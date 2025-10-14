Les Blue Jays sont incapables de contenir les Mariners et tirent de l’arrière 2-0 dans la série

Les Blue Jays étaient de retour au jeu en ce lundi de l’Action de grâce. Toronto se devait de rebondir après une décevante performance la veille.

Après avoir vu les visiteurs rapidement prendre les devants, les Jays ont créé l’égalité en troisième manche. Malheureusement pour les 44 814 partisans présents, l’attaque des Mariners a profité des erreurs au monticule des Jays pour se forger une confortable avance et s’emparer de la victoire.

Toronto perd un deuxième match en autant de soirs. Défaite de 10-3 face aux Mariners qui entrent à domicile avec une avance de 2-0 dans la série.

Une première manche excitante

Les visiteurs n’ont pas tardé à mettre de la pression sur le lanceur partant des Jays Trey Yesavage. Julio Rodriguez a frappé un coup de circuit alors que deux joueurs des Mariners se trouvaient sur les buts. Circuit de 3 points qui donne rapidement l’avance aux visiteurs.

Auteur du seul point des Jays la veille, George Springer a donné le ton pour son équipe. Un double qui a donné espoir à une foule très nerveuse. Nathan Lukes et Alejandro Kirk ont par la suite frappé des simples pour permettre à Toronto de réduire l’avance de Seattle. 3-2 Mariners.