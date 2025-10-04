Les Blue Jays sont prêts à représenter tout le pays

Toronto accueille les Yankees de New York samedi et dimanche

Vladimir Guerrero Jr
Vladimir Guerrero Jr et les Blue Jays aspirent aux grands honneurs. Photo: Chris Young
Publié 03/10/2025 par Cindy Caron

Après avoir profité de quelques jours de repos en attendant l’identité de leurs adversaires, les Blue Jays de Toronto sont frais et dispos pour entamer leur parcours en séries samedi. Le premier duel de la série en formule 3 de 5, opposant les Jays aux Yankees de New York, aura lieu samedi au Rogers Centre.

Les Jays sous-estimés malgré une victoire de division

Ayant terminé au premier rang de la division est de la Ligue Américaine, les Jays attendaient le résultat du gagnant de la série « Wild Card » entre les Yankees et Red Sox de Boston.

Pour une toute première fois dans l’histoire de la franchise, Toronto affrontera Aaron Judge et les Yankees en séries d’après-saison. De quoi exciter les amateurs de baseball.

Les Blue Jays ont montré une fiche de 8 victoires et 5 défaites cette saison contre New York. Malgré cet avantage, ce sont plutôt les visiteurs qui sont considérés comme favoris pour remporter la série selon les sites de paris sportifs et experts.

« New York est un marché beaucoup plus gros, c’est pour ça », a dit le gérant général du club John Schneider en point de presse vendredi après-midi.

Kevin Gausman sera le lanceur partant

C’est au meilleur lanceur des Blue Jays, Kevin Gausman, que reviendra l’honneur de monter sur le monticule pour ce premier affrontement. 

«En tant que lanceur, ça veut dire beaucoup pour moi. Chaque fois que tu peux jouer dans la plus grosse partie de l’année, ça montre que l’équipe a confiance en moi. Je suis super excité et prêt à jouer!»

« Il est un excellent lanceur. Kevin est le type de lanceur qui donne tout ce qu’il a à chaque sortie », a dit son coéquipier Vladimir Guerrero Jr. 

Le retour de Bo Bichette est incertain 

Du côté de l’arrêt-court Bo Bichette, blessé a un genou depuis quelques semaines, John Schneider n’a pas été en mesure de donner une réponse claire quant à son retour au jeu.

« Son statut est toujours de jours en jours. Pour qu’il soit dans la formation, je dois être capable de l’utiliser régulièrement. Il n’a pas recommencé à courir ou frapper dans la cage encore. »  

Kevin Gausman
Le lanceur Kevin Gausman a rencontré les médias vendredi. Photo: Cindy Caron

Le privilège de représenter un pays

La seule équipe de la MLB au Canada pourra compter sur le soutient de toute une nation.

Le gérant John Schneider est au courant. « C’est un honneur incroyable de jouer pour un pays au complet. Les gars savent à quel point beaucoup de gens nous regarde à chaque partie. D’un océan à l’autre, tout le monde nous encourage et ce n’est pas quelque chose que nous prenons à la légère. » 

« Nous n’avons une seule équipe pour le pays au complet. Il y a beaucoup de choses qui viennent avec ça. De la pression supplémentaire mais aussi beaucoup d’amour. C’est l’avantage que nous avons. Nous l’avons vu dans les dernières semaines, tous les matchs à domiciles étaient complets ou presque. L’amour que nous ressentons dans le stade, c’est une situation unique à Toronto. Ça nous rapproche aussi en tant que groupe », a ajouté Kevin Gausman

Gagner est tout ce qui compte

Si les Jays veulent espérer gagner la série, ils devront compter sur de bonnes performances de leur joueur de franchise Vladimir Guerre Jr. Toronto tente de ramener un championnat de la Série mondiale au Canada pour la première fois depuis 1993. 

« Je veux que Vlad joue librement et comme lui seul peut le faire. Je ne veux pas qu’il se mette trop de pression sur les épaules parce qu’il est le visage de cette franchise. Il a juste besoin d’être concentré et prêt quand le temps va venir », a dit John Schneider. 

« Tout ce qui compte pour moi est de gagner », a dit Guerrero Jr.

Les deux premiers matchs de la série ont lieu samedi et dimanche au Rogers Centre. Les 3e et 4e parties (si nécessaire) auront lieu du côté du Yankee Stadium mardi et mercredi. Le duel ultime, s’il a lieu, sera le 10 octobre à Toronto.  

