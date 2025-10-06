Les Blue Jays s’amusent et prennent les devants 2-0 dans la série

Victoire de 13-7 pour Toronto qui pourrait éliminer New York dès mardi

Trey Yesavage
Le lanceur partant Trey Yesavage a été exceptionnel dans la victoire des Jays. Photo: Chris Young
Partagez
Tweetez
Envoyez

Publié 06/10/2025 par Cindy Caron

Le deuxième match de la série entre les Yankees et Blue Jays avait lieu dimanche au Rogers Centre. Dans un duel d’une très grande importance, la troupe de John Schneider s’est élevée. Toronto l’emporte 13-7 et pourrait éliminer les Yankees dès mardi à New York.

Un record pour le lanceur recru des Jays

Obtenant un vote de confiance de son manager, c’est le jeune Trey Yesavage qui obtenait le départ. Le lanceur de 22 ans a rapidement donné le ton au match. Yesavage a inscrit une marque d’équipe effectuant 11 retraits au bâton. Le plus grand nombre en séries d’après-saison pour une recrue dans l’histoire des Blue Jays.

Outre les quatre balles accordées au frappeur Aaron Judge en première manche, Yesavage a été quasi parfait.

Les partisans l’ont chaleureusement applaudi lorsqu’il a été remplacé en sixième manche.

Les Blue Jays attaquent

Rappelant le match de samedi, la machine offensive des Blue Jays s’est rapidement mise en marche en deuxième manche. Un triple de Daulton Varsho suivi d’un circuit d’Ernie Clement ont permis à Toronto de prendre les devants 2-0.

Publicité

Toronto a ajouté à son avance avec 3 points supplémentaires en troisième.

Un grand chelem historique pour Guerrero Jr

Poursuivant sur leur lancée, les Blue Jays ont pris une très confortable avance de 12-0 sur leurs adversaires.

Le visage de la franchise, Vladimir Guerrero Jr, a frappé la balle avec aplomb dans la foule au champ gauche alors que les buts étaient tous occupés. Un premier grand chelem en séries pour les Blue Jays. Moment historique et lancer du bâton qui n’était pas sans rappeler le « bat flip » de Jose Bautista en 2015.

George Springer a lui aussi frappé la balle par-dessus la clôture. 12-0.

Les Yankees remontent

Les visiteurs se sont finalement inscrits au pointage en sixième manche. Matt Bellinger a frappé un circuit bon pour deux points pour son équipe. Un silence régnait dans le Rogers Centre.

Publicité

Les partisans des Jays ont eu chaud en septième alors que New York a inscrit cinq points et réduit l’avance des Jays à 13-7. Les Blue Jays ont freiné les ardeurs des Yankees et ont remporté un deuxième match en autant de jours. Les Blue Jays pourraient éliminer les Yankees dès mardi à New York.

Échos de vestiaire

George Springer n’avait que de bons mots pour le lanceur Tre Yesavage. « Il a rendu notre travail facile en effectuant tous ces retraits au bâton. C’est très encourageant et je l’encourage à continuer de rendre notre job facile. »

Le gérant du club John Schneider a pour sa part commenté les huées qu’il a reçues lorsqu’il a choisi de remplacer Yesavage en cinquième manche. « Je savais que les partisans allaient me huer. »

« Je sais que les fans voulaient que je reste sur le terrain, mais c’était la bonne chose à faire », a dit Yesavage.

Pour Vladimir Guerrero Jr, “le travail n’est pas encore terminé. Ce n’est pas fini. Nous devons continuer à travailler fort, travailler ensemble en équipe, garder le focus et essayer de remporter le troisième match. »

Publicité

« Nous jouons pour gagner et pour cette ville », a-t-il ajouté.

Auteurs

Partagez
Tweetez
Envoyez

Ne manquez pas!

Publicité

Pour la meilleur expérience sur ce site, veuillez activer Javascript dans votre navigateur