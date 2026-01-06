Auston Matthews est le meilleur buteur de l’histoire des Maple Leafs

Le capitaine des Maple Leafs, Auston Matthews vient d’écrire une autre page d’histoire. En marquant son 421e but samedi soir, il a officiellement dépassé Mats Sundin (420) au sommet des buteurs de l’histoire de l’organisation. Tout un exploit pour le joueur de 28 ans.

Matthews fracasse le record de Sundin

C’est à Long Island, face aux Islanders que l’attaquant a établi le nouveau record d’équipe. Matthews a ouvert le score pour les Maple Leafs à 9:30 de la deuxième période, puis a inscrit son deuxième but du match quelques minutes plus tard.

Grâce à ce deuxième but, Matthews a établi un nouveau record de franchise en marquant son 421e but en carrière dans la LNH, s’emparant ainsi de la première place du classement des meilleurs buteurs de l’histoire de la franchise, dépassant Mats Sundin (420).



Selon les statistiques de la LNH, Sundin a marqué contre les Islanders il y a plus de 18 ans pour atteindre 390 buts en carrière et dépasser Darryl Sittler pour le record de la franchise.

Sundin a marqué 420 buts en 981 matchs de saison régulière avec Toronto, ce qui signifie que Matthews a eu besoin d’environ un tiers de matchs de moins pour battre le record de Sundin.

Un des meilleurs joueurs américains de la LNH

Matthews, originaire de San Ramon en Californie, a rejoint Mike Modano (Livonia, Michigan) comme les seuls joueurs nés aux États-Unis à mener actuellement une franchise au chapitre des buts en carrière (minimum 50 buts).