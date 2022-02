Le régime méditerranéen est bon pour la santé cardiovasculaire

Inscrite depuis 2013 sur la liste du Patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO, le régime méditerranéen se voit attribuer maintes vertus, dont celle de prévenir les maladies cardiaques. Voici ce que l’on sait de son efficacité.

Riche en acide alpha linoléique

L’Institut de cardiologie de Montréal recommande l’alimentation de type méditerranéen.

Celle-ci met l’accent sur les produits céréaliers à grains entiers, les fruits et les légumes colorés, les légumineuses, le soya et ses dérivés, l’huile d’olive et l’huile de canola, les poissons, les noix, la graine de lin et de chia, ainsi que les mets cuisinés à la maison.

Ce régime, riche en acide alpha linoléique s’inspire de l’alimentation des habitants du bassin méditerranéen… dans les années 1950-1960.

La Crète, berceau du régime méditerranéen

En effet, cette diète a été décrite pour la première fois dans un livre paru en 1953 et consacré à la Crète. Ses auteurs sont des chercheurs qui ont récolté des données sur les conditions de vie difficiles des habitants de cette île grecque, alors considérée comme une «région sous-développée».