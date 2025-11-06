Troisième victoire de suite pour les Leafs qui l’emportent sur le Mammoth

Les Maple Leafs étaient de retour au jeu mercredi soir. Suite à leurs récentes victoires face aux Flyers et Penguins, les hommes de Craig Berube tentaient de continuer sur leur séquence victorieuse.



Ils recevaient, pour la seule fois de la saison, le Mammoth de l’Utah. Une occasion pour l’attaquant Matias Maccelli d’affronter ses anciens coéquipiers pour la première fois depuis son arrivée à Toronto.

Malgré l’attaque rapide du Mammoth, les Maple Leafs ont su reprendre le contrôle pour l’emporter. William Nylander, Auston Matthews, John Tavares, Matias Maccelli et Matthew Knies ont fait bouger les cordages. Michael Carcone et Dylan Guenther ont déjoué Anthony Stolarz pour les visiteurs.

Avec son but et sa mention d’aide, William Nylander a obtenu son 20e point en 11 matchs cette saison. Il est devenu le deuxième plus rapide joueur des Leafs a atteindre le plateau des 20 points. Doug Gilmour a réalisé l’exploit en 10 matchs en 1992.

John Tavares, l’homme aux 500 buts

Avant la partie, les Maple Leafs ont honoré le vétéran John Tavares, qui avait marqué son 500e but en carrière à Columbus quelques jours auparavant dans un revers de l’équipe.

Le DG des Leafs, Brad Treliving, a présenté un bâton en or à l’attaquant ainsi qu’à sa famille. Le joueur de 35 ans est seulement le 49e joueur de l’histoire de la LNH à atteindre ce plateau.