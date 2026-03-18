Les Islanders profitent de l’indiscipline des Maple Leafs

Défaite de 3-1 contre les Islanders

Morgan Rielly
Morgan Rielly a jeté les gants en deuxième période. Photo: Chris Young
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Publié 18/03/2026 par Cindy Caron

En cette journée de célébration de la Saint-Patrick, les Maple Leafs accueillaient les Islanders de New York. Comme c’est maintenant la tradition, les joueurs des Leafs portaient l’uniforme vert et blanc en hommage aux St. Pats.

Malgré l’ambiance festive, les hommes de Craig Berube n’ont pas été en mesure de livrer la marchandise et ont laissé les visiteurs prendre l’avance en première.

Capitalisant sur leurs supériorités numériques, Brayden Schenn et Calum Ritchie ont marqué. Steven Lorentz a réduit l’avance des Islanders, mais Emil Heineman en a rajouté pour les Islanders.

Les Leafs n’ont pas été capables de créer l’égalité par la suite. Marque finale 3-1 New York. 

Premier match à Toronto pour Matthew Schaefer

La recrue des Islanders Matthew Schaeffer disputait son tout premier match en carrière à l’Aréna Scotiabank.

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Originaire de Hamilton, celui qui est le favori pour le trophée Calder, remis à la recrue de l’année, attendait près de 900 personnes. « Je vais avoir beaucoup de famille et d’amis. Mon père a reçu des centaines de messages textes cette semaine », a-t-il dit avant la rencontre.  

Schaefer montre une impressionnante fiche de 49 points (20 buts, 29 passes) en 68 matchs à sa première saison chez les pros.

Des punitions qui font mal aux Leafs

Les visiteurs ont été les premiers à ouvrir la marque. Bien posté devant le filet, Brayden Schenn a sauté sur un rebond pour toucher la cible. But en avantage numérique pour les Islanders alors que Nick Robertson se trouvait au cachot. 

La troupe de Patrick Roy a doublé son avance en milieu de première période grâce à un but de Calum Ritchie. Les Leafs étaient une fois de plus en désavantage numérique. Cette fois-ci, Brandon Carlo se trouvait au banc des punitions. Une autre punition qui fait mal aux Leafs. 

Les Maple Leafs ont terminé le premier vingt avec une fiche de 0-1 en supériorité numérique et 0-2 pour le désavantage numérique. 

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Toronto réduit l’avance de New York 

Après avoir connu une mauvaise première période, les Leafs ont entamé la période médiane avec un peu plus de chien. Steven Lorentz a marqué son 5e but de la saison à 4:40. Son tir rapide a eu raison d’Ilya Sorokin.

Un premier but depuis le 23 décembre pour l’attaquant qui avait avoué avoir perdu confiance depuis.   

Benoit-Olivier Groulx a obtenu une passe sur le but. Un 4e point en 5 matchs pour Groulx. C’est à se demander pourquoi les Maple Leafs ne l’ont pas rappelé plus tôt cette saison. 

Emil Heineman a redonné une confortable avance de deux buts aux Islanders avant la fin de la deuxième période. Son tir sur réception a eu raison du gardien Joseph Woll pour confirmer la victoire des Islanders. 

Les esprits s’échauffent et les Leafs s’inclinent

Le défenseur Morgan Rielly, qui connaît une saison difficile avec les Leafs, a jeté les gants dans les dernières minutes de la deuxième. Après avoir vu le gardien Joseph Woll se faire bousculer par Kyle MacLean, Rielly n’a pas hésité à se battre pour venger son gardien.

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Rielly a reçu beaucoup de critiques dans les derniers jours en raison de sa non réaction lorsque Auston Matthews a été blessé dans le match face aux Ducks. 

Joseph Woll a effectué 31 arrêts dans la défaite des siens.

Échos de vestiaire

Le gardien Joseph Woll a commenté la bagarre de Morgan Rielly qui est venu à sa défense. « Dans les derniers matchs, nous avons mis l’emphase sur le fait que nous devons défendre nos coéquipiers. Mo n’est pas un bagarreur, donc de le voir me défendre comme ça était génial. » 

Le principal intéressé a pour sa part dit qu’il n’est pas très bon pour se battre, mais que c’était nécessaire.

« En général, nous devons générer plus offensivement et nos unités spéciales doivent être meilleures qu’elles le sont présentement », a-t-il ajouté en parlant d’une des raisons pourquoi les Leafs n’ont pas fait le poids dans la rencontre.

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Craig Berube a également blâmé les unités spéciales. « C’était la différence dans la partie. Nous leur avons donné deux buts en avantage numérique en première. Nous devons faire un meilleur travail dans des situations comme ça et notre avantage numérique n’a pas généré assez. À 5 contre 5, c’était un match serré, mais les unités spéciales ont fait la différence ce soir. » 

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