Les Maple Leafs échangent Bobby McMann et Scott Laughton

Date limite des transactions décevante chez les Leafs

Bobby McMann
Bobby McMann a obtenu 32 points en 60 matchs avec les Leafs cette saison. Photo: Chris Young
Publié 06/03/2026 par Cindy Caron

Après avoir échangé Nicolas Roy plus tôt cette semaine, le DG Brad Treliving a procédé à deux échanges additionnels vendredi. Bobby McMann et Scott Laughton ont tous deux changé d’adresse.

Une date limite des transactions décevante pour les Maple Leafs. L’équipe espérait obtenir plus en retour, et peut-être se départir de quelques joueurs supplémentaires.

Bobby McMann prend la direction de Seattle

L’attaquant de 29 ans, qui avait été rayé de l’alignement lors des deux derniers matchs de l’équipe par mesures préventives, a finalement été transigé en après-midi. McMann portera les couleurs du Kraken pour le reste de la saison avant de devenir joueur autonome.

En retour, les Maple Leafs reçoivent un choix conditionnel de 2e tour en 2027 et un choix de 4e tour pour 2026. 

Jamais repêché, McMann a fait ses classes dans l’organisation des Leafs depuis 2020. Portant d’abord les couleurs des Marlies (AHL) et des Growlers (ECHL). En 200 parties dans l’uniforme des Leafs, l’attaquant a cumulé une fiche de 54 buts et 37 passes pour un total de 91 points.

Sur les ondes de TSN après l’annonce de la transaction, McMann s’est dit reconnaissant envers l’organisation mais excité pour la suite à Seattle. Le Kraken est actuellement en pleine course aux séries éliminatoires. 

« Je pensais que ça se ferait plus rapidement. Les dernières 48 heures ont été stressantes. J’essayais de rester loin des réseaux sociaux. Mon agent m’a appelé à 15h06 pour me confirmer que j’avais été échangé. Je suis excité pour la suite. »

Bobby McMann
Bobby McMann marque un but lors d’un match contre les Capitals. Photo: Chris Young

Scott Laughton part pour Los Angeles

Du côté du vétéran Scott Laughton, également joueur autonome à la fin de la campagne, il terminera la saison avec les Kings. Toronto reçoit en retour un choix conditionnel de troisième ronde. Si les Kings se qualifient pour les séries éliminatoires, le choix en deviendra un deuxième tour.

Acquis des Flyers l’an dernier à la date limite des transactions, les Leafs avaient payé un prix élevé pour l’obtenir. Brad Treliving avait dû se départir d’un choix de premier tour et du jeune espoir Nikita Grebenkin pour obtenir les services de Laughton. 

Le passage de Scott Laughton avec les Leafs n’a été que de courte durée et n’a pas eu l’effet escompté. Originaire de Oakville en banlieue de Toronto, le vétéran avait eu de la difficulté à s’adapter l’an dernier.

Il semblait être en meilleure posture cette saison, mais son utilisation et temps de glace par l’entraîneur Craig Berube était questionnable. Laughton a obtenu 16 points (10 buts, 6 passes) en 63 match dans l’uniforme bleu et blanc.

Scott Laughton
Scott Laughton, 31 ans, n’aura fait que passer chez les Leafs. Photo: Chris Young

Commentaires du DG des Leafs

« C’est une saison décevante et j’en prends l’entière responsabilité », a dit le DG Brad Treliving devant les journalistes rassemblés au Centre de Performance Ford.

« Je me concentre sur le travail que je peux accomplir avec mon équipe et sur les mesures nécessaires pour remettre cette équipe au niveau qu’elle mérite. J’assume pleinement la responsabilité des échecs de cette saison », a-t-il dit lorsque questionné au sujet de son avenir. 

Treliving a mentionné avoir une bonne relation et communication avec Craig Berube et a réitéré sa confiance en son entraîneur.

Les Maple Leafs sont en voie de rater les séries éliminatoires pour la première de l’ère Matthews. Plusieurs têtes pourraient tomber durant la saison estivale. 

