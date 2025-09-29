Maple Leafs: Anthony Stolarz signe une prolongation de contrat de 4 ans

Les Maple Leafs de Toronto ont annoncé dimanche la prolongation de contrat de 4 ans du gardien Anthony Stolarz. La valeur annuelle moyenne du contrat s’élève à 3.75 millions $.

Une fiche impressionnante malgré peu de matchs joués dans la LNH

Stolarz, 31 ans, a disputé 34 matchs avec les Maple Leafs la saison dernière. Il a montré une fiche de 21-8-3 et un pourcentage d’arrêts de .926.

Originaire d’Edison au New Jersey, il s’est classé premier dans la LNH pour le pourcentage d’arrêts et troisième pour la moyenne de but alloué (2.14) parmi les gardiens ayant disputé plus de 25 matchs la saison dernière.

En 142 matchs de saison régulière dans la LNH, répartis entre Philadelphie, Edmonton, Anaheim, Floride et Toronto, Stolarz montre une fiche de 64-39-12 et un pourcentage d’arrêts de .918. Stolarz a remporté la Coupe Stanley avec les Panthers de la Floride en 2024.

Stolarz s’était amené à Toronto l’été dernier. Gardien numéro 2 toute sa carrière, il savait qu’il y avait une opportunité pour lui avec les Maple Leafs.