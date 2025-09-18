C’est le début d’un temps nouveau chez les Maple Leafs

Le camp d’entraînement des Maple Leafs s’ouvre jeudi matin au Centre de Performance Ford. Comme la tradition le veut, la direction ainsi que le capitaine et ses assistants ont rencontré les médias mercredi pour discuter de l’été et de la saison à venir.

L’ère Marner terminée, les Leafs regardent vers l’avant

D’entrée de jeu, le directeur général Brad Treliving a traité du départ de Mitch Marner. Après neuf saisons dans l’organisation, Marner s’est joint au Golden de Vegas cet été. « Nous avons tourné la page et nous regardons vers l’avant. Pour moi le but n’était pas de remplacer un joueur de 100 points. mais plus de peaufiner et compléter l’alignement », a-t-il dit.



Du côté du capitaine Auston Matthews, il a mentionné avoir eu une conversation difficile avec son ancien coéquipier et ami. « Il a pris sa décision et nous lui souhaitons ce qu’il y a de meilleur mais, de nôtre côté, nous passons à autre chose. »



« Je suis très excité de ne plus entendre parler du fameux Core 4 », a pour sa part dit à la blague l’entraîneur Craig Berube.

Beaucoup d’excitation et de nouveaux venus

« Nous avons vraiment hâte de commencer. Ce fût un long été. Nous avons effectué des changements et plusieurs nouveaux visages se sont joints à nous. Demain nous débutons le processus de bâtir notre équipe », a indiqué le DG Treliving



J’ai vraiment beaucoup aimé notre équipe et nos joueurs l’an dernier », a poursuivi Berube. « Nous avons perdu un joueur, un très bon joueur (Marner), mais nous avons ajouté trois excellents joueurs (Roy, Maccelli, Joshua) à notre formation. Tre a fait tout un travail en changeant l’ADN de notre équipe durant l’été, et j’ai vraiment hâte de voir comment ils vont s’intégrer et ce que nous allons pouvoir construire avec ça. »



Auston Matthews a renchéri en disant que le groupe est tissé serré, et que les joueurs sont excités d’apprendre à connaître les nouveaux arrivants. « Comme capitaine, c’est mon devoir de bien les accueillir et jusqu’à présent, ils sont très plaisants à côtoyer. Nous avons aussi très hâte d’entamer la deuxième saison sous la barre du Chief. »

Prolongation de contrat à venir pour Stolarz

Ayant seulement un saison restante à son contrat avec les Leafs, le gardien Anthony Stolarz est éligible à signer une prolongation de contrat.

« Il n’y a pas d’annonce pour l’instant. mais on verra comment la journée va progresser », a dit Treliving en riant.