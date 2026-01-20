Le Wild donne une raclée au Maple Leafs

De retour d’un voyage de quatre parties sur la route, les Maple Leafs étaient de retour devant leurs partisans lundi soir. Pour le premier match d’une série de 5 en 9 jours l’Aréna Scotiabank, ils recevaient la visite du Wild du Minnesota.

Privés des services de l’attaquant William Nylander, blessé à l’aine, les hommes de Craig Berube tentaient d’améliorer sa position au classement de la division Atlantique. Avant la rencontre, Toronto se retrouvait à 2 points d’une place pour la danse du printemps.

Les visiteurs ont rapidement pris le contrôle du match. Inscrivant deux buts rapides. John Tavares a réduit l’écart à un but en fin de première mais le Wild a repris l’avance en deuxième sans jamais regarder en arrière. Les Leafs n’ont pas fait le poids et le gardien Joseph Woll a été remplacé devant le filet par Dennis Hildeby après deux périodes. Woll a accordé cinq buts en 29 tirs.

Nick Robertson et Auston Matthews ont également marqué pour les Leafs. Du côté du Wild, Marcus Folino (3), Vladimir Tarasenko (2) et Ryan Hartman ont touché la cible. Défaite de 6-3 pour Toronto.

Le Wild ouvre la machine

Les visiteurs ont été les premiers à s’inscrire au pointage sur un but de Vladimir Tarasenko. Bien placé devant Joseph Woll, il a profité d’une passe de Ryan Hartman pour facilement rediriger la rondelle dans le filet. But en avantage numérique pour le Wild.