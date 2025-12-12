Les Leafs laissent filer une avance de deux buts

Défaite de 3-2 contre San Jose

Nylander-Sharks
William Nylander a obtenu 2 passes dans la défaite. Photo: Chris Young
Publié 11/12/2025 par Cindy Caron

Les Maple Leafs de Toronto étaient de retour jeudi soir à l’Aréna Scotiabank. Forts de leur cinq victoires en six matchs, ils tentaient de poursuivre sur leur séquence et améliorer leur position au classement très serré de la division Atlantique. Ils recevaient la visite de Macklin Celebrini et les Sharks de San Jose. 

Les Leafs ont pris les devants en première période grâce au 5e but de la saison de Dakota Joshua. Auston Matthews a fait bouger les cordages à 14:32 de la deuxième période pour doubler l’avance des siens. 

Dmitry Orlov et l’ancien Leaf John Klingberg ont marqué pour les Sharks pour créer l’égalité et forcer la prolongation. Alex Wennberg a eu raison du gardien Dennis Hildeby pour sceller l’issue de la rencontre. 

Hildeby a été excellent devant le filet des Leafs malgré la défaite et a effectué 29 arrêts.

Fin de soirée en queue de poisson pour les Leafs qui obtiennent tout de même un point dans la défaite.

Le retour de Ryan Reaves

Après avoir disputé deux saisons dans l’uniforme bleu et blanc, le dur à cuir Ryan Reaves était de retour à Toronto pour la première fois depuis l’échange qui l’a envoyé en Californie.

L’attaquant avant mentionné avec amertume durant la journée avoir été déçu de la fin de son séjour à Toronto. « Ils m’ont pratiquement dit que je n’avais plus ma place dans cette ligue et vous voyez, je suis ici aujourd’hui. »

Reaves avait été soumis au ballotage par les Leafs. N’ayant pas été réclamé, il avait rejoint les Marlies. Un coup à l’égo du vétéran à la forte personnalité. En 84 matchs avec les Leafs, Reaves a obtenu 8 points et 77 minutes de punition. Une maigre fiche qui n’a pas impressionné les dirigeants de l’équipe. 

Il n’a pas reçu de vidéo hommage durant la rencontre. 

Hildeby s’illustre et Joshua marque

Toronto a disputé une bonne première période. Le gardien Dennis Hildeby s’est illustré en fermant la porte à Ty Dellandre. Ce dernier a obtenu un lancer de pénalité suite à un accrochage avec Morgan Rielly. Heureusement pour les Leafs, Hildeby a fait l’arrêt.

Les hommes de Craig Berube se sont inscrits au pointage à 14:33 du premier vingt. Dakota Joshua, bien placé devant le filet, a fait dévier un tir de Jake McCabe derrière le gardien des Sharks. 1-0 Toronto.

Toronto double son avance mais San Jose réplique

Les Maple Leafs ont doublé leur avance avec quelques minutes à faire à la période médiane. 

Auston Matthews, de son bureau, a touché la cible en avantage numérique. Un 13e but cette saison pour le capitaine et septième point en autant de matchs. William Nylander a servi une superbe passe à Matthews sur la séquence. 

Les visiteurs se sont inscrits au pointage immédiatement après le 2e but des Leafs. Dmitry Orlov a déjoué Dennis Hildeby d’un tir du poignet pour réduire l’avance des Leafs à un but. 2-1 TO.

Les Sharks forcent la prolongation et l’emportent

Les visiteurs ont nivelé la marque dans les dernières minutes de la rencontre pour forcer une période de prolongation.

Profitant du momentum, les Sharks ont marqué pour se sauver avec la victoire. Alex Wennberg a poussé la rondelle derrière Hildeby et San Jose quitte la ville reine avec deux points.  

Échos de vestiaire

« J’ai trouvé que nous avons généré beaucoup de chances et joué un bon match mais ils ont été capables de l’emporter », a dit William Nylander après la défaite.  

Le but en avantage numérique a fait du bien aux Leafs. L’équipe connaît des difficultés cette saison en supériorité numérique.

« Nous étions dû pour un. Nous devrions être capables de marquer beaucoup plus que cela en avantage numérique. C’est un but qui va nous donner de la confiance », a ajouté Nylander.

Craig Berube: « Nous n’avons pas eu une bonne troisième période. Nous n’avons pas contrôlé le jeu. Nous avons eu beaucoup de revirements et nous avons été incapables de finir le travail. »

L’entraîneur a donné des nouvelles du défenseur Oliver Ekman-Larsson qui a quitté la rencontre en troisième période suite à une collision. Incapable de mettre du poids sur sa jambe droite, il a dû recevoir l’aide de ses coéquipiers pour se rendre au vestiaire.

« C’est une blessure au bas du corps et il devra être réévalué demain. Il va nous manquer c’est certain. On espère que ce ne soit pas trop grave. »

Les Maple Leafs seront de retour au jeu samedi soir alors que Connor McDavid et les Oilers seront les visiteurs.

