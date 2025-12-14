Connor McDavid vole la vedette et les Oilers s’amusent face aux Leafs

Défaite de 6-3 des Leafs contre Edmonton

Connor McDavid - Leafs
Connor McDavid a obtenu 3 points dans la victoire des Oilers sur les Leafs. Photo: Chris Young
Publié 13/12/2025 par Cindy Caron

Les Maple Leafs accueillaient de la grande visite samedi soir à l’Aréna Scotiabank. Pour la seule fois de la saison, Connor McDavid et les Oilers étaient en ville. Montrant des fiches similaires au classement, un duel d’une haute intensité était à prévoir. 

Sans surprise, Connor McDavid a volé la vedette et propulsé son équipe vers la victoire. Il a ouvert le pointage en première période et terminé la partie avec deux buts et une passe. Darnell Nurse, Vasily Podkolzin (2) et Zach Hyman ont fait bouger les cordages pour les visiteurs.

Oliver Ekman-Larsson, Easton Cowan et Steven Lorentz ont marqué dans la défaite des Leafs. Dennis Hildeby a été remplacé par Arthur Akhtyamov devant le filet des Maple Leafs en fin de match. Toronto s’incline 6-3.

Connor McDavid a obtenu 3 points dans la rencontre pour devenir le deuxième joueur cette saison à atteindre le plateau des 50 points. 

Connor McDavid
Connor McDavid célèbre son premier but du match. Photo: Chris Young

Une première période dynamique

Les amateurs ont eu droit à un bon spectacle dès le début de la rencontre. Un jeu dynamique et rapide pour entamer le match.

Connor McDavid, qui d’autre, a ouvert la marque pour les Oilers. Il a profité d’un mauvais revirement des Leafs à la ligne bleue pour prendre possession de la rondelle. Avec sa vitesse, il s’est faufilé entre les joueurs des Leafs avant de déjouer le gardien Dennis Hildeby.

Les Maple Leafs ont créé l’égalité avant la fin du premier vingt. Scott Laughton y est allé d’une belle entré en zone adverse suivi d’un tir arrêté par Jarry. Easton Cowan a sauté sur un rebond accordé par le gardien des Oilers pour créer l’égalité. Un 4e but cette saison pour la recrue des Leafs. 

Easton Cowan - Oilers
Easton Cowan a marqué son 4e but de la saison. Photo: Chris Young

Les Leafs prennent les devants 

Les Maple Leafs ont pris les devants dans le match à 14:50 de la période médiane. Oliver Ekman-Larsson, qui était un cas douteux pour la rencontre en raison d’une blessure à une cheville, était en uniforme.

Le défenseur a inscrit son 5e but de la saison avec un puissant tir frappé qui a eu raison de Tristan Jarry. Le gardien des Oilers avait fait un arrêt sur Auston Matthews auparavant, mais n’a pu arrêter le boulet de la pointe du défenseur des Leafs. 

OEL goal
Oliver Ekman-Larsson a marqué son 5e but de la saison. Photo: Chris Young

Les Oilers prennent le contrôle

Les visiteurs ont créé l’égalité sur une erreur de Troy Stecher. L’ancien joueur des Oilers, réclamé au ballotage par les Leafs il y a quelques semaines, a poussé la rondelle lui-même dans le filet des Leafs en tentant d’aider son gardien.

Le but a été crédité à Connor McDavid, qui avait effectué le tir précédent. Stecher est immédiatement allé s’excuser à son coéquipier Hildeby après la bévue.

Darnell Nurse a par la suite donné l’avance aux Oilers avec 31 secondes à faire à la deuxième période.

Rien ne va plus pour Toronto

Offrant un spectacle désolant, les Maple leafs n’ont rien fait pour s’aider en troisième période. Vasily Podkolzin a marqué deux buts en 34 secondes pour pratiquement confirmer la victoire des visiteurs. 

L’ancien Leaf Zach Hyman en a rajouté avant la fin de la rencontre en marquant son 6e but de la saison. Les partisans ont alors commencé à scander « Let’s Go Blue Jays » et quitter l’amphithéâtre. 

Hyman-goal
Zach Hyman est venu hanter ses anciens coéquipiers. Photo: Chris Young

Le gardien Dennis Hildeby a été remplacé par Arthur Akhtyamov devant la cage des Leafs. Une première présence dans la LNH pour le jeune gardien. 

Steven Lorentz a marqué avec moins d’une minute à faire au match. Les Leafs s’inclinent pas la marque de 6-3.

Échos de vestiaire

L’entraîneur des Maple Leafs Craig Berube était insatisfait de l’effort de ses joueurs. 

« J’ai parlé à l’équipe après la partie. Nos leaders doivent prendre le contrôle beaucoup plus que ce qu’ils font présentement. Nos troisièmes périodes. Il s’agit de deux matchs de suite à domicile où nous sommes « flat » en troisième. C’est notre problème. Nous devons être capable de sortir fort et contrôler le jeu », a-t-il dit.

Berube a mentionné qu’il a choisi de ne plus faire jouer William Nylander avec un peu plus de 6 minutes à faire au match. « Il était malade mais il a joué ce soir. Évidemment il n’était même pas à 75% et je trouvais qu’il n’y avait plus de raisons de le faire jouer à ce moment de la partie. »

Au sujet de Dennis Hildeby, l’entraîneur a mentionné que Hildeby a donné une chance à l’équipe de rester dans le match mais qu’à un certain moment, il était apparent qu’il était fatigué.

Les Leafs seront de retour devant leurs partisans mardi soir face aux Blackhawks.

