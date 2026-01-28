Les Maple Leafs s’inclinent face aux Sabres et quittent la glace sous les huées

Humiliante défaite de 7-4

Matthews-Thompson
Auston Matthews a inscrit 3 points (1 but, 2 passes) dans la défaite des Leafs. Photo: Chris Young
Publié 28/01/2026 par Cindy Caron

Pour le dernier match à domicile avant la pause olympique, les Maple Leafs accueillaient les rivaux de l’autoroute QEW, les Sabres de Buffalo. Tirant de l’arrière par 6 points au classement pour la dernière place en séries, Toronto se devait de l’emporter.

« Les duels de division ont une très grande importance, nous le savons. Nous devons être prêts », avait dit l’entraîneur Craig Berube plus tôt dans la journée. 

Malgré qu’ils aient pris les devants en première, les Leafs n’étaient pas prêts et n’ont tout simplement pas fait le poids face à la puissance des Sabres. Buffalo a obtenu 19 victoires lors de leurs 23 derniers matchs alors que Toronto a perdu 7 de ses 8 dernières rencontres. 

Ce sont 18 996 spectateurs, les Leafs n’affichant plus complet, qui ont assisté à la faible performance de Toronto. 

La saison est en péril

Matthews Knies avait pourtant bien commencé la soirée en ouvrant la marque pour les Leafs. Les visiteurs ont rapidement créé l’égalité et pris le contrôle du match. 

Auston Matthews, Bobby McMann et Max Domi ont touché la cible pour Toronto alors que Rasmus Dahlin a inscrit son premier tour du chapeau en carrière pour les visiteurs. Josh Doan, Tage Thompson, Alex Tuch et Jack Quinn ont également fait bouger les cordages pour Buffalo. 

Le capitaine des Leafs a été le meilleur joueur de l’équipe dans le revers en inscrivant 3 points (1 but, 2 passes). Joseph Woll a été faible devant le filet et a effectué 24 arrêts. 

Les Maple Leafs ont quitté la patinoire sous les huées de la foule. La saison est en péril pour l’équipe qui est maintenant à 8 points d’une place en séries.  

Soirée hommage à Darryl Sittler

La soirée de mardi soulignait un exploit jamais égalisé à ce jour. Le fameux match du 7 février 1976, où le capitaine des Leafs Darryl Sittler a connu une soirée de 10 points (6 buts, 4 passes). Un record toujours inégalé dans la LNH.

Il a été honoré avant la partie. Plusieurs de ses anciens coéquipiers étaient sur place et lui ont remis un bâton en or soulignant l’exploit.

Avant la rencontre, les Maple Leafs lui ont aussi décerné le prix J.P. Bickell Memorial Award. Prix remis à un membre de l’organisation qui a performé à un niveau très élevé durant plusieurs années

Une première période mouvementée

Les Maple Leafs ont été les premiers à s’inscrire au pointage. Pour une des rares fois dans la dernière semaine, ils ont noirci la feuille de pointage en premier. 

Matthew Knies a sauté sur une rondelle libre et ouvert la marque pour les Leafs. Un 13e but cette saison pour Knies. Premier but en 11 matchs pour l’attaquant. 

Les visiteurs ont créé l’égalité avec un peu de chance. La passe de Rasmus Dahlin vers Jason Zucker a dévié sur le patin de Morgan Rielly jusque dans le filet. 

Toronto prend les devants, mais pas pour longtemps

Auston Matthews a redonné l’avance aux Leafs en milieu de première période. Profitant d’une rondelle libre devant le filet, il a habilement déjoué Luukkonen du revers. Un 26e but cette saison pour le capitaine.

Les Sabres ont procédé à un changement de gardien par la suite. Colten Ellis s’est amené en renfort après que Luukkonen se soit blessé sur le but.
 
Josh Doan a créé l’égalité pour les Sabres. Similaire au premier but de son équipe, sa passe a dévié sur le bâton de Troy Stecher jusque derrière Joseph Woll. But en avantage numérique pour Buffalo. Tage Thompson a marqué son 28e de la saison avant la fin du premier vingt pour donner l’avance à son équipe. 

Du hockey de rattrapage pour les Leafs

Comme c’est souvent le cas cette saison, les Maple Leafs ont joué du hockey de rattrapage pour les 40 minutes suivantes.
 
Bobby McMann a marqué son 17e but de la saison à 11:17 de la période médiane. Son tir du poignet a eu raison de Ellis pour ramener les deux équipes à la case départ.
 
Rasmus Dahlin a fait dévier un tir de la pointe derrière Woll avant la fin de la deuxième période. Deuxième du match pour le défenseur qui redonne l’avance à son équipe pour de bon.

Les Sabres dominent et l’emportent

Alex Tuch a doublé l’avance des Sabres dès les premières secondes de la troisième. Jack Quinn en a rajouté.
 
Max Domi a inscrit un but tardif pour les Leafs en fin de match, mais le mal était déjà fait. Rasmus Dahlin a complété son premier tour du chapeau en carrière en poussant la rondelle dans un filet désert. Buffalo l’emporte 7-4.

Échos de vestiaire

Morgan Rielly: «Nous devons jouer avec désespoir, c’est primordial. Ce n’est pas quelque chose que nous avons fait beaucoup récemment.»

John Tavares: «Ce n’est pas suffisant. C’est décevant. Nous sommes où nous sommes au classement et c’est plate, mais il reste encore beaucoup de hockey à jouer. Rien n’est encore décidé.» À la question, si le vestiaire croit encore en ce groupe, il a répondu un oui catégorique.

Matthew Knies: «Nous jouons beaucoup trop de hockey de rattrapage dernièrement. Nous avons eu un creux comme ça plus tôt cette saison et nous nous en sommes sortis. Nous devons faire pareil.»

Craig Berube: «Nous devons garder la rondelle hors de notre filet. Ça inclut les gardiens. Nous pouvons marquer des buts, ce n’est pas un problème, mais on doit garder la rondelle à l’extérieur de notre but.»

Les Leafs disputeront les quatre prochains matchs sur la route avant la pause olympique. Ils seront de retour à domicile le 28 février prochain pour y affronter les Sénateurs. Une pause qui devrait faire beaucoup de bien aux joueurs des Maple Leafs.

