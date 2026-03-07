Les Maple Leafs échangent Bobby McMann et Scott Laughton

Après avoir échangé Nicolas Roy plus tôt cette semaine, le DG Brad Treliving a procédé à deux échanges additionnels vendredi. Bobby McMann et Scott Laughton ont tous deux changé d’adresse.

Une date limite des transactions décevante pour les Maple Leafs. L’équipe espérait obtenir plus en retour, et peut-être se départir de quelques joueurs supplémentaires.

Bobby McMann prend la direction de Seattle

L’attaquant de 29 ans, qui avait été rayé de l’alignement lors des deux derniers matchs de l’équipe par mesures préventives, a finalement été transigé en après-midi. McMann portera les couleurs du Kraken pour le reste de la saison avant de devenir joueur autonome.

En retour, les Maple Leafs reçoivent un choix conditionnel de 2e tour en 2027 et un choix de 4e tour pour 2026.

Jamais repêché, McMann a fait ses classes dans l’organisation des Leafs depuis 2020. Portant d’abord les couleurs des Marlies (AHL) et des Growlers (ECHL). En 200 parties dans l’uniforme des Leafs, l’attaquant a cumulé une fiche de 54 buts et 37 passes pour un total de 91 points.