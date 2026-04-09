Les Leafs s’inclinent et perdent Stolarz, Joshua et Carlo

Défaite de 4-0 contre Washington

Tavares-Caps
John Tavares et les Leafs n'ont pas fait le poids contre les Capitals. Photo: Chris Young
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Publié 09/04/2026 par Cindy Caron

Les Maple Leafs étaient de retour à domicile après un long voyage sur la côte Ouest américaine. Officiellement éliminé, Toronto ne participera pas aux séries éliminatoires pour la première fois depuis 2016.

Avec seulement trois matchs à disputer devant leurs partisans cette saison, l’ambiance était un peu maussade. Les Leafs accueillaient Alex Ovechkin et les Capitals de Washington.

Les visiteurs ont rapidement pris les devants en première et ont inscrit quatre buts sans riposte pour facilement se sauver avec la victoire. Gain facile de 4-0 pour les hommes de Spencer Carbery.

Le gardien des Leafs Anthony Stolarz a quitté la rencontre dès les premières minutes en raison d’une blessure à une jambe. Remplaçant Stolarz devant le filet. Joseph Woll a accordé trois buts. 

Dakota Joshua (haut du corps) et Brandon Carlo (bas du corps) ont tous deux raté la troisième période. 

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Une dernière présence à Toronto pour Ovechkin?

La rencontre de mercredi soir était peut-être la dernière du grand Alex Ovechkin dans la ville reine.

Agent libre au terme de la présente campagne, l’attaquant de 40 ans n’a pas confirmé s’il serait de retour avec les Caps la saison prochaine. Tout porte à croire qu’il pourrait accrocher ses patins ou se diriger du côté de la KHL.

Le numéro 8 excelle toujours sur la patinoire de l’Aréna Scotiabank. En 30 matchs en carrière, il a fait bouger les cordages à 25 reprises. 

« Ouais c’est l’histoire. Les fans, vous les médias. C’est toujours plaisant de jouer ici à guichets fermés devant des gens qui connaissent le hockey », a-t-il dit plus tôt dans la journée. 

Ovechkin
Alex Ovechkin est titulaire du record de buts dans la LNH avec 928. Photo: Chris Young

Anthony Stolarz blessé

Le gardien partant des Maple Leafs Anthony Stolarz a dû quitter la rencontre dès les premières minutes.

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Il s’est effondré au sol, visiblement en douleur, après avoir fait un arrêt de routine. Ses coéquipiers ont dû l’aider à rentrer au vestiaire, lui qui ne pouvait mettre de poids sur sa jambe gauche. 

Stolarz n’a fait face qu’à deux lancers avant de quitter à 2:34. Joseph Woll s’est amené en renfort devant le filet. 

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Anthony Stolarz a quitté la rencontre. Photo: Chris Young

Les visiteurs ouvrent la marque

Le Québécois Anthony Beauvillier s’est amené en zone des Leafs avant de refiler la rondelle à Dylan Strome. L’attaquant des Caps n’a pas raté sa chance. Son tir sur réception a déjoué Joseph Woll. Un 19e cette saison pour Strome.

Les Capitals ont doublé leur avance avant la fin de la première période. Ryan Leonard s’est amené seul devant Joseph Woll et a touché la cible, doublant ainsi l’avance des siens.

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Dylan Strome, originaire de Mississauga, a ouvert la marque pour son équipe. Photo: Chris Young

Washington se sauve avec la victoire

Les visiteurs, qui sont en pleine course aux séries, ont solidifié leur victoire en début de deuxième période. Le défenseur Martin Fehervary a marqué son cinquième but de la saison.  

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Cole Hutson en a rajouté en poussant la rondelle dans un filet désert en fin de match. Ilya Protas a obtenu son premier point en carrière dans la LNH sur le but.

Les Leafs n’ont jamais vraiment tenu tête aux Caps dans le match. Ils ont dû faire face à Logan Thompson qui a été excellent devant le filet de Washington. Victoire de 4-0 des visiteurs. 

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Les Capitals célèbrent leur troisième but du match. Photo: Chris Young

Échos de vestiaire

L’entraîneur Craig Berube a mentionné qu’Anthony Stolarz allait devoir passer un IRM, et qu’il ne savait pas encore si sa saison était terminée. Il a ajouté que Dakota Joshua et Brandon Carlo rateront des matchs aussi. 

Le gardien des Marlies Artur Akhtyamov a été rappelé et disputera son premier match en carrière dans la LNH jeudi à Long Island.

Simon Benoit: « C’était un match difficile. Il nous reste encore quelques parties ici et nous devons nous présenter et bien jouer pour les fans. Nous devons être meilleurs pour eux. » 

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« C’est toujours spécial de jouer contre lui. Il a un lancer qui fait peur. C’est vraiment cool de le voir jouer encore à son âge », a-t-il ajouté au sujet d’Ovechkin.

Les Leafs seront de retour devant leurs partisans samedi soir alors que les Panthers seront les visiteurs. 

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