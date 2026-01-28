Les Maple Leafs s’inclinent face aux Sabres et quittent la glace sous les huées

Pour le dernier match à domicile avant la pause olympique, les Maple Leafs accueillaient les rivaux de l’autoroute QEW, les Sabres de Buffalo. Tirant de l’arrière par 6 points au classement pour la dernière place en séries, Toronto se devait de l’emporter.

« Les duels de division ont une très grande importance, nous le savons. Nous devons être prêts », avait dit l’entraîneur Craig Berube plus tôt dans la journée.

Malgré qu’ils aient pris les devants en première, les Leafs n’étaient pas prêts et n’ont tout simplement pas fait le poids face à la puissance des Sabres. Buffalo a obtenu 19 victoires lors de leurs 23 derniers matchs alors que Toronto a perdu 7 de ses 8 dernières rencontres.

Ce sont 18 996 spectateurs, les Leafs n’affichant plus complet, qui ont assisté à la faible performance de Toronto.

La saison est en péril

Matthews Knies avait pourtant bien commencé la soirée en ouvrant la marque pour les Leafs. Les visiteurs ont rapidement créé l’égalité et pris le contrôle du match.