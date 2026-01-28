Les Maple Leafs s’inclinent face aux Sabres et quittent la glace sous les huées

Les Sabres ont procédé à un changement de gardien par la suite. Colten Ellis s’est amené en renfort après que Luukkonen se soit blessé sur le but.
Josh Doan a créé l’égalité pour les Sabres. Similaire au premier but de son équipe, sa passe a dévié sur le bâton de Troy Stecher jusque derrière Joseph Woll. But en avantage numérique pour Buffalo. Tage Thompson a marqué son 28e de la saison avant la fin du premier vingt pour donner l’avance à son équipe.
Du hockey de rattrapage pour les Leafs
Comme c’est souvent le cas cette saison, les Maple Leafs ont joué du hockey de rattrapage pour les 40 minutes suivantes.
Bobby McMann a marqué son 17e but de la saison à 11:17 de la période médiane. Son tir du poignet a eu raison de Ellis pour ramener les deux équipes à la case départ.
Rasmus Dahlin a fait dévier un tir de la pointe derrière Woll avant la fin de la deuxième période. Deuxième du match pour le défenseur qui redonne l’avance à son équipe pour de bon.
Les Sabres dominent et l’emportent
Alex Tuch a doublé l’avance des Sabres dès les premières secondes de la troisième. Jack Quinn en a rajouté.
Max Domi a inscrit un but tardif pour les Leafs en fin de match, mais le mal était déjà fait. Rasmus Dahlin a complété son premier tour du chapeau en carrière en poussant la rondelle dans un filet désert. Buffalo l’emporte 7-4.
Échos de vestiaire
Morgan Rielly: «Nous devons jouer avec désespoir, c’est primordial. Ce n’est pas quelque chose que nous avons fait beaucoup récemment.»
John Tavares: «Ce n’est pas suffisant. C’est décevant. Nous sommes où nous sommes au classement et c’est plate, mais il reste encore beaucoup de hockey à jouer. Rien n’est encore décidé.» À la question, si le vestiaire croit encore en ce groupe, il a répondu un oui catégorique.
Matthew Knies: «Nous jouons beaucoup trop de hockey de rattrapage dernièrement. Nous avons eu un creux comme ça plus tôt cette saison et nous nous en sommes sortis. Nous devons faire pareil.»
Craig Berube: «Nous devons garder la rondelle hors de notre filet. Ça inclut les gardiens. Nous pouvons marquer des buts, ce n’est pas un problème, mais on doit garder la rondelle à l’extérieur de notre but.»
Les Leafs disputeront les quatre prochains matchs sur la route avant la pause olympique. Ils seront de retour à domicile le 28 février prochain pour y affronter les Sénateurs. Une pause qui devrait faire beaucoup de bien aux joueurs des Maple Leafs.