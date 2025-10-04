Les Blue Jays sont prêts à représenter tout le pays

Après avoir profité de quelques jours de repos en attendant l’identité de leurs adversaires, les Blue Jays de Toronto sont frais et dispos pour entamer leur parcours en séries samedi. Le premier duel de la série en formule 3 de 5, opposant les Jays aux Yankees de New York, aura lieu samedi au Rogers Centre.

Les Jays sous-estimés malgré une victoire de division

Ayant terminé au premier rang de la division est de la Ligue Américaine, les Jays attendaient le résultat du gagnant de la série « Wild Card » entre les Yankees et Red Sox de Boston.

Pour une toute première fois dans l’histoire de la franchise, Toronto affrontera Aaron Judge et les Yankees en séries d’après-saison. De quoi exciter les amateurs de baseball.



Les Blue Jays ont montré une fiche de 8 victoires et 5 défaites cette saison contre New York. Malgré cet avantage, ce sont plutôt les visiteurs qui sont considérés comme favoris pour remporter la série selon les sites de paris sportifs et experts.



« New York est un marché beaucoup plus gros, c’est pour ça », a dit le gérant général du club John Schneider en point de presse vendredi après-midi.

Kevin Gausman sera le lanceur partant

C’est au meilleur lanceur des Blue Jays, Kevin Gausman, que reviendra l’honneur de monter sur le monticule pour ce premier affrontement.

«En tant que lanceur, ça veut dire beaucoup pour moi. Chaque fois que tu peux jouer dans la plus grosse partie de l’année, ça montre que l’équipe a confiance en moi. Je suis super excité et prêt à jouer!»