Manger 5 portions de fruits et légumes par jour… Qui a inventé ça?

Il faut rappeler qu’à peine 30% des Canadiens et 10% des Américains réussissent à suivre cette recommandation.

La hausser à 10 portions risquerait donc d’en décourager certains, à plus forte raison s’il s’avère que les gains ne sont pas énormes.

Le jus contient souvent du sucre

Certains fruits et légumes sont préférables à d’autres. Les fruits en conserve seraient notamment à éviter puisqu’ils ont été associés à un risque plus élevé de mortalité, possiblement dû au sucre qu’ils contiennent.

Les fruits et les légumes frais sont donc à privilégier, qu’ils soient crus ou cuits. Le jus doit être exclu de ces portions quotidiennes, en raison du sucre ajouté qu’il contient.

Et il y a une dernière importante nuance à apporter à toutes ces études. Globalement, ceux qui consomment le plus de fruits et de légumes sont souvent ceux qui ont de meilleures habitudes de vie. Ils sont plus actifs, ils ne fument pas, et le contenu de leur assiette est généralement plus sain.