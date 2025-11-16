L’identité culturelle canadienne: c’est quoi?

Le premier budget Carney (2025) propose une politique culturelle visant l’unité nationale, sous l’imputabilité du ministre de l’Identité et de la Culture canadiennes également responsable des Langues officielles, Steven Guilbeault. Encore faudrait-il se rallier autour de la définition de l’identité culturelle canadienne que l’on veut préserver…

Culture canadienne

Voici une définition non exhaustive de l’identité culturelle canadienne d’un point de vue juridique. Car le Canada est un pays de lois, sanctionnées par le roi d’Angleterre en héritage du colonialisme britannique…

• La Constitution du Canada proclame l’égalité de nos deux langues officielles (la langue anglaise prédomine).

• La Loi canadienne sur le Multiculturalisme consacre le caractère multiculturel du Canada (incluant les Autochtones et les francophones?) dont les principes de l’Équité et l’Inclusion sont censés guider notre vie en société.

• La Charte canadienne de droits et libertés promeut nombre de droits et libertés dont, entre autres, le droit de religion et l’identité de genre (sources de grands défis sociaux actuels).