Réagir au confinement en planifiant un potager familial

Depuis quelques semaines, nous devons changer nos activités et pratiquer la distanciation physique afin de réduire les risques d’être infecté par la CoViD-19. L’inactivité, l’anxiété, la gestion familiale et même la déprime sont des effets collatéraux de la pandémie.

Une option pour alléger ces inconvénients se situe peut-être dans la planification du potager. Les bienfaits des plantes et du jardinage ne sont plus à prouver, quel que soit votre âge. Quel bonheur pour vos papilles lorsque vous récolterez et cuisinerez vos propres légumes et fines herbes!

Recherches dans les catalogues de semences

Le choix des semences dans les catalogues est l’étape qui nous fait le plus rêver. On peut alors en profiter pour sélectionner de nouvelles espèces et de nouveaux cultivars, tels que le melon souris (W.H. Perron) et le melon brodé «Sugar Rush» (Semences Stokes).

Aussi, pourquoi ne pas essayer la culture de fines herbes? Par exemple, la stévia est une plante dont les feuilles séchées servent de substitut au sucre. On peut en profiter également pour cultiver des variétés ancestrales telles que la tomate Brandywine ou le melon de Montréal.

Généralement, ce sont des cultivars caractérisés par un bon goût.