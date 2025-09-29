Maple Leafs: Anthony Stolarz signe une prolongation de contrat de 4 ans

Le gardien signe un contrat de 15 millions $

Anthony Stolarz
Anthony Stolarz a disputé 34 matchs avec les Leafs l'an dernier. Photo: Chris Young
Publié 29/09/2025 par Cindy Caron

Les Maple Leafs de Toronto ont annoncé dimanche la prolongation de contrat de 4 ans du gardien Anthony Stolarz. La valeur annuelle moyenne du contrat s’élève à 3.75 millions $.

Une fiche impressionnante malgré peu de matchs joués dans la LNH

Stolarz, 31 ans, a disputé 34 matchs avec les Maple Leafs la saison dernière. Il a montré une fiche de 21-8-3 et un pourcentage d’arrêts de .926.

Originaire d’Edison au New Jersey, il s’est classé premier dans la LNH pour le pourcentage d’arrêts et troisième pour la moyenne de but alloué (2.14) parmi les gardiens ayant disputé plus de 25 matchs la saison dernière.

En 142 matchs de saison régulière dans la LNH, répartis entre Philadelphie, Edmonton, Anaheim, Floride et Toronto, Stolarz montre une fiche de 64-39-12 et un pourcentage d’arrêts de .918. Stolarz a remporté la Coupe Stanley avec les Panthers de la Floride en 2024.

Stolarz s’était amené à Toronto l’été dernier. Gardien numéro 2 toute sa carrière, il savait qu’il y avait une opportunité pour lui avec les Maple Leafs.

Il a excellé devant la cage des Leafs lors de la série de premier tour face aux Sénateurs d’Ottawa, avant de subir une commotion cérébrale lors du premier match de la deuxième ronde face aux Panthers. Stolarz avait été atteint à la tête par un coup de coude de Sam Bennett. Il avait été remplacé par Joseph Woll et les Leafs avaient été éliminés lors du septième match de la série.

Si Stolarz reste en santé, ce contrat sera un véritable coup de circuit pour le DG Brad Treliving.

Woll absent, Reimer de retour avec les Leafs

Ce contrat tombe à point pour les Maple Leafs qui sont privés des services du gardien Joseph Woll. Formant un des meilleurs tandem de la ligue l’an dernier avec Stolarz, Woll s’est absenté de l’équipe la semaine dernière pour des raisons personnelles. Son absence est d’une durée indéterminée.

Toronto a octroyé un essai professionnel au gardien James Reimer il y a quelques jours. Une police d’assurance en cas d’une longue absence de Woll. Repêché par les Toronto en 2006, Reimer a porté les couleurs des Leafs de 2010 à 2016 avant d’être échangé aux Sharks de San Jose.

Un changement de culture

Après avoir vu John Tavares signer un contrat à rabais pour rester à Toronto, Matthew Knies avait fait la même chose plus tôt cet été.

Anthony Stolarz a choisi de signer un contrat d’une valeur moindre de ce qu’il aurait pu obtenir sur le marché. Stolarz devenait joueur autonome au terme de la saison 2025-2026 et aurait pu commander un salaire de plus de 5 millions $ par saison. Pour une première fois dans sa carrière, il pouvait garantir sa sécurité et mettre sa signature au bas d’un lucratif contrat.

« C’est excitant », a-t-il dit. « C’était quelque chose que je voulais régler avant le début de la saison. Le type de hockey que nous jouons ici et le groupe que nous avons, nous sommes excités pour la saison. Ça va être une bonne année pour nous. J’ai hâte à la saison et les 4 prochaines. »

Les Maple Leafs disputeront le premier match de la saison le 8 octobre.  Pour l’occasion, ils accueilleront les Canadiens de Montréal.

