Maple Leafs: Mitch Marner est échangé aux Golden Knights de Vegas

Marner a obtenu 741 points (221 buts, 520 passes) en 657 matchs avec les Leafs. Il termine son séjour avec l’équipe de son enfance au cinquième rang des pointeurs de l’histoire de la franchise. Sans aucun doute l’un des meilleurs joueurs de la LNH avec notamment 4 saisons de plus de 90 points. Marner aura finalement franchi la barre des 100 points (102) pour la première fois de sa carrière à sa dernière saison avec l’équipe.

Lors des séries dernières séries éliminatoires, il a obtenu 13 points en autant de rencontres mais n’a touché la cible qu’à 2 reprises.

Ses performances décevantes en séries éliminatoires, particulièrement lors de matchs cruciaux, ont terni son image dans les dernières années. Marner n’a jamais marqué de but lors de matchs décisifs 5-6 ou 7 entre 2019-2025. Il a obtenu que 7 mentions d’aide en 20 matchs décisifs.

Enfant chéri des partisans en raison de son incroyable talent, enthousiasme de porter le bleu et blanc et charisme, l’été 2019 aura été néfaste pour son image. Marner avait fait la grève et raté le début du camp d’entraînement en raison de ses demandes contractuelles élevées. Son clan et Kyle Dubas s’étaient finalement entendus sur un contrat de 6 ans avec un salaire annuel de 10,9 millions $. À l’époque, la valeur annuelle était un peu élevée et le fait qu’il n’avait pas voulu signer pour le maximum possible de 8 saisons avait laissé un goût amer.

Il a été hué à ses dernières présences sur la glace de l’Aréna Scotiabank lors du duel ultime entre les Leafs et Panthers. Marner est un joueur polarisant et les partisans ont souvent été durs à son endroit, particulièrement sur les réseaux sociaux. Des membres de sa famille ont reçus des menaces et des débris ont été lancés sur le terrain devant sa demeure à plusieurs reprises.