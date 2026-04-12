Les Maple Leafs sont incapables de tenir tête aux Panthers

Pour ce dernier match de samedi soir de la saison, les Leafs accueillaient les Panthers de la Floride. C’est dans un aréna avec beaucoup de sièges vides que les Leafs ont disputé leur avant dernier match à domicile.

Fidèles à eux-mêmes, les joueurs des Maple Leafs ont rapidement vu les visiteurs prendre les devants dans le match. Les Panthers ont marqué trois buts consécutifs pour prendre une confortable avance de 3-0.

William Nylander a marqué les deux seuls buts de Toronto pour ramener son équipe dans la partie. Les Panthers ont marqué trois autres buts en troisième pour facilement l’emporter 6-2.

Avec cette défaite, les Leafs sont maintenant au 28e rang du classement général et ont une chance de garder leur choix de premier tour (top 5- non protégé) plutôt que de devoir le donner aux Bruins pour finaliser la transaction Minten-Carlo de l’an dernier.

Joseph Woll, qui montre une fiche de 2-9-3 depuis le retour de la pause olympique, a effectué 19 arrêts dans la cinquième défaite consécutive de l’équiope.