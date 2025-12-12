Les Leafs laissent filer une avance de deux buts

Les Maple Leafs de Toronto étaient de retour jeudi soir à l’Aréna Scotiabank. Forts de leur cinq victoires en six matchs, ils tentaient de poursuivre sur leur séquence et améliorer leur position au classement très serré de la division Atlantique. Ils recevaient la visite de Macklin Celebrini et les Sharks de San Jose.

Les Leafs ont pris les devants en première période grâce au 5e but de la saison de Dakota Joshua. Auston Matthews a fait bouger les cordages à 14:32 de la deuxième période pour doubler l’avance des siens.

Dmitry Orlov et l’ancien Leaf John Klingberg ont marqué pour les Sharks pour créer l’égalité et forcer la prolongation. Alex Wennberg a eu raison du gardien Dennis Hildeby pour sceller l’issue de la rencontre.

Hildeby a été excellent devant le filet des Leafs malgré la défaite et a effectué 29 arrêts.

Fin de soirée en queue de poisson pour les Leafs qui obtiennent tout de même un point dans la défaite.