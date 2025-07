Maple Leafs: Matthew Knies et Steven Lorentz restent, des nouveaux venus et des départs

Qui dit 1er juillet dit Fête du Canada, mais également date d’ouverture du marché des joueurs autonomes dans la LNH.

Comme chaque année, plusieurs joueurs ont signé de nouveaux contrats alors que plusieurs autres ont changé d’adresse. Le directeur général des Maple Leafs, Brad Treliving, n’a pas chômé cette année. Il a notamment réglé le dossier Matthew Knies rapidement.

Matthews Knies à Toronto pour y rester

Après avoir vu son mentor John Tavares signer une nouvelle entente de 4 ans, le jeune attaquant Matthews Knies a lui aussi inscrit sa signature au bas d’un nouveau contrat.

Le joueur de 22 ans s’est entendu sur une prolongation de contrat de 6 ans avec les Maple Leafs. L’américain touchera 7,75 millions $ par saison.



Knies a inscrit 58 points (29 buts, 29 passes) en 78 matchs avec les Maple Leafs lors de la saison 2024-2025, établissant un nouveau sommet personnel en carrière pour les buts, les passes et les points. Knies a également ajouté sept points (5 buts, 2 passes) en 13 matchs lors des séries éliminatoires de la Coupe Stanley.



Originaire de Phoenix, en Arizona, il a cumulé 94 points (44 buts, 50 passes) en 161 matchs de saison régulière dans la LNH, et 14 points (8 buts, 6passes) en 27 matchs éliminatoires.



«C’est vraiment spécial de jouer ici. Nos partisans sont investis et veulent le meilleur de nous. Je suis chanceux de jouer pour les Leafs et je veux rester ici le plus longtemps possible», a-t-il dit après l’annonce du nouveau contrat.

Steven Lorentz signe pour 3 ans

Arrivé avec les Leafs l’été dernier après avoir remporté la Coupe Stanley avec les Panthers, Steven Lorentz est rapidement devenu un favori de la foule. Originaire de Kitchener, Lorentz a grandi en étant partisan des Leafs.

« Dans 15 ans je jouerais dans la LNH pour les Maple Leafs », avait-il écrit sous sa photo dans son album de finissants!