Les Blue Jays s’amusent et prennent les devants 2-0 dans la série

Le deuxième match de la série entre les Yankees et Blue Jays avait lieu dimanche au Rogers Centre. Dans un duel d’une très grande importance, la troupe de John Schneider s’est élevée. Toronto l’emporte 13-7 et pourrait éliminer les Yankees dès mardi à New York.

Un record pour le lanceur recru des Jays

Obtenant un vote de confiance de son manager, c’est le jeune Trey Yesavage qui obtenait le départ. Le lanceur de 22 ans a rapidement donné le ton au match. Yesavage a inscrit une marque d’équipe effectuant 11 retraits au bâton. Le plus grand nombre en séries d’après-saison pour une recrue dans l’histoire des Blue Jays.

Outre les quatre balles accordées au frappeur Aaron Judge en première manche, Yesavage a été quasi parfait.

Les partisans l’ont chaleureusement applaudi lorsqu’il a été remplacé en sixième manche.

Les Blue Jays attaquent

Rappelant le match de samedi, la machine offensive des Blue Jays s’est rapidement mise en marche en deuxième manche. Un triple de Daulton Varsho suivi d’un circuit d’Ernie Clement ont permis à Toronto de prendre les devants 2-0.