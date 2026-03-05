Maple Leafs: le québécois Nicolas Roy est échangé au Colorado

Les Maple Leafs de Toronto ont annoncé ce 5 mars avoir échangé l’attaquant Nicolas Roy à l’Avalanche du Colorado. En retour, Toronto obtient un choix conditionnel de première ronde au repêchage de 2027 et un choix conditionnel de cinquième ronde pour la séance de 2026.

Passage de courte durée avec les Maple Leafs

Le joueur de 29 ans était arrivé à Toronto dans l’échange qui avait envoyé Mitch Marner aux Golden Knights. Dans le contexte où Marner avait une clause de non-échange et ne voulait pas signer de nouveau contrat à Toronto, le DG Brad Treliving avait été en mesure de ne pas perdre Marner pour rien.

Après avoir disputé six saisons et remporté la Coupe Stanley à Vegas, Roy avait été surpris par l’échange l’été dernier. Roy aura l’occasion de participer aux séries éliminatoires avec sa nouvelle équipe. L’Avalanche trône au sommet du classement général de la ligue.

En 59 matchs avec les Maple Leafs cette saison, le québécois a cumulé une fiche de 5 buts et 17 passes pour un total de 20 points.

Les conditions de l’échange

Si le choix de première ronde du Colorado en 2027 figure parmi les dix premiers, l’Avalanche cédera son choix non protégé de première ronde en 2028 à Toronto.