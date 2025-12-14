Connor McDavid vole la vedette et les Oilers s’amusent face aux Leafs

Les Maple Leafs accueillaient de la grande visite samedi soir à l’Aréna Scotiabank. Pour la seule fois de la saison, Connor McDavid et les Oilers étaient en ville. Montrant des fiches similaires au classement, un duel d’une haute intensité était à prévoir.

Sans surprise, Connor McDavid a volé la vedette et propulsé son équipe vers la victoire. Il a ouvert le pointage en première période et terminé la partie avec deux buts et une passe. Darnell Nurse, Vasily Podkolzin (2) et Zach Hyman ont fait bouger les cordages pour les visiteurs.

Oliver Ekman-Larsson, Easton Cowan et Steven Lorentz ont marqué dans la défaite des Leafs. Dennis Hildeby a été remplacé par Arthur Akhtyamov devant le filet des Maple Leafs en fin de match. Toronto s’incline 6-3.

Connor McDavid a obtenu 3 points dans la rencontre pour devenir le deuxième joueur cette saison à atteindre le plateau des 50 points.

Une première période dynamique

Les amateurs ont eu droit à un bon spectacle dès le début de la rencontre. Un jeu dynamique et rapide pour entamer le match.