John Tavares marque deux buts, mais les Leafs s’inclinent en prolongation contre le Kraken

Défaite de 4-3 pour Toronto

Tavares-Kraken
John Tavares a obtenu son 500e point en carrière avec les Leafs. Photo: Chris Young
Publié 18/10/2025 par Cindy Caron

Les Maple Leafs étaient de retour en action samedi soir à l’Aréna Scotiabank. Ils recevaient la visite du Kraken de Seattle pour la seule fois de la saison. Une rivalité entre les deux villes est bien présente ces jours-ci en raison des séries de la MLB opposant les Blue Jays aux Mariners. 

Les visiteurs ont rapidement pris les devants dans la rencontre et ont toujours gardé la pression sur Toronto. John Tavares a marqué deux buts dans la rencontre, mais Toronto encaisse un revers de 4-3 en prolongation. 

Morgan Rielly a été l’autre marqueur des Leafs. Anthony Stolarz a effectué 24 arrêts devant la cage des Maple Leafs. 

Du côté de Seattle, Shane Wright, Jani Nyman, Vince Dunn et Josh Mahura ont trouvé le fond du filet.  

Les visiteurs ouvrent la marque

Les deux équipes ont connu une bonne première période. Un rythme de jeu rapide et plusieurs bonnes occasions de marquer des deux côtés.

Ce sont les visiteurs qui ont été les premiers à s’inscrire au pointage en première période. Le jeune Shane Wright a fait bouger les cordages d’un tir du poignet pour donner l’avance à son équipe. But en avantage numérique pour le Kraken.

Wright, repêché 4e au total à l’encan de 2022, l’attaquant originaire de Burlington, connaît un bon début de saison avec Seattle. 

Shane Wright
Shane Wright a marqué son deuxième but de la saison. Photo: Chris Young

Les Maple Leafs ont créé l’égalité à 14;56 de la première période. Morgan Rielly a profité d’une passe d’Auston Matthews pour déjouer le gardien Joey Daccord. Un deuxième but cette saison pour le défenseur des Leafs. 

Trois buts en deuxième

Le Kraken a une fois de plus repris l’avance en deuxième période. Jani Nyman a trompé la vigilance du gardien des Leafs Anthony Stolarz. L’ancien Leaf Mason Marchment a obtenu une mention d’aide sur le but. 

John Tavares a rapidement ramené les deux équipes à la case départ. Son tir du poignet a touché la cible quelques minutes après le but des adversaires. 

Vince Dunn a une fois de plus donné l’avance à Seattle avant la fin de la période médiane. Bien posté devant le filet, il a fait dévier la rondelle derrière le gardien des Leafs. 3-2 Kraken après 40 minutes de jeu. 

John Tavares atteint un plateau important

L’attaquant John Tavares a marqué son deuxième du match dès les premières minutes de la troisième période. But en avantage numérique pour le vétéran.

Avec ce but, il obtient son 500e point avec les Maple Leafs. Ayant également obtenu 500 points avec les Islanders avant de s’amener à Toronto, Tavares rejoint un groupe exclusif. Il est le quatrième joueur seulement dans la LNH à obtenir 500 points avec deux équipes différentes.

Seuls Ron Francis, Mark Messier et Wayne Gretzky ont réussi l’exploit avant lui.

Prolongation

Le sort de la rencontre s’est décidé en prolongation. Les Leafs ont mis beaucoup de pression sans être en mesure de capitaliser.

William Nylander a été incapable de rediriger une passe de Matthews et les visiteurs ont pris le contrôle de la rondelle. Josh Mahura s’est amené devant Stolarz qu’il a déjoué. Victoire de Seattle par la marque de 4-3.

Échos de vestiaire

Le gardien des Leafs Anthony Stolarz était mécontent après la performance de son équipe. « Nous avons joué une bonne troisième période mais nous les avons laissé nous marcher dessus lors des deux premières. Ils ont travaillé plus fort que nous devant le filet, ils ont bloqué des tirs, nous ont battus des deux côtés de la patinoire et le pointage le démontre. C’est simple, ils ont nous ont dominés », a-t-il dit. 

Stolarz-Kraken
Anthony Stolarz a effectué 24 arrêts dans la défaite des Leafs. Photo: Chris Young

« Nous devons protéger notre gardien et jouer plus dur autour de notre filet. Assez c’est assez », a commenté l’entraîneur Craig Berube.  

Les Leafs seront de retour mardi alors qu’ils accueilleront leur ancien entraîneur Sheldon Keefe et les Devils du New Jersey.

