Auston Matthews est le meilleur buteur de l’histoire des Maple Leafs

421e but en carrière

Auston Matthews
Auston Matthews a marqué 421 buts en 664 matchs en carrière dans la LNH. Photo: Chris Young
Partagez
Tweetez
Envoyez

Publié 05/01/2026 par Cindy Caron

Le capitaine des Maple Leafs, Auston Matthews vient d’écrire une autre page d’histoire. En marquant son 421e but samedi soir, il a officiellement dépassé Mats Sundin (420) au sommet des buteurs de l’histoire de l’organisation. Tout un exploit pour le joueur de 28 ans.

Matthews fracasse le record de Sundin

C’est à Long Island, face aux Islanders que l’attaquant a établi le nouveau record d’équipe. Matthews a ouvert le score pour les Maple Leafs à 9:30 de la deuxième période, puis a inscrit son deuxième but du match quelques minutes plus tard.

Grâce à ce deuxième but, Matthews a établi un nouveau record de franchise en marquant son 421e but en carrière dans la LNH, s’emparant ainsi de la première place du classement des meilleurs buteurs de l’histoire de la franchise, dépassant Mats Sundin (420).

Selon les statistiques de la LNH, Sundin a marqué contre les Islanders il y a plus de 18 ans pour atteindre 390 buts en carrière et dépasser Darryl Sittler pour le record de la franchise.

Sundin a marqué 420 buts en 981 matchs de saison régulière avec Toronto, ce qui signifie que Matthews a eu besoin d’environ un tiers de matchs de moins pour battre le record de Sundin.

Un des meilleurs joueurs américains de la LNH

Matthews, originaire de San Ramon en Californie, a rejoint Mike Modano (Livonia, Michigan) comme les seuls joueurs nés aux États-Unis à mener actuellement une franchise au chapitre des buts en carrière (minimum 50 buts).

Publicité

Il a atteint la barre des 20 buts pour la dixième saison consécutive et est devenu le cinquième joueur américain de l’histoire de la LNH à réaliser une telle performance, après Brett Hull (17), Patrick Kane (13), Keith Tkachuk (12) et Phil Kessel (11).

Seuls Matthews et Kane de cette liste à avoir atteint ce cap lors de leurs dix premières saisons en LNH.

De premier choix des Leafs à meilleur marqueur

Premier choix au repêchage de 2016, Matthews est également devenu le cinquième joueur actif à atteindre la barre des 20 buts lors de ses dix premières saisons.

Il rejoint ainsi Alex Ovechkin (20 de 2005-2006 à 2024-2025), Patrick Kane (13 de 2007-2008 à 2019-2020), Jonathan Toews (12 de 2007-2008 à 2018-2019) et John Tavares (11 de 2009-2010 à 2019-2020), selon Statistiques de la LNH.

Matthews a marqué cinq buts lors de ses deux derniers matchs et a récolté 10 points (6 buts, 4 passes) lors de ses quatre derniers matchs.

En 664 matchs en carrière dans la LNH, Matthews montre une fiche de 421 buts, 339 passes pour un total de 760 points.

Publicité

Auteurs

Partagez
Tweetez
Envoyez

Ne manquez pas!

Publicité

Pour la meilleur expérience sur ce site, veuillez activer Javascript dans votre navigateur