L’identité culturelle canadienne: c’est quoi?

multiculturalisme
La politique culturelle fédérale dit viser l’unité nationale.... S'agit-il de promouvoir une identité culturelle canadienne? Photo: Multiculturalisme Canada
Publié 16/11/2025 par Annik Chalifour

Le premier budget Carney (2025) propose une politique culturelle visant l’unité nationale, sous l’imputabilité du ministre de l’Identité et de la Culture canadiennes également responsable des Langues officielles, Steven Guilbeault. Encore faudrait-il se rallier autour de la définition de l’identité culturelle canadienne que l’on veut préserver…

Culture canadienne

Voici une définition non exhaustive de l’identité culturelle canadienne d’un point de vue juridique. Car le Canada est un pays de lois, sanctionnées par le roi d’Angleterre en héritage du colonialisme britannique…

francophonie
Le ministre Steven Guilbeault. Photo: Inès Lombardo, Francopresse

• La Constitution du Canada proclame l’égalité de nos deux langues officielles (la langue anglaise prédomine).

• La Loi canadienne sur le Multiculturalisme consacre le caractère multiculturel du Canada (incluant les Autochtones et les francophones?) dont les principes de l’Équité et l’Inclusion sont censés guider notre vie en société.

• La Charte canadienne de droits et libertés promeut nombre de droits et libertés dont, entre autres, le droit de religion et l’identité de genre (sources de grands défis sociaux actuels).

• Les lois canadiennes appuient/encouragent une force économique (aujourd’hui pénalisée par les tensions commerciales avec notre voisin) axée sur l’entrepreneuriat.

Enfin nous jouissons d’une démocratie (ajoutons capitaliste).

Identité culturelle, pilier de notre pérennité

Puisque notre ministère de l’Identité et de la Culture canadiennes et responsable des Langues officielles aspire à viser l’unité nationale, ne devrait-il pas répondre de ses actions selon nos lois, notamment en priorisant:

• l’égalité entre nos deux langues officielles (i.e. renforcer la francophonie canadienne);

• l’inclusion sociale de nos diverses communautés culturelles (immigrants marginalisés);

• l’éducation juridique relative à nos valeurs culturelles véhiculées par nos lois.

Tout pays évolue en fonction de son patrimoine humain. Le sentiment d’appartenance à notre identité culturelle canadienne est garant de notre pérennité socio-économique.

Actualité démographique changeante

Encore faut-il maintenir le cap sur notre actualité démographique changeante pour mieux s’unir face à ce que nous sommes, ce que nous voulons devenir et préserver…

Établir une politique culturelle dynamique, adaptable, réaliste, pertinente (utile pour le peuple canadien), accessible…

«Viser l’unité nationale» signifie bien davantage que de «rapprocher les Canadiennes et Canadiens grâce à des expériences culturelles et à des célébrations communautaires».

Atteindre l’égalité biculturelle (anglais-français); favoriser l’inclusion à notre société multiculturelle; assurer la compréhension de nos valeurs culturelles telles que promues par nos lois….

