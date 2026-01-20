Le Wild donne une raclée au Maple Leafs

Embarrassante défaite de 6-3

Woll-Wild
Joseph Woll a été remplacé devant le filet des Leafs près 2 périodes. Photo: Chris Young
Publié 20/01/2026 par Cindy Caron

De retour d’un voyage de quatre parties sur la route, les Maple Leafs étaient de retour devant leurs partisans lundi soir. Pour le premier match d’une série de 5 en 9 jours l’Aréna Scotiabank, ils recevaient la visite du Wild du Minnesota.

Privés des services de l’attaquant William Nylander, blessé à l’aine, les hommes de Craig Berube tentaient d’améliorer sa position au classement de la division Atlantique. Avant la rencontre, Toronto se retrouvait à 2 points d’une place pour la danse du printemps.  

Les visiteurs ont rapidement pris le contrôle du match. Inscrivant deux buts rapides. John Tavares a réduit l’écart à un but en fin de première mais le Wild a repris l’avance en deuxième sans jamais regarder en arrière. Les Leafs n’ont pas fait le poids et le gardien Joseph Woll a été remplacé devant le filet par Dennis Hildeby après deux périodes. Woll a accordé cinq buts en 29 tirs.

Nick Robertson et Auston Matthews ont également marqué pour les Leafs. Du côté du Wild, Marcus Folino (3), Vladimir Tarasenko (2) et Ryan Hartman ont touché la cible. Défaite de 6-3 pour Toronto.

Matthews-Wild
Auston Matthews a marqué son 25e but de la saison dans la défaite de son équipe. Photo: Chris Young

Le Wild ouvre la machine

Les visiteurs ont été les premiers à s’inscrire au pointage sur un but de Vladimir Tarasenko. Bien placé devant Joseph Woll, il a profité d’une passe de Ryan Hartman pour facilement rediriger la rondelle dans le filet. But en avantage numérique pour le Wild. 

Minnesota a doublé son avance en milieu de période grâce à un but de Ryan Hartman. Le centre du Wild a sauté sur un rebond devant la cage de Joseph Woll pour pousser la rondelle derrière le gardien des Leafs. 

Tarasenko-Woll
Vladimir Tarasenko a eté le premier à déjouer le gardien des Leafs. Photo: Chris Young

But en avantage numérique pour les Leafs

Les Maple Leafs ont réduit l’avance des visiteurs à 18:24 de la première période. John Tavares, bien posté devant le filet, y est allé d’un tir du poignet qui a eu raison du gardien Filip Gustavsson. But en supériorité numérique pour les Leafs et 18e but cette saison pour Tavares. 2-1 Minnesota après 20 minutes de jeu.  

Tavares-Wild
John Tavares célèbre son but. Photo: Chris Young

Trois buts sans riposte du Wild

Les visiteurs sont sortis en lions pour la période médiane où ils ont inscrit trois buts consécutifs. Marcus Foligno a tout d’abord fait dévier un tir dans la lucarne avant de voir son coéquipier Vladimir Tarasenko marquer son deuxième de la rencontre. Tarasenko a profité d’un revirement des Leafs pour se retrouver seul devant Joseph Woll qu’il a déjoué d’un tir du poignet. 

Foligno a inscrit son deuxième du match avant la fin de la période alors que son équipe profitait d’une supériorité numérique. 

Les Leafs marquent deux buts tardifs

Les Leafs ont amorcé le troisième vingt avec Dennis Hildeby devant le filet. Joseph Woll a été remplacé après avoir accordé cinq buts en 29 tirs en sa direction.

Toronto a réduit l’avance du Wild en milieu de troisième. Nick Robertson a inscrit son 11e de la saison. Bel effort de Nicolas Roy sur le but pour obtenir sa 14e mention d’aide de la saison. 

Auston Matthews a par la suite profité d’une longue passe de Max Domi pour se retrouver seul devant Gustavsson. Il a servi une feinte au gardien adverse qui n’a eu aucune chance. 5-3 Minnesota avec moins de cinq minutes à faire au match. Un 11e but en 12 matchs pour le capitaine des Leafs. Avec ce but, Matthews devient le quatrième pointeur de l’histoire des Leafs. 

Marcus Foligno a complété son tour du chapeau en fin de match pour confirmer la victoire du Wild. Un premier tour du chapeau en carrière pour le vétéran. Marque finale, 6-3 Minnesota. 

Foligno-celly
Victoire facile pour Marcus Foligno et le Wild. Photo: Chris Young

Échos de vestiaire

« Nous avons commis trop d’erreurs qui nous ont placé dans une mauvaise position. Même si nous nous sommes battus en troisième période, nous ne l’avions pas par moment. Nous devons être meilleurs pour garder la rondelle hors de notre filet », a dit John Tavares après la défaite.

L’entraîneur Craig Berube a également parlé du nombre d’erreurs commises par ses joueurs. « Nous n’avons simplement pas assez bien joué. Les erreurs. Nous avons fait trop d’erreurs. Notre jeu manquait de finesse dans certains aspects. Nous avons poussé un peu plus en troisième mais il était trop tard. »  

Les Leafs seront de retour au jeu mercredi alors qu’ils accueilleront les Red Wings de Détroit.

