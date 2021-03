3 légumes à planter au printemps

Le printemps est la période idéale pour commencer à investir le potager! C’est à cette époque-là de l’année que le jardinier fait son potager. En effet, la plupart des légumes vont être plantés à cette période pour les voir éclore au mois de mai. l-express.ca vous recommande 3 légumes à planter dès maintenant!

Nous commençons avec la pomme de terre. Ce légume incontournable se plante au printemps et plus particulièrement en mars. Il se récolte en été et jusqu’au mois d’octobre. Elles doivent être au soleil.

Un autre légume bien connu se plante au printemps: la laitue. Elle pousse rapidement et est idéale pour les débutants en jardinage. Vous pouvez la planter en continu durant le printemps et l’été tout en évitant les zones ensoleillées.

Pour votre potager, pensez aussi à la carotte! Bourrée de vitamines, elle est aussi très facile à cultiver. Elle pousse dans la terre à partir du printemps et se récolte jusqu’au début du mois de décembre. La carotte aime les coins ombragés.

Le printemps est aussi la période idéale pour planter vos herbes aromatiques qui parfumeront vos plats d’été. La ciboulette et la coriandre doivent être bien arrosées et exposées en plein soleil. La menthe, elle, nécessite un sol plus humide. Attention avec cette plante aromatique: elle a tendance à se développer fortement. Il ne faut pas hésiter à la tailler pour ne pas qu’elle envahisse votre potager. Le thym nécessite moins d’entretien. Cette plante a besoin d’un sol sec.