Les Leafs laissent filer une avance de 3 buts et s’inclinent dans le dernier match à domicile de la saison

Défaite de 6-5 face aux Stars

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Mavrik Bourque a inscrit son premier tour du chapeau en carrière dans la victoire des Stars sur les Leafs. Photo: Chris Young
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Publié 14/04/2026 par Cindy Caron

Les Maple Leafs étaient de retour en action lundi soir. Ils disputaient leur dernier match à domicile de la saison. Alors que les Leafs seront en vacances dès mercredi, leurs adversaires, les Stars, se préparent à un long parcours en séries.

Toronto a rapidement pris une confortable avance de trois buts en première période avant de voir Dallas créer l’égalité en deuxième. Les deux équipes se sont échangé des buts en troisième, mais les Stars sont repartis avec la victoire. Les visiteurs l’emportent 6-5. 

John Tavares, Jacob Quillan, William Nylander, Max Domi et Nick Robertson ont compté pour les Leafs. Le gardien Artur Ahktyamov a effectué 26 arrêts dans la défaite.

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John Tavares a ouvert la marque pour les Leafs. Photo: Chris Young

Un dernier match pour Joe Bowen

Le duel de lundi était également le dernier en carrière pour le descripteur radio des Leafs Joe Bowen. Celui que l’on surnomme « La voix des Maple Leafs » accroche son micro après 44 saisons à la description. L’homme derrière la célèbre phrase « Holy Mackinaw » a été honoré toute la soirée. Au terme de la saison, Bowen aura été au micro pour plus de 3800 matchs. 

Celui qui a été intronisé au Temple de la renommée du hockey en 2018 a longuement été applaudi par la foule.

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Joe Bowen
Une belle ovation pour Joe Bowen. Photo: courtoisie Maple Leafs

Départ canon pour les Leafs

Les Maple Leafs ont entamé la rencontre en lions. John Tavares a compté son 31e de la saison et donné l’avance aux Leafs. But marqué en avantage numérique à 2:14 de la première. Tavares franchit le cap des 30 buts pour une huitième fois en carrière.

La recrue Jacob Quillan a par la suite capitalisé sur un bel effort individuel de Steven Lorentz. Quillan, bien posté devant le filet des Stars, a poussé la rondelle derrière le gardien Casey DeSmith.  Un premier but en carrière dans la LNH pour Quillan qui double l’avance des Leafs. 

Toronto a élargi son avance avant la fin du premier vingt. William Nylander a sauté sur un rebond et touché la cible. Un 29e but cette saison pour Nylander.

Jacob Quillan
Jacob Quillan célèbre son premier but dans la LNH. Photo: Chris Young

Une deuxième période signée Dallas

Malgré avoir pris une avance de trois buts, les Maple Leafs ont vu les Stars prendre le contrôle de la période médiane et effectuer une remontée. Mavrik Bourque a profité d’une erreur de William Nylander pour lui soutirer la rondelle et déjouer Artur Akhtyamov. 

Mavrik Bourque a marqué son 2e du match cinq minutes plus tard et réduit l’avance des Leafs à un but. 

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Qui dit Stars, dit rivalité des frères Robertson. Le frère de l’attaquant des Leafs Nick Robertson, Jason Robertson, a profité d’une belle passe de Matt Duchene pour compter son 45e but de la saison. Tout à coup c’est 3-3.

Les Leafs reprennent le contrôle

Les Leafs refusent de perdre. William Nylander refile la rondelle à Max Domi qui marque facilement pour redonner l’avance à son équipe.

Nick Robertson obtient ensuite son 16e but de la saison et les Leafs mènent 5-3 sur les Stars. Avec ce but contre l’équipe de son frère, Robertson établit une marque personnelle en carrière, 16 buts et 32 points. 

Dallas égalise et se sauve avec la victoire

Comme ils l’ont fait en deuxième, les visiteurs ont nivelé le pointage pour ensuite prendre les devants.

Alors que les Stars profitaient d’une supériorité numérique, Wyatt Johnston a enfilé son 45e de la saison. Erreur bête du défenseur des Leafs Troy Stecher qui a poussé la rondelle dans son propre filet en essayant d’effectuer un dégagement. Arttu Hyry est crédité pour le but égalisateur des visiteurs.

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Hyry-goal
Les Stars ont créé l’égalité sur une erreur des Leafs. Photo: Chris Young

Le Québécois Mavrik Bourque a complété son tour du chapeau en fin de match, son premier en carrière dans la LNH,  pour procurer la victoire à son équipe. 

Échos de vestiaire

John Tavares, questionné sur le fait que les partisans voulaient probablement que l’équipe perde le match en raison du choix au repêchage: « J’aborde chaque match de la même manière. Il devrait y avoir une immense fierté de jouer dans cette ligue, de pratiquer ce sport et de porter le logo que nous portons. »

Max Domi sur Joe Bowen: «Quel homme. C’est dommage que ça finisse de cette façon (sur une défaite et pas de séries), mais quelle carrière il a eu. Je le connais depuis que je suis jeune et nous sommes chanceux qu’il ait été le descripteur pour nous si longtemps.»

Jacob Quillan sur son premier but dans la LNH: «C’était très cool. J’ai un peu perdu connaissance. J’ai eu peur un peu qu’il soit contesté, mais il était bon et je suis content.»

William Nylander: «C’est difficile de terminer la saison de cette façon. C’est nouveau pour nous. Nous devons travailler fort cette pour revenir en force au camp d’entraînement.» Il dit qu’il n’a pas encore décidé s’il se joindra à la Suède pour le Championnat du monde.

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William Nylander
William Nylander a terminé la soirée avec 1 but et 2 passes. Photo: Chris Young

Les Leafs terminent cette décevante saison mercredi soir à Ottawa. Les joueurs feront leur post-mortem jeudi matin.

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