Mauvaise sortie d’Anthony Stolarz et des Leafs qui s’inclinent face aux Bruins

Défaite de 5-3 contre Boston

Anthony Stolarz
Le gardien des Leafs Anthony Stolarz a accordé 4 buts en 19 tirs avant d'être remplacé. Photo: Chris Young
Publié 09/11/2025 par Cindy Caron

Les Maple Leafs disputaient le premier match d’un doublé à domicile samedi soir. Pour l’occasion, ils accueillaient les Bruins de Boston. Toronto tentait d’obtenir une quatrième victoire consécutive.

Les hommes de Craig Berube ont rapidement pris les devants avant de voir les Bruins inscrire 2 buts en moins de 30 secondes. Toronto a créé l’égalité, mais un mauvais but accordé par le gardien des Leafs a redonné le momentum aux visiteurs. Boston repart avec une victoire de 5-3. 

Nick Robertson, Matias Macceli et John Tavares ont compté pour les Leafs. Anthony Stolarz a été faible devant le filet et a été remplacé après le 4e but des Bruins. 

Toronto marque en avantage numérique

Les Leafs se sont inscrits au pointage en début de première période. Nick Robertson a profité d’une belle passe de Max Domi qu’il a habilement redirigée derrière le gardien Jeremy Swayman. But en avantage numérique pour Toronto.

Un 4e but cette saison pour Robertson qui obtient plus de responsabilités et temps de glace sur le top 6 depuis quelques parties.

Deux buts consécutifs des Bruins

Les visiteurs ont aussitôt répliqué sur la séquence suivante. Morgan Geekie a marqué son 11e but de la saison.

Moins de 20 secondes plus tard, Viktor Arvidsson a déjoué Anthony Stolarz qui aurait dû faire l’arrêt. Les Bruins ont capitalisé sur les erreurs défensives des Leafs. 2-1 Boston.

Les Leafs égalisent

Matias Maccelli a ramené les deux équipes à la case départ en fin de première période. Bien placé devant le filet et profitant d’une passe du revers de Nicolas Roy, Maccelli a poussé la rondelle dans l’enclave.

Un sixième point en autant de matchs pour l’attaquant des Leafs qui commence à trouver son erre d’aller cette saison. 

Une deuxième période mouvementée

Les Bruins ont repris les devants dès le début de la deuxième. Michael Eyssimmont a redonné l’avance à son équipe en marquant en avantage numérique. David Pastrnak l’a imité quelques minutes plus tard en marquant son 8e but de la saison. 

Ce quatrième but des Bruins a sonné le glas pour le gardien Anthony Stolarz. Après avoir accordé 4 buts en 19 tirs, il a été remplacé par Dennis Hildeby devant le filet des Leafs.

John Tavares a réduit l’avance des Bruins en fin de deuxième alors que Toronto profitait à son tour d’une supériorité numérique. Son tir sur réception d’une passe de William Nylander n’a pas raté la cible. Un 8e but cette saison pour Tavares qui montre une fiche de 19 points en 15 matchs.

L’ancien Leaf, Fraser Minten a fait mal à son ancienne équipe en troisième en redonnant une avance de 2 buts aux Bruins. Minten avait été envoyé à Boston dans l’échange qui a amené Brandon Carlo à Toronto l’an dernier. Victoire de 5-3 pour Boston.

Échos de vestiaire

« Je ne pense pas que nous soyons à une mauvaise place. Mais nous n’avons certainement pas maintenu le niveau de jeu auquel nous nous attendons de nous et qui correspond à nos standards. Nous manquons de constance, mais il n’y a aucune raison de paniquer », a dit John Tavares après la défaite.

Le gardien Anthony Stolarz a avoué avoir connu une mauvaise soirée et placé Dennis Hildeby dans une situation peu favorable. « Je l’ai mis dans une position merdique », a-t-il dit candidement.

L’entraîneur Craig Berube a donné des informations sur l’attaquant Scott Laughton qui a quitté la partie en deuxième en raison d’une solide mise en échec. « Je pense que c’était un coup à la tête et il y aurait dû avoir une pénalité. Il est évalué et ne jouera pas demain. » 

Auteurs

