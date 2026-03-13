Les Leafs l’emportent mais perdent leur capitaine Auston Matthews

Auston Matthews
Auston Matthews a quitté la rencontre en 2e période après avoir reçu un coup de genou à genou de Radko Gudas. Photo: Chris Young
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Publié 13/03/2026 par Cindy Caron

Les Maple Leafs étaient de retour devant leurs partisans jeudi soir. Après avoir subi une huitième défaite de suite à Montréal deux jours plus tôt, ils tentaient de retrouver le chemin de la victoire. La tâche s’annonçait difficile. Ils accueillaient les meneurs de la division pacifique, les Ducks d’Anaheim.

Alors que les visiteurs menaient par deux buts après minutes de jeu, le vent a tourné et l’allure du match a changé.

Après avoir marqué son premier but en douze matchs, le capitaine Auston Matthews a été sauvagement atteint de coup vicieux et a quitté la partie. Le capitaine des Ducks, Radko Gudas y est allé d’un coup de genou à genou sur le capitaine des Leafs. Matthews est resté longtemps sur la glace avant de rentrer au vestiaire. 

Les esprits se sont échauffés en troisième période. Max Domi et Easton Cowan ont été expulsés de la rencontre. Les unités spéciales des Leafs ont fait le travail et procuré une première victoire depuis le retour de la pause olympique. Joseph Woll a effectué 36 arrêts dans la victoire de 6-4.

Plusieurs Marlies dans l’alignement 

Même si les Leafs ne sont mathématiquement pas éliminés de la course aux séries, leurs chances sont minces et les dirigeants ont choisi de rappeler quelques joueurs du club-école. Michael Pezzetta, Jacob Quillian et Benoit-Olivier Groulx étaient tous de l’alignement.   

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Michael Pezzetta, rappelé des Marlies, disputait un premier match cette saison avec les Leafs. Originaire de Toronto, il ne pouvait contenir son excitation avant la partie: « Je rêvais de cela lorsque je jouais au hockey dans le coin de Keele et de la 401. Les Leafs étaient mon équipe et j’étais un grand fan de Mats Sundin. »

Craig Berube a même choisi de le mettre dans la formation partante. Beau geste de la part de l’entraîneur.

Maccelli ouvre la marque pour les Leafs

Les Maple Leafs ont été les premiers à s’inscrire au pointage. Matias Maccelli connaît une excellente séquence et il a déjoué le gardien des Ducks d’un tir du poignet à 7:19. Un 14e but cette saison pour l’attaquant et un 4e but en cinq matchs. 

Les Ducks marquent trois buts de suite

Les visiteurs ont répliqué rapidement. Alors que la pénalité à Max Domi venait tout juste de prendre fin, Cutter Gauthier a sauté sur une rondelle libre pour créer l’égalité.

Son coéquipier Ian Moore a eu raison du gardien Joseph Woll avant la fin de la première période.  Son puissant tir du poignet s’est logé dans la lucarne, donnant ainsi l’avance aux Ducks.

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Anaheim a continué sur sa lancée dès les premières minutes du deuxième vingt. Pavel Mintyukov a marqué son 8e de la saison pour donner une avance de deux buts à son équipe. 

Auston Matthews sort de sa disette

Le capitaine Auston Matthews a fait bouger les cordages en avantage numérique. Profitant d’une passe de Matthew Knies, il n’a pas raté sa chance. Un premier but depuis le 27 janvier pour le capitaine.

Avec ce but, son 399e en carrière à l’Aréna Scotiabank, il monte au cinquième rang de l’histoire de la franchise pour le plus de buts à domicile. 

Coup salaud sur Matthews qui quitte le match

Alors que les Leafs étaient en zone adverse, Auston Matthews a reçu un coup vicieux et dangereux de la part de Radko Gudas. Un coup de genou à genou. Matthews est resté longtemps sur la glace avant de quitter vers le vestiaire.

Immédiatement après l’impact, il se tenait le genou gauche et semblait très en douleur. Gudas a obtenu une punition de 5 minutes en plus d’être chassé du match. Gudas n’en est pas à ses premières frasques du genre dans la LNH. C’est ce même joueur qui a blessé Sidney Crosby à un genou aux Jeux olympiques…

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Aucun joueur des Leafs a tenté de venger Matthews dans les secondes après le coup avant que les arbitres l’escortent hors de la glace. Situation un peu difficile à comprendre considérant que Gudas est un récidiviste et qu’il venait tout juste de blesser le capitaine et meilleur joueur des Leafs… 

Toronto prend le contrôle et l’emporte

Les Maple Leafs ont semblé répondre par la bouche de leurs canons. John Tavares a créé l’égalité sur l’avantage numérique qui a suivi. Un 23e but cette saison pour Tavares.

William Nylander a par la suite redonné l’avance aux Leafs, lui aussi en supériorité numérique.

Benoit-Olivier Groulx a marqué son premier avec les Leafs alors que Toronto était en infériorité numérique. Un premier but dans la LNH depuis le 7 novembre 2021 pour le québécois.

Matthew Knies a par la suite marqué dans un filet désert pour confirmer la victoire de son équipe. Alex Killorn a compté en fin de match pour Anaheim, mais il était trop tard.

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Échos de vestiaire

Craig Berube sur le manque de réponse sur le jeu: «Il y a quatre joueurs qui auraient dû faire quelque chose, mais ça ne s’est pas fait sur le moment. Par contre,  j’ai trouvé que nous avons bien répondu en troisième.»

John Tavares: «Je n’ai pas aimé le coup, c’était salaud.» Il a ajouté que les gars se tiennent même s’il n’y a pas eu de réponse immédiate. «Peut-être pas sur le moment, mais nous avons répondu tout le reste du match.»

Morgan Rielly dit qu’il aurait dû réagir lorsqu’il a vu Auston étendu sur la glace. Il dit qu’à ce moment il n’avait pas vu le coup et la gravité. Il ajoute que l’équipe a eu une discussion durant la deuxième intermission au sujet de comment elle devait répondre.

Matthew Knies au sujet de Radko Gudas: « Vous connaissez le joueur, ce n’est pas sa première offense. J’espère que la ligue se penchera sur le dossier.»

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