Les Blue Jays sont incapables de contenir les Mariners et tirent de l’arrière 2-0 dans la série

Écrasante défaite de 10-3 aux mains de Seattle

Rodriguez-Guerrero
Julio Rodriguez nargue Vladimir Guerrero Jr après son circuit. Photo: Chris Young
Partagez
Tweetez
Envoyez

Publié 14/10/2025 par Cindy Caron

Les Blue Jays étaient de retour au jeu en ce lundi de l’Action de grâce. Toronto se devait de rebondir après une décevante performance la veille.

Après avoir vu les visiteurs rapidement prendre les devants, les Jays ont créé l’égalité en troisième manche. Malheureusement pour les 44 814 partisans présents, l’attaque des Mariners a profité des erreurs au monticule des Jays pour se forger une confortable avance et s’emparer de la victoire.

Toronto perd un deuxième match en autant de soirs. Défaite de 10-3 face aux Mariners qui entrent à domicile avec une avance de 2-0 dans la série.

Une première manche excitante

Les visiteurs n’ont pas tardé à mettre de la pression sur le lanceur partant des Jays Trey Yesavage. Julio Rodriguez a frappé un coup de circuit alors que deux joueurs des Mariners se trouvaient sur les buts. Circuit de 3 points qui donne rapidement l’avance aux visiteurs.

Auteur du seul point des Jays la veille, George Springer a donné le ton pour son équipe. Un double qui a donné espoir à une foule très nerveuse. Nathan Lukes et Alejandro Kirk ont par la suite frappé des simples pour permettre à Toronto de réduire l’avance de Seattle. 3-2 Mariners. 

Publicité
Springer-marbre
George Springer a été le premier a toucher le marbre pour les Jays. Photo: Chris Young

Les Blue Jays égalisent

Trey Yesavage a connu une excellente deuxième manche au monticule. La défensive des Jays a également fait un bon travail pour contrer les puissants Mariners. 

L’ambiance au Rogers Centre était complètement à l’opposé de celle du premier match de la série. Le dôme ouvert amenait un meilleure atmosphère et la foule faisait sentir son support à son équipe favorite. Il faut dire que le fait que Toronto soit capable d’atteindre les buts y était pour beaucoup. 

Ernie Clement, qui connait de bonnes séries, a frappé un simple. Il est par la suite entré au marbre grâce à des coups sûrs de Springer et Lukas créant ainsi l’égalité.

Le voltigeur Daulton Varsho a effectué un attrapé spectaculaire en troisième manche pour freiner l’offensive des visiteurs.

Lukes-Springer
Les Jays ont égalisé en 2e manche sur un simple de Lukas. Photo: Chris Young

Les Mariners prennent les devants et l’emportent facilement

Seattle a pris le contrôle de la partie en cinquième manche. Les Mariners n’ont aucune difficulté à frapper la longue balle contre les Jays et ils se sont amusés une fois de plus lundi. Jorge Polanco a frappé un circuit bon pour trois points. 

Publicité

Josh Naylor a imité son coéquipier en en 7e pour donner une confortable avance de 9-3 à son équipe.

Véritable douche d’eau froide pour les partisans et les Jays qui espéraient voir leur équipe favorite soutirer au moins un match à domicile. 

Alors que les Jays étaient invincibles face aux Yankees dans la série de division, ils ne sont pas capables de produire dans cette série de championnat de l’américaine. On a l’impression de revivre les deux défaites contre ces mêmes Mariners il y a trois ans dans la série « wild card ». 

Les lanceurs des Jays ont accordé beaucoup trop de but sur balles qui ont mené à des points pour leurs adversaires. Seattle l’emportent par la marque de 10-3.

Mariners
Les Mariners l’ont facilement emporté. Photo: Chris Young

Échos de vestiaire

Le lanceur partant Trey Yesavage n’était pas satisfait de sa performance après la défaite mais était confiant pour la suite.

Publicité

« Ce n’était pas spectaculaire aujourd’hui. Je dois être meilleur. Il faut trouver une façon de remettre le compteur à zéro. Nous avons une journée demain pour faire ça en équipe et être prêts pour le prochain match. Notre groupe est spécial et je ne gagerais pas contre nous. »

Appelé en relève au monticule en fin de match, Chris Bassitt était tout de même confiant. « Si nous jouons notre plan de match, nous allons gagner. Nous avons les gars pour faire le travail et nous devons avoir confiance en nous », a-t-il dit.

« Nous allons être agressifs comme nous l’avons fait toute l’année. Notre groupe est uni et nous allons tout donner pour rebondir et être compétitifs », a dit le voltigeur Addison Barger. 

Addison Barger
Addison Barger croit aux chances de son équipe. Photo: Chris Young

Les Blue Jays prennent la direction de Seattle où auront lieu les matchs 3-4 et 5 (si nécessaire). Les duels 6 et 7 (si nécessaires) auront lieu à Toronto la semaine prochaine. 

Auteurs

Partagez
Tweetez
Envoyez

Ne manquez pas!

Publicité

Pour la meilleur expérience sur ce site, veuillez activer Javascript dans votre navigateur