Les Maple Leafs débutent la saison avec une victoire sur le Canadien

Gain de 5-2 sur Montréal

William Nylander
William Nylander a marqué 1 but et obtenu 2 passes dans la victoire des Leafs. Photo: Chris Young
Publié 09/10/2025 par Cindy Caron

Quoi de mieux pour débuter la saison 2025-2026 qu’un match contre les ennemis jurés de Montréal. Les Maple Leafs accueillaient les Canadiens mercredi soir à l’Aréna Scotiabank. Une rivalité qui s’annonce une fois de plus très excitante cette année. 

Leafs-Habs
Les esprits se sont rapidement échauffés. Photo: Chris Young

Tradition et nouveaux visages

La soirée a débuté avec les cérémonies d’ouvertures, incluant la traditionnelle prestation du 48e régiment Highlanders. L’ensemble de cornemuses et percussions parade sur la glace avant chaque match d’ouverture des Maple Leafs depuis 1931!  

Les joueurs ont par la suite enflammé l’amphithéâtre. Easton Cowan et les nouveaux venus Nicolas Roy, Mathias Maccelli et Samuel Blais ont été chaleureusement applaudis. John Tavares, William Nylander et Auston Matthews ont été accueillis en héros.  

Toronto ouvre la marque rapidement

Les Maple Leafs ont été les premiers à s’inscrire au pointage grâce à Bobby McMann. L’attaquant a habilement fait dévier un tir de William Nylander derrière le gardien Samuel Montembeault. But marqué avec seulement une minute de jouée pour donner le ton à la rencontre.

Un but qui fait du bien pour McMann qui a connu des difficultés l’an dernier et n’avait compté aucun but en séries. 

Bobby McMann
Bobby McMann a inscrit le premier but de la saison des Leafs. Photo: Chris Young

Montréal profite des erreurs des Leafs

Les visiteurs ont créé l’égalité en désavantage numérique. Profitant d’un mauvais revirement des Leafs, Oliver Kapanen s’est retrouvé seul devant Anthony Stolarz qu’il a déjoué d’un tir du poignet.

Le but a eu l’effet d’une véritable douche froide sur les Leafs et les partisans. Occasion ratée pour Toronto de capitaliser sur un avantage numérique.

Les Canadiens ont pris les devants pour la première fois du match avec une 1:30 de jouées à la deuxième période. Zachary Bolduc a sauté sur un rebond pour pousser la rondelle derrière Stolarz. 2-1 Montréal.

Bolduc-Stolarz
Le Québécois Zachary Bolduc, récemment acquis par Montréal, a marqué son 1er but avec le CH. Photo: Chris Young

Jarnkrok crée l’égalité pour les Leafs

L’attaquant Calle Jarnkrok a connu une saison difficile l’an dernier en raison d’une blessure. Il a connu un bon camp d’entraînement, mais se retrouvait comme joueur d’extra en vue du match d’ouverture. Tout à changé pour lui lorsque Scott Laughton s’est blessé dans un match préparatoire et que les Leafs ont soumis David Kampf au ballottage. Jarnkrok s’est retrouvé en uniforme in extremis pour le match de mercredi. 

Jarnkrok a déjoué Montembault d’un tir du poignet en deuxième période et ramené les deux équipes à la case départ. Le gardien du CH avait la vue voilée et n’y pouvait rien. Belle façon de commencer la saison pour l’ailier des Leafs. 

Lorentz-Jarnkrok
Calle Jarnkrok célèbre son but avec Setven Lorentz. Photo: Chris Young

Les Leafs s’amusent en troisième

Matthew Knies est voué à connaître une solide campagne. La pression due à la signature de son nouveau contrat ne semble pas l’incommoder.

Knies y est allé d’un superbe effort individuel qui a mené au premier but de la saison de Morgan Rielly. Montembeault a effectué l’arrêt sur Knies, mais ce dernier a sauté sur le rebond pour refiler le disque à Rielly qui a fait bouger les cordages. Toronto reprend les devants et ne regardera plus en arrière. 

Auston Matthews a battu Patrik Laine pour une course a une rondelle libre qu’il a facilement poussée dans un filet désert. William Nylander a inscrit le 5e but des Leafs, lui aussi dans un filet désert. Victoire de 5-2 pour Toronto devant 19 037 personnes.

Échos de vestiaire

«C’est un bel effort de groupe ce soir. Nous avons beaucoup de trucs à travailler, mais c’était un bon match et les nouveaux gars nous ont donné de l’énergie», a dit Bobby McMann, marqueur du premier but de la saison. 

Morgan Rielly au sujet de l’ambiance à cause du match des Blue Jays: «J’ai entendu les chants. C’est vraiment une énergie super cool en ville. C’est une période de l’année excitante.»

Belle attention de la part des Leafs, le match de baseball entre les Blue Jays et Yankees était diffusé sur l’écran géant durant les intermissions. Les partisans ont même pu demeurer dans l’aréna pour regarder la fin de la rencontre après la victoire. Grosse soirée sportive à Toronto.

Jays-SBA
La fin de la partie des Blue Jays sur l’écran géant. Photo: Cindy Caron

