John Tavares signe avec les Leafs pour les 4 prochaines saisons

Le vétéran voulait rester à Toronto à tout prix

Le joueur de centre à laissé beaucoup d’argent sur la table pour rester avec les Leafs. Il aurait facilement pu toucher 6-7 millions $ par saison s’il avait testé le marché des joueurs autonomes le 1er juillet.

« Arriver à Toronto il y a sept ans a été une expérience encore meilleure que ce que j’avais imaginé », a-t-il posté sur les réseaux sociaux vendredi après l’annonce. « Le défi de contribuer à ramener la Coupe Stanley aux nombreuses générations de partisans des Leafs est une opportunité incroyable qui nous pousse, mes coéquipiers et moi, à nous dépasser chaque jour. Toronto est un endroit incroyable où jouer et c’est un honneur de porter la feuille d’érable et le bleu et blanc. Je suis ravi d’annoncer mon engagement pour quatre années supplémentaires! Ma famille et moi sommes impatients de poursuivre notre aventure ici à Toronto. Le meilleur reste à venir! Go Leafs Go! »

« C’est bon d’être signé et d’être de retour et d’avoir signé. Ce fut une aventure et une opportunité incroyable de jouer à Toronto. J’ai vécu les hauts et les bas que nous avons traversés. Je crois profondément en notre capacité à gagner et je veux continuer à aller de l’avant et à tout donner pour atteindre nos objectifs. »

Questionné à savoir s’il avait pensé tester le marché des joueurs autonomes le 1er juillet, Tavares a été catégorique. « Pas vraiment. J’ai dit souvent et clairement que je voulais rester et trouver une façon de faire en sorte que ça arrive et trouver une entente qui fonctionnerait des deux côtés. »

« C’est une belle journée pour les Leafs »

Le directeur-général Brad Treliving s’est également adressé aux médias vendredi.