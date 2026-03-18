Les Islanders profitent de l’indiscipline des Maple Leafs

En cette journée de célébration de la Saint-Patrick, les Maple Leafs accueillaient les Islanders de New York. Comme c’est maintenant la tradition, les joueurs des Leafs portaient l’uniforme vert et blanc en hommage aux St. Pats.

Malgré l’ambiance festive, les hommes de Craig Berube n’ont pas été en mesure de livrer la marchandise et ont laissé les visiteurs prendre l’avance en première.

Capitalisant sur leurs supériorités numériques, Brayden Schenn et Calum Ritchie ont marqué. Steven Lorentz a réduit l’avance des Islanders, mais Emil Heineman en a rajouté pour les Islanders.

Les Leafs n’ont pas été capables de créer l’égalité par la suite. Marque finale 3-1 New York.

Premier match à Toronto pour Matthew Schaefer

La recrue des Islanders Matthew Schaeffer disputait son tout premier match en carrière à l’Aréna Scotiabank.