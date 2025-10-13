Les Blue Jays perdent le premier match de la série face aux Mariners

Les Blue Jays étaient de retour en action dimanche soir au Rogers Centre. Après avoir éliminé les Yankees de New York en quatre parties, ils amorçaient la série de championnat de l’Américaine face aux Mariners de Seattle. Une occasion pour les Jays de prendre leur revanche sur les Mariners qui les avaient éliminés dans la série « Wild Card » en 2022.

Les Jays une fois de plus sans Bo Bichette

Toronto avait annoncé en matinée que le joueur d’arrêt-court Bo Bichette serait une fois de plus tenu à l’écart du jeu. Blessé au genou depuis le 6 septembre, il a semblé être incommodé samedi lors d’une course sur les buts.

Il était optimiste de pouvoir revenir au jeu pour la série face aux Mariner, mais les dirigeants de l’équipe ont choisi de le laisser de côté.

Kevin Gausman lanceur partant

C’est une fois de plus Kevin Gausman qui se méritait le premier départ de la série. Il avait excellé au monticule lors du premier match de la série face aux Yankees. Un vote de confiance bien mérité pour le vétéran.

Gausman a été au monticule pendant cinq manches. Il a alloué trois coups sûrs et deux points en plus d’obtenir cinq retraits au bâton.