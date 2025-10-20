Les Blue Jays forcent la tenue d’un match ultime contre les Mariners

Les Blue Jays étaient de retour à domicile dimanche soir après avoir disputé les trois dernières rencontres à Seattle. Tirant de l’arrière 3-2 dans la série face aux Mariners, ils devaient remporter le duel pour forcer un match ultime lundi.

Toronto a pu compter sur une excellente sortie du lanceur Trey Yesavage. L’offensive des Jays a fait le travail et a donné le ton. Addison Barger et Vladimir Guerrero Jr. ont frappé des coups de circuit alors que Ernie Clement a également bien fait au bâton.

George Springer, atteint par une balle rapide au genou lors du match 5 à Seattle, était en uniforme mais a été limité à un but sur balle. Le frappeur de puissance des Jays était visiblement incommodé par la douleur.

Les Jays l’emportent 6-2 et forcent un 7e match. Ils ne sont qu’à une seule victoire d’atteindre la Série mondiale pour la première fois depuis 1993.

Yesavage au monticule pour les Jays

C’est au lanceur recrue Trey Yesavage qui a obtenu le départ au monticule. Un sixième match seulement en carrière dans la MLB (et troisième en séries) pour le lanceur de 22 ans. Le moins que l’on puisse dire est qu’il est capable de gérer la pression.