Les Maple Leafs débutent la saison avec une victoire sur le Canadien

Quoi de mieux pour débuter la saison 2025-2026 qu’un match contre les ennemis jurés de Montréal. Les Maple Leafs accueillaient les Canadiens mercredi soir à l’Aréna Scotiabank. Une rivalité qui s’annonce une fois de plus très excitante cette année.

Tradition et nouveaux visages

La soirée a débuté avec les cérémonies d’ouvertures, incluant la traditionnelle prestation du 48e régiment Highlanders. L’ensemble de cornemuses et percussions parade sur la glace avant chaque match d’ouverture des Maple Leafs depuis 1931!

Les joueurs ont par la suite enflammé l’amphithéâtre. Easton Cowan et les nouveaux venus Nicolas Roy, Mathias Maccelli et Samuel Blais ont été chaleureusement applaudis. John Tavares, William Nylander et Auston Matthews ont été accueillis en héros.

Toronto ouvre la marque rapidement

Les Maple Leafs ont été les premiers à s’inscrire au pointage grâce à Bobby McMann. L’attaquant a habilement fait dévier un tir de William Nylander derrière le gardien Samuel Montembeault. But marqué avec seulement une minute de jouée pour donner le ton à la rencontre.

Un but qui fait du bien pour McMann qui a connu des difficultés l’an dernier et n’avait compté aucun but en séries.