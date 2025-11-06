Troisième victoire de suite pour les Leafs qui l’emportent sur le Mammoth

Nylander, Matthews et Tavares s'illustrent

Nylander-Utah
William Nylander a obtenu un but et une passe dans la victoire des Leafs. Photo: Chris Young
Publié 06/11/2025 par Cindy Caron

Les Maple Leafs étaient de retour au jeu mercredi soir. Suite à leurs récentes victoires face aux Flyers et Penguins, les hommes de Craig Berube tentaient de continuer sur leur séquence victorieuse.

Ils recevaient, pour la seule fois de la saison, le Mammoth de l’Utah. Une occasion pour l’attaquant Matias Maccelli d’affronter ses anciens coéquipiers pour la première fois depuis son arrivée à Toronto.

Malgré l’attaque rapide du Mammoth, les Maple Leafs ont su reprendre le contrôle pour l’emporter. William Nylander, Auston Matthews, John Tavares, Matias Maccelli et Matthew Knies ont fait bouger les cordages. Michael Carcone et Dylan Guenther ont déjoué Anthony Stolarz pour les visiteurs. 

Avec son but et sa mention d’aide, William Nylander a obtenu son 20e point en 11 matchs cette saison. Il est devenu le deuxième plus rapide joueur des Leafs a atteindre le plateau des 20 points. Doug Gilmour a réalisé l’exploit en 10 matchs en 1992.

Stolarz-Utah
Le gardien Anthony Stolarz a effectué 21 arrêts devant la cage des Leafs.  Photo: Chris Young

John Tavares, l’homme aux 500 buts

Avant la partie, les Maple Leafs ont honoré le vétéran John Tavares, qui avait marqué son 500e but en carrière à Columbus quelques jours auparavant dans un revers de l’équipe.

Le DG des Leafs, Brad Treliving, a présenté un bâton en or à l’attaquant ainsi qu’à sa famille. Le joueur de 35 ans est seulement le 49e joueur de l’histoire de la LNH à atteindre ce plateau. 

Les visiteurs ouvrent la marque

Le Mammoth a été la première équipe à s’inscrire au pointage. Michael Carcone a fait bouger les cordages en première période. Troisième but de la saison pour l’attaquant originaire de Ajax. Un but rapide de l’adversaire qui s’amenait à Toronto avec une fiche de 9-4-0 et 18 points.

Carcone-goal
Michael Carcone et Jack McBain célèbrent le but du Mammoth. Photo: Chris Young

Toronto égalise et prend l’avance

Les Maple Leafs ont créé l’égalité avant la fin de la première période. William Nylander a inscrit son 11e but de la saison. Son tir du poignet a eu raison du gardien de l’Utah. Un 6e cette saison pour Nylander qui connaît un excellent début de saison aux côtés d’Auston Matthews.

Le capitaine des Leafs, Auston Matthews, a marqué son 3e but en autant de matchs à 8:56 de la deuxième période. Bien placé dans son bureau, son tir sur réception n’a laissé aucune chance au gardien du Mammoth. 

Matthews-Maccelli-Carlo
Auston Matthews a marqué son 8e but de la saison. Photo: Chris Young

Utah réplique mais les Leafs en rajoute

Le Mammoth a créé l’égalité avant la fin de la période médiane. Le tir de la ligne bleue du défenseur Mikhail Sergachev a eu raison d’Anthony Stolarz. 

John Tavares, bien posté devant le filet, a marqué son 501e but en carrière pour redonner l’avance à son équipe. Matias Maccelli a par la suite compté son 3e de la saison et premier contre son ancienne équipe. 

Dylan Guenther a réduit l’avance des Leafs mais Matthew Knies a poussé la rondelle dans un filet désert en fin de match pour confirmer la victoire des Leafs par la marque de 5-3. 

Échos de vestiaire

« Nous avons été compétitifs ce soir. Même lorsque nous tirions de l’arrière par un but, nous étions compétitifs. Nous avions un bon rythme et ça fait du bien d’obtenir les 2 points », a dit le capitaine Auston Matthews après la victoire. 

John Tavares a ajouté: « D’être honoré comme ça c’est très spécial et de pouvoir partager ce moment avec ma famille est exceptionnel. Ce qui est encore mieux, nous avons obtenu une grosse victoire et continuons notre séquence victorieuse. »

John Tavares
John Tavares a marqué son 501e but dans la victoire. Photo: Chris Young

Les Maple Leafs seront de retour au jeu samedi soir alors qu’ils recevront les Bruins de Boston.

