Les Blue Jays sont champions de division pour la première fois depuis 2015

Suite au balayage de la série de trois matchs face aux Rays de Tampa Bay ce week-end, les Jays se sont assuré la première place de la division Est de la Ligue américaine de baseball. L’équipe profite de quelques jours de repos avant d’affronter le gagnant de la série entre les Red Sox de Boston et Yankees de New York. Le premier duel aura lieu samedi au Rogers Centre.

Les Jays ont gardé les fans en haleine jusqu’à la fin

La seule équipe de la MLB au Canada ne s’est pas donné la tâche facile. Malgré une confortable avance de 5 matchs sur les Yankees la semaine dernière, la troupe de John Schneider n’a confirmé son premier rang qu’au dernier match de la saison régulière. Une convaincante victoire de 13-4 devant une salle comble de plus de 42 000 spectateurs au Rogers Centre dimanche. Toronto a terminé le calendrier régulier avec une fiche de 94-68.

« Vous n’avez pas lâché et le ciel ne nous est pas tombé sur la tête », a dit Schneider aux siens après la victoire.

La folie des séries s’empare de Toronto

Les Blue Jays disputeront leurs premières parties des séries d’après-saison samedi et dimanche à domicile. L’heure n’est toutefois pas encore confirmée. Avant même que la position de l’équipe soit confirmée et qu’un horaire soir annoncé, les billets pour les rencontres de « wild card », ALDS et Série Mondiale ont tous trouvé preneurs.

Les amateurs de baseball devront maintenant débourser des sommes astronomiques pour assister aux parties via les sites de revente. L’engouement est palpable et la ville vibre au rythme des son équipe de baseball.