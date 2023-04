Un match d’ouverture enlevant pour les Blue Jays

Ambiance incroyable

Le gérant de l’équipe, John Schneider, était émerveillé par l’atmosphère au Centre Rogers. « C’est incroyable. Il y avait tellement d’ambiance. On espère que ça va continuer comme ça toute la saison », a-t-il dit après la victoire des siens.

Les partisans de baseball sont repartis heureux et un vent d’optimisme se faisait sentir. Une victoire comme celle-ci donne beaucoup d’espoir pour le reste de la saison et la course au championnat.

Les Jays sont favoris pour connaître un long parcours en séries éliminatoires, eux qui s’étaient inclinés en série wild card en septembre dernier.