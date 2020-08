Trucs pour la survie de son potager par temps sec

Un paillis organique réduit de moitié l’arrosage, il contrôle les mauvaises herbes, il apporte de la matière organique au sol et il maintient une température fraîche et constante. C’est pour cette dernière raison qu’il faut l’appliquer lorsque le sol s’est réchauffé et préférablement lorsqu’il est humide.

L’épaisseur idéale est de 10 cm pour un paillis grossier (paille) et 1,5 cm pour un matériau fin (sciure). Ces quantités permettent à la fois un contrôle des adventifs, la perméabilité de l’eau de pluie et d’arrosage et une réduction de 70% de l’évaporation de l’eau au niveau du sol. Il doit recouvrir le système racinaire le plus possible, mais il ne doit pas toucher aux tiges afin d’éviter la pourriture du collet.

Il faut ajouter régulièrement des matériaux pour remplacer ce qui a été décomposé. On doit également ajouter un engrais élevé en azote pour éviter une carence d’azote causée par la fixation de l’azote par les bactéries du sol lorsqu’on utilise un matériau riche en carbone (sciure, copeaux). Les loams sableux pauvres en azote sont sensibles à cette condition.

Les films de polyéthylène, les films biodégradables d’amidon et les toiles de paillage (membranes géotextiles) sont d’autres options, mais ils n’apportent pas de matière organique et peuvent être compliqués à installer correctement.

Espèces et cultivars résistants à la sécheresse

Les légumes résistants à la sécheresse sont classés de différentes façons avec plus ou moins de précision. Les légumes relativement résistants à une pénurie d’eau sont l’asperge établie, le haricot, l’aubergine, le poivron, la tomate, l’okra, la courge, la bette à carde, le melon d’eau, la citrouille et certaines fines herbes (thym, sauge, origan et romarin).