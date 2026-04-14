Les Leafs laissent filer une avance de 3 buts et s’inclinent dans le dernier match à domicile de la saison

Les Maple Leafs étaient de retour en action lundi soir. Ils disputaient leur dernier match à domicile de la saison. Alors que les Leafs seront en vacances dès mercredi, leurs adversaires, les Stars, se préparent à un long parcours en séries.

Toronto a rapidement pris une confortable avance de trois buts en première période avant de voir Dallas créer l’égalité en deuxième. Les deux équipes se sont échangé des buts en troisième, mais les Stars sont repartis avec la victoire. Les visiteurs l’emportent 6-5.

John Tavares, Jacob Quillan, William Nylander, Max Domi et Nick Robertson ont compté pour les Leafs. Le gardien Artur Ahktyamov a effectué 26 arrêts dans la défaite.

Un dernier match pour Joe Bowen

Le duel de lundi était également le dernier en carrière pour le descripteur radio des Leafs Joe Bowen. Celui que l’on surnomme « La voix des Maple Leafs » accroche son micro après 44 saisons à la description. L’homme derrière la célèbre phrase « Holy Mackinaw » a été honoré toute la soirée. Au terme de la saison, Bowen aura été au micro pour plus de 3800 matchs.

Celui qui a été intronisé au Temple de la renommée du hockey en 2018 a longuement été applaudi par la foule.