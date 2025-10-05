Les Jays donnent le ton à la série avec une fracassante victoire sur les Yankees

La ville de Toronto est en mode baseball pour les séries d’après-saison. La série opposant les Yankees aux Jays débutait samedi après-midi au Rogers Centre. Toronto a remporté son premier match de séries en neuf ans avec un solide gain de 10-1 sur New-York. Les Jays montrent maintenant une fiche de 7-1 à domicile face aux Yankees en 2025.

Vladimir Guerrero Jr frappe fort

Le joueur de premier but des Blue Jays, Vladimir Guerrero Jr a rapidement inscrit son équipe au pointage. Le gérant général des Jays avait dit vendredi que Guerrero Jr devait jouer librement et être lui-même.

À sa première présence au bâton, le visage de la franchise a frappé son premier coup de circuit en séries en carrière. De quoi faire bondir de leurs sièges les 44 655 partisans présents au stade. 1-0 Toronto.

Kirk et Gausman excellents pour les Jays

Les Blue Jays ont pu compter sur l’aide d’Alejandro Kirk et Kevin Gausman pour continuer sur la lancée de Guerrero Jr. Celui que l’on surnomme Capitaine Kirk a frappé son premier coup de circuit de la rencontre en deuxième manche pour doubler l’avance des siens.

Le lanceur Kevin Gausman a très bien fait au monticule. Il a accordé un point et quatre coups sûrs en cinq manches et deux tiers.