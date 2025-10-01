Les Blue Jays sont champions de division pour la première fois depuis 2015

Les séries débutent samedi au Rogers Centre

Alejandro Kirk
Alejandro Kirk a frappé 2 coups de circuit dans la victoire de dimanche. Photo: Chris Young
Publié 30/09/2025 par Cindy Caron

Suite au balayage de la série de trois matchs face aux Rays de Tampa Bay ce week-end, les Jays se sont assuré la première place de la division Est de la Ligue américaine de baseball. L’équipe profite de quelques jours de repos avant d’affronter le gagnant de la série entre les Red Sox de Boston et Yankees de New York. Le premier duel aura lieu samedi au Rogers Centre.

Les Jays ont gardé les fans en haleine jusqu’à la fin

La seule équipe de la MLB au Canada ne s’est pas donné la tâche facile. Malgré une confortable avance de 5 matchs sur les Yankees la semaine dernière, la troupe de John Schneider n’a confirmé son premier rang qu’au dernier match de la saison régulière. Une convaincante victoire de 13-4 devant une salle comble de plus de 42 000 spectateurs au Rogers Centre dimanche. Toronto a terminé le calendrier régulier avec une fiche de 94-68.

« Vous n’avez pas lâché et le ciel ne nous est pas tombé sur la tête », a dit Schneider aux siens après la victoire.

La folie des séries s’empare de Toronto

Les Blue Jays disputeront leurs premières parties des séries d’après-saison samedi et dimanche à domicile. L’heure n’est toutefois pas encore confirmée. Avant même que la position de l’équipe soit confirmée et qu’un horaire soir annoncé, les billets pour les rencontres de « wild card », ALDS et Série Mondiale ont tous trouvé preneurs.

Les amateurs de baseball devront maintenant débourser des sommes astronomiques pour assister aux parties via les sites de revente. L’engouement est palpable et la ville vibre au rythme des son équipe de baseball. 

Jays lanceur
La seule équipe de baseball MLB au Canada a le support de tout le pays derrière elle. Photo: Chris Young

Une première depuis 2015 

Toronto n’avait pas remporté sa division depuis 2015. Cette année-là, les Blue Jays avaient eu un bon parcours en séries en éliminant les Rangers du Texas avant de s’incliner au 3e tour face aux Royals de Kansas City.

Le « bat flip » de Jose Bautista est un moment de l’histoire du sport qui est gravé dans les mémoires à jamais. 

Vladimir Guerrero Jr et ses coéquipiers espèrent pouvoir avoir de plus longues séries qu’en 2023. Toronto s’était qualifié pour la série wild card mais s’était incliné en deux parties face aux Mariners de Seattle. Cette fin de saison sous le signe de la victoire est une excellente façon d’entamer la suite. 

Bichette pourrait être de retour jeu pour les Jays

Bonne nouvelle pour pour les Blue Jays. Avec sa victoire de division, l’équipe profite de quelques jours avant son premier duel.  L’arrêt-court Bo Bichette est tenu à l’écart du jeu depuis le 7 septembre. Blessé au genou gauche, il espère être en mesure de revenir au jeu samedi. 

«La pause m’aide et je vais tout faire dans les prochains jours pour être en mesure de jouer», a dit Bichette.

Match intra-équipe ouverts au public cette semaine

Afin de se maintenir en forme durant la semaine, les Blue Jays ont choisi de tenir des matchs intra-équipe. Ceux-ci auront lieu mercredi et jeudi au Rogers Centre. Ouverts au public, les billets sont disponibles sur le site de l’équipe.

Pour John Schneider, « les partisans ont amené l’énergie toute la saison et nous avons besoin qu’ils continuent de le faire. Nous voulons être prêts pour nos adversaires et avoir les fans présents est la meilleure façon de faire que notre domicile ait la même atmosphère qu’un jour de match. » 

John Schneider
Le gérant des Blue Jays, John Schneider. Photo: Chris Young

Tous les espoirs sont permis pour les Blue Jays qui visent une première Série mondiale depuis 1993.

