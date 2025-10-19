John Tavares marque deux buts, mais les Leafs s’inclinent en prolongation contre le Kraken

Les Maple Leafs étaient de retour en action samedi soir à l’Aréna Scotiabank. Ils recevaient la visite du Kraken de Seattle pour la seule fois de la saison. Une rivalité entre les deux villes est bien présente ces jours-ci en raison des séries de la MLB opposant les Blue Jays aux Mariners.

Les visiteurs ont rapidement pris les devants dans la rencontre et ont toujours gardé la pression sur Toronto. John Tavares a marqué deux buts dans la rencontre, mais Toronto encaisse un revers de 4-3 en prolongation.

Morgan Rielly a été l’autre marqueur des Leafs. Anthony Stolarz a effectué 24 arrêts devant la cage des Maple Leafs.

Du côté de Seattle, Shane Wright, Jani Nyman, Vince Dunn et Josh Mahura ont trouvé le fond du filet.

Les visiteurs ouvrent la marque

Les deux équipes ont connu une bonne première période. Un rythme de jeu rapide et plusieurs bonnes occasions de marquer des deux côtés.