Les Maple Leafs sont incapables de tenir tête aux Panthers

William Nylander marque 2 buts dans la défaite de 6-2

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Les Panthers ont fait la vie dure au gardien Joseph Woll. Photo: Chris Young
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Publié 12/04/2026 par Cindy Caron

Pour ce dernier match de samedi soir de la saison, les Leafs accueillaient les Panthers de la Floride. C’est dans un aréna avec beaucoup de sièges vides que les Leafs ont disputé leur avant dernier match à domicile.

Fidèles à eux-mêmes, les joueurs des Maple Leafs ont rapidement vu les visiteurs prendre les devants dans le match. Les Panthers ont marqué trois buts consécutifs pour prendre une confortable avance de 3-0.

William Nylander a marqué les deux seuls buts de Toronto pour ramener son équipe dans la partie. Les Panthers ont marqué trois autres buts en troisième pour facilement l’emporter 6-2.

Avec cette défaite, les Leafs sont maintenant au 28e rang du classement général et ont une chance de garder leur choix de premier tour (top 5- non protégé) plutôt que de devoir le donner aux Bruins pour finaliser la transaction Minten-Carlo de l’an dernier. 

Joseph Woll, qui montre une fiche de 2-9-3 depuis le retour de la pause olympique, a effectué 19 arrêts dans la cinquième défaite consécutive de l’équiope.

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Une recrue fait ses débuts avec les Leafs

Le Québécois William Villeneuve, fraîchement rappelé des Marlies, disputait son premier match en carrière dans la LNH. Jumelé à Simon Benoit sur la troisième paire défensive, Villeneuve a dû attendre très longtemps pour ce premier rappel.

Repêché au quatrième tour en 2020, ça lui aura pris six ans avant de donner ses premiers coups de patin dans la grande ligue. « Je n’ai pas beaucoup dormi hier. Mes parents vont être ici ce soir. Ce moment là est pour eux aussi », a-t-il dit avant la rencontre.

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William Villeneuve a obtenu un temps de glace de 18:45. Photo: Chris Young

Les Panthers attaquent vite

Les visiteurs n’ont pas perdu de temps avant de prendre les devants. Malgré le fait qu’elle n’habillait aucun de ses joueurs vedettes, l’équipe de la Floride a facilement donné le ton au match en ouvrant la marque à 0:23.  

Eetu Luostarinen a sauté sur une rondelle libre et déjoué Joseph Woll d’un drôle d’angle. Le gardien des Leafs va s’en vouloir. Cole Reinhardt a ensuite doublé l’avance des siens. Craig Berube a tenté de contester le but pour interférence du gardien mais les officiels ont confirmé le but. 

Tomas Nosek a inscrit son premier but de la campagne dès les premières minutes de la période médiane. Son tir du poignet a eu raison de Joseph Woll. 3-0 Floride. 

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Eetu Luostarinen a ouvert la marque pour les Panthers. Photo: Chris Young

Nylander prend les choses en mains

William Nylander a inscrit les Leafs au tableau indicateur en milieu de deuxième. Bien patient avec la rondelle, Nylander y est allé d’un tir du poignet qui a fait bouger les cordages. But en avantage numérique pour Toronto.

Nylander a marqué son deuxième du match et 28e de la saison quelques minutes plus tard. But marqué sans aide pour l’attaquant qui a ramené son équipe dans la partie. 

William Nylander obtient son 75e point de la saison pour une cinquième saison consécutive.

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William Nylander a déjoué le gardien Daniil Tarasov a deux reprises. Photo: Chris Young

Trois autres buts des Panthers

Malgré une bonne deuxième période des Maple Leafs, les Panthers se sont facilement sauvés avec la victoire en troisième. Mackie Samoskevich a compté son 11e de la saison en début de période. 

AJ Greer et Tomas Nosek ont tous deux poussé la rondelle dans un filet désert en fin de rencontre pour confirmer la victoire des Panthers.

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Les Panthers ont été trop forts pour les Leafs. Photo: Chris Young

Échos de vestiaire

« C’était incroyable. De jouer ici après toutes ces années, c’est une expérience merveilleuse. Nous n’avons pas obtenu le résultat escompté mais je vais me souvenir de ce jour pour le restant de ma vie. Des fois il y a des hauts et bas et tu te sens loin de la LNH mais d’être ici aujourd’hui est un rêve devenu réalité », a dit la recrue William Villeneuve après son premier match dans la LNH.

« Mes 2-3 premières apparitions étaient un peu difficiles mais je ça s’est placé. J’ai joué une bonne deuxième moitié de match et je suis content », a-t-il ajouté.

L’auteur des deux seuls buts des Leafs, William Nylander essayait de trouver du positif. « Tous ces matchs-là sont un peu bizarres comme nous ne feront pas les séries. J’essaye de terminer la saison sur une note un peu positive », a-t-il affirmé. 

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William Nylander a inscrit ses 27e et 28e buts de la saison. Photo: Chris Young

Les leafs disputeront leur dernier match à domicile de la saison lundi soir alors qu’ils recevront les Stars de Dallas. 

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