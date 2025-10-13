Les Blue Jays perdent le premier match de la série face aux Mariners

Défaite de 3-1 pour les Jays qui sont incapables de frapper

Guerrero-Seattle
Vladimir Guerrero Jr a été incapable de produire face aux Mariners. Photo: Chris Young
Publié 13/10/2025 par Cindy Caron

Les Blue Jays étaient de retour en action dimanche soir au Rogers Centre. Après avoir éliminé les Yankees de New York en quatre parties, ils amorçaient la série de championnat de l’Américaine face aux Mariners de Seattle. Une occasion pour les Jays de prendre leur revanche sur les Mariners qui les avaient éliminés dans la série « Wild Card » en 2022. 

Les Jays une fois de plus sans Bo Bichette

Toronto avait annoncé en matinée que le joueur d’arrêt-court Bo Bichette serait une fois de plus tenu à l’écart du jeu. Blessé au genou depuis le 6 septembre, il a semblé être incommodé samedi lors d’une course sur les buts.

Il était optimiste de pouvoir revenir au jeu pour la série face aux Mariner, mais les dirigeants de l’équipe ont choisi de le laisser de côté.

Kevin Gausman lanceur partant

C’est une fois de plus Kevin Gausman qui se méritait le premier départ de la série. Il avait excellé au monticule lors du premier match de la série face aux Yankees. Un vote de confiance bien mérité pour le vétéran.  

Gausman a été au monticule pendant cinq manches. Il a alloué trois coups sûrs et deux points en plus d’obtenir cinq retraits au bâton. 

Kevin Gausman
Le lanceur partant des Blue jays Kevin Gausman. Photo: Chris Young

Célébration de courte durée pour les Jays

Après un lancer protocolaire de l’ancienne vedette des Jays Edwin Encarnacion, Toronto n’a pas tardé à ouvrir la marque. Les Blue Jays ont été les premiers à s’inscrire au tableau indicateur grâce à un coup de circuit de George Springer.

La longue balle a été frappée dès le premier lancé des Mariners. 1-0. Le seul moment de réjouissance pour les fans.

Les Mariners s’imposent

Les visiteurs ont créé l’égalité et pris les devants en 6e manche. Cal Raleigh a frappé la balle profondément au champ droit de l’autre côté de la clôture. Raleigh avait tourmenté les Jays de la même manière il y a trois ans.

En 24 matchs contre Toronto en carrière, il a frappé 10 coups de circuit, dont 7 au Rogers Centre. Raleigh a cloué le bec aux 44 470 spectateurs qui l’avaient huée lors de ses présences au bâton précédentes. 

Cal Raleigh
Cal Raleigh sur les buts après son circuit. Photo: Chris Young

Jorge Polanco a connu un bon match pour les Mariners. Il frappé deux coups sûrs qui ont permis à Seattle de prendre les devants en 6e et confirmer leur victoire en 8e manche.  

Ambiance sombre au Rogers Centre

Les Blue Jays n’ont pas donné beaucoup d’occasions à leurs partisans de s’exciter. Outre le circuit de Springer en début de match, les hommes de John Schneider ont été limités à seulement deux coups sûrs. Trop peu pour une équipe qui aspire aux grands honneurs. 

Les fantômes du passé et la rivalité des dernières années avec Seattle ont semblé refroidir les Blue Jays. 

Toronto a également perdu les services de Nathan Lukas en raison d’une contusion au genou.

Échos de vestiaire

« Je suis fâché d’avoir accordé un but sur balles à Julio immédiatement après leur coup de circuit. Ça a fait la différence. Chaque match est différent, tu affrontes différentes personnes. Je trouvais que je lançais bien mais les deux derniers joueurs que j’ai affronté ont été un circuit et un but sur balles. Je ne suis pas content de ça », a dit le lanceur Kevin Gausman après la défaite.  

« C’est juste un match. Nous n’avons pas perdu la série. Nous allons oublier celle-là et venir prêts lundi », assure Vladimir Guerrero Jr. 

Rodrguez-Clement
Une soirée à oublier pour les Blue Jays. Photo: Chris Young

Les deux équipes croiseront le fer à nouveau lundi pour le match numéro 2 de la série meilleur de 7. 

