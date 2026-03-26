Les Maple Leafs l’emportent face à Shesterkin et les Rangers

Victoire de 4-3 contre New York

Leafs-Rangers
Les Leafs ont fait la vie dure au gardien des Rangers. Photo: Chris Young
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Publié 25/03/2026 par Cindy Caron

Les Maple Leafs étaient de retour à domicile mercredi soir. Dans un deuxième match en autant de soir, ils recevaient la visite des Rangers de New York. Toronto l’avait emporté la veille face aux Bruins à Boston.

Les Leafs ont pris une confortable avance de 3 buts grâce à Jake McCabe, Nick Robertson et Dakota Joshua. Ils ont par la suite vu les visiteurs réduire l’avance à un seul but en troisième. John Tavares a marqué le but gagnant et Joseph Woll a effectué 40 arrêts dans la victoire de 4-3.

Mika Zibanejad (2) et Alexis Lafrenière ont été les seuls à déjouer Woll.

Les Maple Leafs prennent les devants

Les hommes de Craig Berube ont bien débuté la rencontre et ont été les premiers à s’inscrire au pointage. Jake McCabe a profité d’une mêlée devant le filet d’Igor Shesterkin pour sauter sur une rondelle libre. Son tir n’a pas raté la cible. Un quatrième cette saison pour le défenseur des Leafs et premier but depuis le 18 novembre.

Nick Robertson a par la suite profité d’une belle passe de Max Domi à 12:04 pour déjouer le gardien des Rangers. Les Leafs rentrent au vestiaire avec un confortable avance de deux buts après le premier vingt.

Toronto a continué sur sa lancée en milieu de deuxième. Le tir du poignet de Dakota Joshua a fait bouger les cordages. Un but similaire à celui de Robertson que Shesterkin aurait dû arrêter. Le gardien des Leafs Joseph Woll a obtenu son premier point en carrière avec une mention d’aide sur le but de Joshua. 3-0 Leafs.

Deux buts consécutifs des Rangers

Les visiteurs ont mis la machine en marche par la suite et ont réduit l’avance des Leafs, profitant de supériorité numériques en raison de punitions à Simon Benoit et Oliver Ekman-Larsson. New-York a été en mesure de capitaliser sur ces occasions.

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Alexis Lafrenière a inscrit son 21e de la saison et Mika Zibanejad l’a imité quelques minutes plus tard. 3-2 Leafs après 40 minutes de jeu. 

Un échange de buts mais Toronto s’accroche

Les Leafs ont repris une avance de deux buts en troisième période. John Tavares y est allé d’un bel effort individuel le long de la bande qui a mené à son 26e de la saison. Son tir du poignet a eu raison de Shesterkin du côté du bloqueur. Le gardien des Rangers a été faible toute la soirée.

Mika Zibanejad a marqué son 2e de la rencontre dans la minute suivante mais il était trop tard. Victoire de 4-3 des Leafs et ce, malgré le fait que les Rangers ont mené 43-18 au chapitre des tirs au but.

Échos de vestiaire

« Notre état d’esprit est de jouer le mieux que nous pouvons. Évidemment nous voulons être ici et nous voulons gagner. Nous jouons beaucoup plus dur récemment et c’est plaisant à voir », a dit le gardien Joseph Woll après la victoire. 

Du côté de John Tavares, il a commenté la présence de plusieurs joueurs des Blue Jays au match. « Peu importe les circonstances pour nous ici à ce moment-ci de la saison, leur présence ici est vraiment spéciale et appréciée. »

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