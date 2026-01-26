L’Avalanche fait mal paraître les Leafs en cette journée de tempête à Toronto

Après avoir perdu trois matchs consécutifs à domicile, les Maple Leafs étaient de retour à l’Aréna Scotiabank dimanche après-midi. Les amateurs avaient bravé la tempête pour assister à la seule visite en ville de la saison de l’Avalanche du Colorado. Les Maple Leafs avaient vaincu l’Avalanche à Denver le 12 janvier dernier.

Malheureusement pour les partisans, les Leafs ont offert une piètre performance et se sont inclinés par la marque de 4-1. Un match complètement dominé par l’adversaire ou les Leafs ont semblé manquer de motivation.

Brock Nelson, tour du chapeau, et Jake Drury ont compté pour l’Avalanche. Du côté de Toronto, seul Max Domi a fait bouger les cordages en toute fin de match pour priver Mackenzie Blackwood d’un blanchissage. Joseph Woll a effectué 33 arrêts dans la défaite.

Brock Nelson 2, Leafs 0

Colorado a rapidement pris le contrôle de la rencontre. L’attaquant Brock Nelson a déjoué Joseph Woll d’un tir du poignet. Un 25e but cette saison pour le vétéran de l’Avalanche. Le gardien des Leafs Joseph Woll, qui disputait son 100e match dans la LNH, a paru faible sur le jeu.



Les visiteurs ont rapidement doublé leur avance. Brock Nelson, sur le côté à la ligne des buts à marqué d’un angle improbable pour doubler l’avance des siens. Deux buts en 1 minute 12 secondes pour l’Avalanche.

Colorado en rajoute

Jack Drury a agrandi l’avance de son équipe en milieu de deuxième période. Son tir du poignet a eu raison de Joseph Woll du côté de la mitaine. Un but similaire au premier accordé dans le match par Woll.