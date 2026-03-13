Les Leafs l’emportent mais perdent leur capitaine Auston Matthews

Les Maple Leafs étaient de retour devant leurs partisans jeudi soir. Après avoir subi une huitième défaite de suite à Montréal deux jours plus tôt, ils tentaient de retrouver le chemin de la victoire. La tâche s’annonçait difficile. Ils accueillaient les meneurs de la division pacifique, les Ducks d’Anaheim.

Alors que les visiteurs menaient par deux buts après minutes de jeu, le vent a tourné et l’allure du match a changé.

Après avoir marqué son premier but en douze matchs, le capitaine Auston Matthews a été sauvagement atteint de coup vicieux et a quitté la partie. Le capitaine des Ducks, Radko Gudas y est allé d’un coup de genou à genou sur le capitaine des Leafs. Matthews est resté longtemps sur la glace avant de rentrer au vestiaire.

Les esprits se sont échauffés en troisième période. Max Domi et Easton Cowan ont été expulsés de la rencontre. Les unités spéciales des Leafs ont fait le travail et procuré une première victoire depuis le retour de la pause olympique. Joseph Woll a effectué 36 arrêts dans la victoire de 6-4.

Plusieurs Marlies dans l’alignement

Même si les Leafs ne sont mathématiquement pas éliminés de la course aux séries, leurs chances sont minces et les dirigeants ont choisi de rappeler quelques joueurs du club-école. Michael Pezzetta, Jacob Quillian et Benoit-Olivier Groulx étaient tous de l’alignement.