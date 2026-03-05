Maple Leafs: le québécois Nicolas Roy est échangé au Colorado

Toronto obtient des choix de premier et cinquième tour au repêchage

Nicolas Roy
L'attaquant Nicolas Roy a disputé 59 matchs avec les Leafs. Photo: Chris Young
Publié 05/03/2026 par Cindy Caron

Les Maple Leafs de Toronto ont annoncé ce 5 mars avoir échangé l’attaquant Nicolas Roy à l’Avalanche du Colorado. En retour, Toronto obtient un choix conditionnel de première ronde au repêchage de 2027 et un choix conditionnel de cinquième ronde pour la séance de 2026. 

Passage de courte durée avec les Maple Leafs

Le joueur de 29 ans était arrivé à Toronto dans l’échange qui avait envoyé Mitch Marner aux Golden Knights. Dans le contexte où Marner avait une clause de non-échange et ne voulait pas signer de nouveau contrat à Toronto, le DG Brad Treliving avait été en mesure de ne pas perdre Marner pour rien.

Après avoir disputé six saisons et remporté la Coupe Stanley à Vegas, Roy avait été surpris par l’échange l’été dernier. Roy aura l’occasion de participer aux séries éliminatoires avec sa nouvelle équipe. L’Avalanche trône au sommet du classement général de la ligue. 

En 59 matchs avec les Maple Leafs cette saison, le québécois a cumulé une fiche de 5 buts et 17 passes pour un total de 20 points.

Les conditions de l’échange

Si le choix de première ronde du Colorado en 2027 figure parmi les dix premiers, l’Avalanche cédera son choix non protégé de première ronde en 2028 à Toronto.

Le Colorado détient actuellement trois choix de cinquième ronde au repêchage de la LNH de 2026. Le plus bas de ces trois choix sera transféré aux Leafs dans le cadre de cette transaction.

Roy appréciait son temps avec les Leafs

Au courant des rumeurs de transaction, Roy avait dit que tant qu’une transaction n’était pas faite, il n’essayait de ne pas trop y penser. « Mon nom n’était pas dans les rumeurs l’an dernier et j’ai été échangé.  Je me concentre sur mon jeu présentement », a-t-il dit hier.

« C’est génial. J’ai grandi en étant un fan des Leafs donc c’est vraiment super de jouer pour cette équipe. Évidemment, de jouer au Canada, dans un gros marché, c’est plaisant. Tout le monde est vraiment impliqué et nous avons un groupe de personnes formidables. J’apprécie vraiment mon temps ici.»

D’autres échanges?

La date limite des transactions de vendredi après-midi approche à grands pas pour les Leafs.

Bobby McMann, Scott Laughton et Oliver Ekman-Larsson ne seront probablement pas en uniforme ce soir à New-York. Ce fût le cas au New Jersey hier par mesures préventives. Ces trois joueurs, ainsi que Calle Järnkrok, Simon Benoit, Matias Maccelli Nick Robertson et Max Domi, font partie de ceux qui pourraient changer d’adresse dans les prochaines heures. 

