Série mondiale au Canada », a dit le joueur par excellence de la série ALCS Vladimir Guerrero Jr. 

Publicité
Vladimir Guerrero Jr.
Vladimir Guerrero Jr..au sol après la victoire des siens. Photo: Chris Young

« C’est incroyable. Les fans, le pays, ils le méritent. Ça me touche de mener une équipe qui accède à la Série mondiale pour une première fois en 32 ans. Je suis tellement content pour les gars et tout le personnel de l’équipe. Nous allons profiter du moment ce soir parce que c’est difficile de se rendre ici. Ensuite nous allons reprendre le travail et être prêts pour les Dodgers », disait un John Schneider émotif après la victoire. 

Le premier match de la série face aux Dodgers aura lieu vendredi au Rogers Centre.

Auteurs

Partagez
Tweetez
Envoyez

Ne manquez pas!

Publicité

Pour la meilleur expérience sur ce site, veuillez activer Javascript dans votre navigateur