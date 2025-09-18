C’est le début d’un temps nouveau chez les Maple Leafs

Auston Matthews et ses coéquipiers sont prêts à tourner la page sur l'ère Marner

Auston Matthews
Le capitaine des Leafs Auston Matthews est excité par l'ouverture de camp d'entraînement des Leafs. Photo: Chris Young
Publié 17/09/2025 par Cindy Caron

Le camp d’entraînement des Maple Leafs s’ouvre jeudi matin au Centre de Performance Ford. Comme la tradition le veut, la direction ainsi que le capitaine et ses assistants ont rencontré les médias mercredi pour discuter de l’été et de la saison à venir.

L’ère Marner terminée, les Leafs regardent vers l’avant

D’entrée de jeu, le directeur général Brad Treliving a traité du départ de Mitch Marner. Après neuf saisons dans l’organisation, Marner s’est joint au Golden de Vegas cet été. « Nous avons tourné la page et nous regardons vers l’avant. Pour moi le but n’était pas de remplacer un joueur de 100 points. mais plus de peaufiner et compléter l’alignement », a-t-il dit.

Du côté du capitaine Auston Matthews, il a mentionné avoir eu une conversation difficile avec son ancien coéquipier et ami. « Il a pris sa décision et nous lui souhaitons ce qu’il y a de meilleur mais, de nôtre côté, nous passons à autre chose. »

« Je suis très excité de ne plus entendre parler du fameux Core 4 », a pour sa part dit à la blague l’entraîneur Craig Berube.

Beaucoup d’excitation et de nouveaux venus

« Nous avons vraiment hâte de commencer. Ce fût un long été. Nous avons effectué des changements et plusieurs nouveaux visages se sont joints à nous. Demain nous débutons le processus de bâtir notre équipe », a indiqué le DG Treliving

J’ai vraiment beaucoup aimé notre équipe et nos joueurs l’an dernier », a poursuivi Berube. « Nous avons perdu un joueur, un très bon joueur (Marner), mais nous avons ajouté trois excellents joueurs (Roy, Maccelli, Joshua) à notre formation. Tre a fait tout un travail en changeant l’ADN de notre équipe durant l’été, et j’ai vraiment hâte de voir comment ils vont s’intégrer et ce que nous allons pouvoir construire avec ça. »

Auston Matthews a renchéri en disant que le groupe est tissé serré, et que les joueurs sont excités d’apprendre à connaître les nouveaux arrivants. « Comme capitaine, c’est mon devoir de bien les accueillir et jusqu’à présent, ils sont très plaisants à côtoyer. Nous avons aussi très hâte d’entamer la deuxième saison sous la barre du Chief. »

Prolongation de contrat à venir pour Stolarz

Ayant seulement un saison restante à son contrat avec les Leafs, le gardien Anthony Stolarz est éligible à signer une prolongation de contrat. 

« Il n’y a pas d’annonce pour l’instant. mais on verra comment la journée va progresser », a dit Treliving en riant. 

Stolarz s’est illustré devant le filet de l’équipe l’an dernier. Le grand gardien de 6 pieds 6 a montré une fiche de 21-8-3 avec un pourcentage d’efficacité de .926. Le meilleur pourcentage dans la LNH.

Il a malheureusement raté une partie de la saison en raison d’une blessure à un genou et a été chassé des séries lors du premier match de la série de deuxième tour contre les Panthers. Stolarz avait subi une commotion cérébrale suite à un coup de Sam Bennett. 

Les Leafs sont confiants de pouvoir conclure une entente avant le match d’ouverture de la saison le 8 octobre prochain. Le cerbère a indiqué ne pas vouloir négocier durant la saison régulière. 

Une blessure, des clarifications et les Olympiques

Max Domi a subi une blessure au bas du corps, et ne sera pas sur la glace à l’ouverture du camp demain. Son statut est au jour le jour. 

Nick Robertson et Easton Cowan devront se battre pour un poste. « Il y aura de la compétition. Nous allons voir où Nick peut se placer. Il a beaucoup de valeur pour nous et nous l’aimons », a dit Craig Berube. L’entraîneur a ajouté que l’équipe espère qu’Easton Cowan puisse faire le saut des ligues junior à la LNH.  

Oubliez Dillon Dube avec les Leafs. Alors que la machine à rumeurs va bon train quand aux cinq joueurs reliés au scandale sexuel d’Équipe Canada 2018, Treliving dit ne pas penser à son ancien joueur à Calgary. « Oui je le connaît, mais mon focus est sur les 73 joueurs présents au camp. Si une équipe veut s’associer à un de ces joueurs, elle devra être très confiante. Ce n’est pas quelque chose à quoi je pense pour l’instant. »  

Berube-Treliving
Craig Berube et Brad Treliving. Photo: Cindy Caron

Auston Matthews et Morgan Rielly sont en très grande forme. Auston Matthews, qui a disputé la dernière campagne blessé, était tout souriant et confiant de son état de santé. Il a admis qu’il devra gérer la charge de travail cette saison en raison de sa participation aux Jeux Olympiques de Milan.   

Le défenseur Morgan Rielly a éprouvé des difficultés l’an passé. Son entraîneur espère que les choses seront différentes cette saison. « Il était excellent en série et on espère voir ce Morgan pour débuter la saison », a dit son entraîneur.

Parlant des JO, John Tavares, récemment invité au camp d’orientation d’Équipe Canada, ne cache pas son désir d’y retourner. « D’avoir l’opportunité d’y retourner serait un immense honneur. Je dois focuser sur mon jeu avec les Leafs et faire en sorte que mon jeu soit assez pour convaincre les dirigeants d’Équipe Canada de m’appeler. » Tavares avait pris part aux Jeux olympiques de Sotchi en 2014, mais s’était blessé lors du match de quart de finale.  

Les Maple Leafs disputeront leur premier match de la saison le 8 octobre prochain. Ils recevront la visite des Canadiens de Montréal.

