Maple Leafs: le DG Brad Treliving est congédié

Maple Leaf Sports & Entertainment a annoncé lundi sa décision de se séparer de Brad Treliving, directeur général des Maple Leafs de Toronto.

Brad Treliving a été nommé directeur général des Maple Leafs en mai 2023. Depuis, le club présente une fiche de 139 victoires, 92 défaites et 27 matchs nuls, incluant une fiche de 10 victoires et 10 défaites en séries éliminatoires, avec une victoire au premier tour contre les Sénateurs d’Ottawa.



«Tout au long de cette saison, nous avons analysé en profondeur la situation actuelle des Maple Leafs et la direction à prendre pour atteindre l’objectif ultime : offrir la Coupe Stanley à la ville», à déclaré Keith Pelley, président et chef de la direction de MLSE.

«Nous avons tous un profond respect et une grande appréciation pour Brad Treliving, tant comme dirigeant que comme personne, mais il a été décidé que le club devait prendre un nouveau cap sous une autre direction. L’organisation est reconnaissante à Brad pour tout ce qu’il a apporté au cours de ses presque trois années avec les Maple Leafs et nous lui souhaitons, ainsi qu’à sa famille, le meilleur pour l’avenir.»

Des échanges douteux

Brad Treliving a été vivement critiqué dans la dernière année en raison de ses échanges qui n’ont pas porté fruit.

Il avait échangé l’espoir Fraser Minten et le choix de premier tour de cette année aux Bruins en retour du défenseur Brandon Carlo à la date limite des transactions l’an dernier. Une décision qui n’a pas nécessairement porté fruits pour les Maple Leafs alors que l’arrivée de Brandon Carlo n’a pas eu l’effet escompté à Toronto et que Fraser Minten s’impose à Boston.