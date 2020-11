La tyrannie du régime amaigrissant: une culture à remplacer

«10 façons que la régime X vous aidera à perdre 10 kilos»… Il semble que c’est partout sur les médias sociaux et dans les magazines.

Peut-être que ça fonctionne pour certains de suivre un régime, mais son efficacité ou inefficacité n’est pas en cause ici: c’est plutôt la culture qui l’entoure. Cette dernière n’est pas saine pour la santé mentale ou physique.

En lisant des articles qui portent sur la culture du régime amaigrissant, on reste pris dans le cycle de cette culture où on n’entretient pas de bonnes relations avec la nourriture ou de respect pour notre corps.

On mange toujours trop ou pas assez de bons aliments. On ne peut pas sortir ou manger un repas avec notre famille sans se sentir coupable. On ne peut rien manger après 19h. Etc. C’est épuisant.

Le corps idéal n’existe pas

Un autre facteur de la culture du régime est que le corps «idéal» apporte le bonheur, la beauté, un meilleur statut social… même si ce n’est pas le cas. Si vous voulez aller au gym ou manger d’une certaine façon, allez-y, mais d’abord pour votre santé à vous, et non pour plaire à la société.