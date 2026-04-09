Les Leafs s’inclinent et perdent Stolarz, Joshua et Carlo

Les Maple Leafs étaient de retour à domicile après un long voyage sur la côte Ouest américaine. Officiellement éliminé, Toronto ne participera pas aux séries éliminatoires pour la première fois depuis 2016.

Avec seulement trois matchs à disputer devant leurs partisans cette saison, l’ambiance était un peu maussade. Les Leafs accueillaient Alex Ovechkin et les Capitals de Washington.

Les visiteurs ont rapidement pris les devants en première et ont inscrit quatre buts sans riposte pour facilement se sauver avec la victoire. Gain facile de 4-0 pour les hommes de Spencer Carbery.

Le gardien des Leafs Anthony Stolarz a quitté la rencontre dès les premières minutes en raison d’une blessure à une jambe. Remplaçant Stolarz devant le filet. Joseph Woll a accordé trois buts.

Dakota Joshua (haut du corps) et Brandon Carlo (bas du corps) ont tous deux raté la troisième période.