L’Avalanche fait mal paraître les Leafs en cette journée de tempête à Toronto

Quatrième défaite de suite à domicile pour les Maple Leafs qui s'inclinent 4-1

Leafs-Colorado
Les Leafs se sont inclinés 4-1 face au Colorado. Photo: Chris Young
Publié 25/01/2026 par Cindy Caron

Après avoir perdu trois matchs consécutifs à domicile, les Maple Leafs étaient de retour à l’Aréna Scotiabank dimanche après-midi. Les amateurs avaient bravé la tempête pour assister à la seule visite en ville de la saison de l’Avalanche du Colorado. Les Maple Leafs avaient vaincu l’Avalanche à Denver le 12 janvier dernier.

Malheureusement pour les partisans, les Leafs ont offert une piètre performance et se sont inclinés par la marque de 4-1. Un match complètement dominé par l’adversaire ou les Leafs ont semblé manquer de motivation.

Brock Nelson, tour du chapeau, et Jake Drury ont compté pour l’Avalanche. Du côté de Toronto, seul Max Domi a fait bouger les cordages en toute fin de match pour priver Mackenzie Blackwood d’un blanchissage. Joseph Woll a effectué 33 arrêts dans la défaite. 

Blackwood-Domi
Mackenzie Blackwood a été excellent devant le filet de l’Avalanche. Photo: Chris Young

Brock Nelson 2, Leafs 0

Colorado a rapidement pris le contrôle de la rencontre. L’attaquant Brock Nelson a déjoué Joseph Woll d’un tir du poignet. Un 25e but cette saison pour le vétéran de l’Avalanche. Le gardien des Leafs Joseph Woll, qui disputait son 100e match dans la LNH, a paru faible sur le jeu.

Les visiteurs ont rapidement doublé leur avance. Brock Nelson, sur le côté à la ligne des buts à marqué d’un angle improbable pour doubler l’avance des siens. Deux buts en 1 minute 12 secondes pour l’Avalanche.

Nelson-Woll
Borck Nelson a fait mal paraître le gardien des Leafs en première période. Photo: Chris Young

Colorado en rajoute

Jack Drury a agrandi l’avance de son équipe en milieu de deuxième période. Son tir du poignet a eu raison de Joseph Woll du côté de la mitaine. Un but similaire au premier accordé dans le match par Woll. 

Colorado a ajouté un autre but avant la fin de la rencontre. Brock Nelson a complété son tour du chapeau en lançant la rondelle dans un filet désert pour confirmer la victoire facile de son équipe. 

Brock Nelson
Brock Nelson a inscrit ses 25e,26e et 27e buts de la saison. Photo: Chris Young

Domi prive Blackwood d’un jeu blanc

Après avoir vu Joseph Woll faire de nombreux arrêts clés en troisième période, les Maple Leafs se sont finalement inscrits au tableau indicateur. Max Domi a trompé la vigilance de Mackenzie Blackwood avec un peu plus de 1 minutes à faire à la rencontre.

But en avantage numérique pour Toronto. Un septième but cette saison pour l’attaquant des Leafs. Trop peu trop tard.

Échos de vestiaire

« Plus tôt cette semaine nous étions à plat. Nous n’avions pas l’énergie nécessaire aujourd’hui mais eux l’avaient. Nous avons fait des erreurs qui nous ont coûté des buts et nous avons joué du hockey de rattrapage tout au long de la partie.  On doit continuer de pousser, travailler et essayer de nous sortir du trou », a dit le capitaine Auston Matthews après la défaite.

Le défenseur Jake McCabe était plus direct. « C’est assez évident que nous ne jouons pas avec beaucoup de confiance présentement et c’est un problème. »

McCabe-Avs
Jake McCabe et Nathan MacKinnon. Photo: Chris Young

« Quand tu tires de l’arrière dans un match, tu dois te regrouper en tant qu’équipe et te battre. De perdre à la maison comme ça, ça affecte un peu notre équipe mais c’est ça le sport professionnel. Nous devons nous regrouper et être prêts pour mardi. Nous devons gagner », a dit l’entraîneur Craig Berube. 

Les Leafs sont maintenant à 5 points d’une place en série et le match de mardi contre les Sabres sera important.

