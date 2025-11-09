Mauvaise sortie d’Anthony Stolarz et des Leafs qui s’inclinent face aux Bruins

Les Maple Leafs disputaient le premier match d’un doublé à domicile samedi soir. Pour l’occasion, ils accueillaient les Bruins de Boston. Toronto tentait d’obtenir une quatrième victoire consécutive.

Les hommes de Craig Berube ont rapidement pris les devants avant de voir les Bruins inscrire 2 buts en moins de 30 secondes. Toronto a créé l’égalité, mais un mauvais but accordé par le gardien des Leafs a redonné le momentum aux visiteurs. Boston repart avec une victoire de 5-3.

Nick Robertson, Matias Macceli et John Tavares ont compté pour les Leafs. Anthony Stolarz a été faible devant le filet et a été remplacé après le 4e but des Bruins.

Toronto marque en avantage numérique

Les Leafs se sont inscrits au pointage en début de première période. Nick Robertson a profité d’une belle passe de Max Domi qu’il a habilement redirigée derrière le gardien Jeremy Swayman. But en avantage numérique pour Toronto.

Un 4e but cette saison pour Robertson qui obtient plus de responsabilités et temps de glace sur le top 6 depuis quelques parties.