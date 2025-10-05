Les Jays donnent le ton à la série avec une fracassante victoire sur les Yankees

Toronto prend les devants 1-0 dans la série avec un gain de 10-1

Blue Jays
Le receveur Alejandro Kirk a frappé 2 circuits dans la victoire des Jays. Photo: Chris Young
Publié 05/10/2025 par Cindy Caron

La ville de Toronto est en mode baseball pour les séries d’après-saison. La série opposant les Yankees aux Jays débutait samedi après-midi au Rogers Centre. Toronto a remporté son premier match de séries en neuf ans avec un solide gain de 10-1 sur New-York. Les Jays montrent maintenant une fiche de 7-1 à domicile face aux Yankees en 2025.

Vladimir Guerrero Jr frappe fort

Le joueur de premier but des Blue Jays, Vladimir Guerrero Jr a rapidement inscrit son équipe au pointage. Le gérant général des Jays avait dit vendredi que Guerrero Jr devait jouer librement et être lui-même.

À sa première présence au bâton, le visage de la franchise a frappé son premier coup de circuit en séries en carrière. De quoi faire bondir de leurs sièges les 44 655 partisans présents au stade. 1-0 Toronto.

Kirk et Gausman excellents pour les Jays

Les Blue Jays ont pu compter sur l’aide d’Alejandro Kirk et Kevin Gausman pour continuer sur la lancée de Guerrero Jr. Celui que l’on surnomme Capitaine Kirk a frappé son premier coup de circuit de la rencontre en deuxième manche pour doubler l’avance des siens. 

Le lanceur Kevin Gausman a très bien fait au monticule. Il a accordé un point et quatre coups sûrs en cinq manches et deux tiers.

Les Yankees ont pour leur part effectué plusieurs changements de lanceurs dès les premières manches du match. Essayant par ainsi de freiner les élans des Jays.

New York met de la pression sur Toronto en sixième

Le lanceur de Toronto a commencé à éprouver certaines difficultés en sixième manche. Après avoir accordé un but sur balle qui a permis à un coureur des Yankees de rentrer au marbre, Gausman s’est retrouvé avec un défi de taille devant lui. Le cogneur des Yankees Aaron Judge s’amenait au bâton alors que les buts étaient pleins.

Les partisans ont eu très chaud, mais Gausman a tenu bon et fait mordre la poussière à Judge. 

Le lanceur partant a cèdé sa place à Louis Varland qui s’est occupé de contenir l’offensive de New York. 2-1 Toronto après 6 manches.

Les Jays s’amusent en 7e manche et se sauvent avec la victoire

Suite à cette sixième manche en dent de scie, les Jays ont envoyé un message clair à leurs adversaires. Alejandro Kirk a frappé son deuxième circuit de la partie alors que tous les joueurs des Blue Jays ont bien fait à leur tour au bâton. Un puissance qui s’en est donné à coeur joie. Varsho, Santander et Lukes se sont illustrés. 

Échos de vestiaires

Le lanceur des Blue Jays Kevin Gausman est un homme de peu de mots. « J’ai un peu échappé la sixième manche », a-t-il dit après la victoire. Il a ajouté que la défensive de l’équipe avait été excellente tout au long de la rencontre.

« Varsho est un des meilleurs joueurs de champ de tout le baseball », a-t-il dit en référence à son coéquipier Daulton Varsho qui a fait plusieurs bons attrapés. 

Du côté des Yankees, Aaron Judge a dit que l’équipe n’a pas su profiter des opportunités. « Gausman a fait son travail ce soir. Nous avons un gros match demain et nous allons faire le travail nécessaire. »

Les Blue Jays l’emportent par la marque 10-1 et remporte ainsi leur première victoire en série en 9 ans. Le deuxième match de la série a lieu dimanche au Rogers Centre. Trey Yesavage sera le lanceur partant pour Toronto qui mène la série 1-0.

