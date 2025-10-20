Les Blue Jays forcent la tenue d’un match ultime contre les Mariners

Victoire de 6-2

Addison Barger
Addison Barger a frappé un coup de circuit dans la victoire des Blue Jays. Photo: Chris Young
Publié 20/10/2025 par Cindy Caron

Les Blue Jays étaient de retour à domicile dimanche soir après avoir disputé les trois dernières rencontres à Seattle. Tirant de l’arrière 3-2 dans la série face aux Mariners, ils devaient remporter le duel pour forcer un match ultime lundi.

Toronto a pu compter sur une excellente sortie du lanceur Trey Yesavage. L’offensive des Jays a fait le travail et a donné le ton. Addison Barger et Vladimir Guerrero Jr. ont frappé des coups de circuit alors que Ernie Clement a également bien fait au bâton. 

George Springer, atteint par une balle rapide au genou lors du match 5 à Seattle, était en uniforme mais a été limité à un but sur balle. Le frappeur de puissance des Jays était visiblement incommodé par la douleur.

Les Jays l’emportent 6-2 et forcent un 7e match. Ils ne sont qu’à une seule victoire d’atteindre la Série mondiale pour la première fois depuis 1993.

Yesavage au monticule pour les Jays

C’est au lanceur recrue Trey Yesavage qui a obtenu le départ au monticule. Un sixième match seulement en carrière dans la MLB (et troisième en séries) pour le lanceur de 22 ans. Le moins que l’on puisse dire est qu’il est capable de gérer la pression.

Il a été excellent lors des deux premières manches en limitant rapidement les redoutables frappeurs des Mariners.

En trois présences au monticule en séries d’après-saison, il a obtenu un total de 22 retraits au bâton. Il est à égalité au deuxième rang de l’histoire de la MLB pour le nombre de retraits au bâton effectués par une recrue lors de ses trois premiers départs en séries.  

Trey Yesavage
Trey Yesavage a une fois de plus été excellent au monticule. Photo: Chris Young

Toronto prend les devants

Daulton Varsho frappe un double en deuxième. Un coup sur d’Addison Barger a permis au voltigeur d’entrer au marbre et donner l’avance aux Jays. Barger a doublé l’avance de Toronto quelques instants plus tard lorsque Ernie Clement a frappé un simple. 

Les Mariners se sont placés en bonne position alors qu’ils ont rempli les buts alors qu’ils n’avaient qu’un seul retrait. Les hommes de John Schneider ont été en mesure de contrer la menace de l’adversaire grâce à un double jeu. 

Barger et Clement ont procuré deux autres points aux Blue Jays en troisième manche. Barger a frappé un coup de circuit alors que Clement était sur les buts. 

Ernie Clement
Ernie Clement a procuré un point aux Jays en glissant au marbre. Photo: Chris Young

Les Jays ont part la suite ajouté un autre point au tableau indicateur. Alors que la foule scandait son nom, Vladimir Guerrero Jr. y est allé à son tour d’un coup de circuit. Toronto prend une confortable avance de 5-0.

Il s’agit d’un sixième coup de circuit en séries pour Guerrero Jr. Il est maintenant à égalité avec Joe Carter et Jose Bautista pour le record de franchise des Blue Jays.

Les Mariners réduisent l’écart mais commettent des erreurs

Les Mariners se sont finalement inscrits au pointage en cinquième. Josh Naylor, originaire de Mississauga, a frappé la longue balle. Coup bon pour un point pour Seattle. Les visiteurs ont ajouté un deuxième point avant la fin de la sixième manche pour réduire l’écart.  

Yesavage a été remplacé par la suite. Il a obtenu sept retraits au bâton dans sa soirée de travail. 

Les Blue Jays ont profité d’une erreur défensive des Mariners en fin de 7e manche pour ajouter un point. Le receveur Cal Raleigh a échappé la balle ce qui a permis à Vladimir Guerrero Jr, qui était au deuxième but de courir vers le troisième. Le lancer de Raleigh vers le troisième a manqué de précision et Guerrero Jr. est rentré au marbre sur l’erreur. 

Louis Varland et Jeff Hoffman ont complété le travail en relève et les Blue Jays l’emportent 6-2.

Échos de vestiaire

« C’était le public le plus électrique et le plus énergique devant lequel j’ai jamais joué auparavant. L’équipe se mobilise derrière les fans et ils sont une énorme source de motivation pour nous », a dit le lanceur Trey Yesavage après la victoire.

Vladimir Guerrero Jr. est prêt pour le match ultime. « Je suis né pour cela. Je vais donner tout ce que j’ai pour la ville et je vais donner tout ce que j’ai pour les partisans. »

Barger-Guerrero
Vladimir Guerrero Jr et les Jays célèbrent le circuit d’Addison Barger. Photo: Chris Young

Les Jays affronteront les Mariners une dernière fois lundi soir au Rogers Centre. L’équipe gagnante croisera le fer avec les Dodgers de Los Angeles en Série mondiale.

