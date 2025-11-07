Le gouvernement Carney survit à un premier vote de confiance

Cette semaine en politique fédérale

Budget fédéral 2025, Carney
Le ministre des Finances, François-Philippe Champagne, a déposé un budget de 580 milliards $ affichant un déficit de près de 80 milliards $. Photo : Julien Cayouette – Francopresse. Photo: Julien Cayouette, Francopresse
Partagez
Tweetez
Envoyez

Publié 07/11/2025 par Inès Lombardo

Cette semaine en politique fédérale: le premier budget du gouvernement de Mark Carney en réjouit certains et en crispe d’autres; le gouvernement survit à un premier vote de confiance; deux députés conservateurs quittent le caucus de Pierre Poilievre; un sénateur dépose un projet de loi pour demander l’utilisation de la clause dérogatoire pour durcir les peines contre les détenteurs de pornographie juvénile.

Premier test aux Communes

Le gouvernement Carney a passé un premier test de confiance à la Chambre des communes avec le vote sur un sous-amendement conservateur lié à son «budget générationnel».

Le gouvernement a choisi de rendre les votes sur les amendements des partis d’opposition déterminants. Les Conservateurs proposaient dans le leur de réduire le déficit à 43 milliards $, de couper davantage dans les dépenses et d’abolir la taxe carbone industrielle.

Mais leur amendement a été rejeté par 198 voix contre 139, malgré l’abstention de quatre de leurs députés.

Le prochain test, prévu ce vendredi 7 novembre, pourrait être plus périlleux pour les Libéraux, le Bloc québécois comptant présenter un amendement dénonçant un budget jugé «nuisible pour le Québec».

Publicité
budget fédéral 2025, Carney
Le visuel du budget fédéral 2025: un brise-glace.

Budget de 580 milliards $

Malgré près de 80 milliards $ de déficit public, le premier ministre a défendu un «budget générationnel».

Le premier budget du gouvernement Carney, présenté par le ministre François-Philippe Champagne, propose un plan d’investissements massifs de 280 milliards $ sur cinq ans afin de renforcer la résilience du Canada dans un contexte économique instable.

Les priorités incluent les infrastructures (115 G$), la productivité et l’innovation (110 G$), la défense (30 G$) et le logement (25 G$).

Ces mesures visent à stimuler la croissance, moderniser le pays et atteindre les cibles de l’OTAN en matière de défense. Malgré ces ambitions, le déficit devrait grimper à plus de 78 G$ en 2025-2026 avant de diminuer légèrement, et la dette continuera d’augmenter à court terme.

Le gouvernement prévoit aussi des économies de 60 G$ et une réduction de 40 000 postes dans la fonction publique, jugées modestes par certains experts.

Publicité

Nouveauté: Le premier ministre Carney a annoncé en octobre qu’il changeait le cycle budgétaire, précédemment dévoilé au printemps, pour le déplacer à l’automne. Il a aussi fait en sorte de séparer les «dépenses courantes» des «investissements», une manière de rompre clairement avec les manières de faire de ses prédécesseurs.

budget fédéral 2025, Carney
Revenus, dépenses, déficits, dette.

Francophonie?

Si le budget est salué pour ses mesures favorables à l’innovation et à la recherche, il est critiqué pour le peu d’éléments qui permettent de rassurer les communautés francophones en situation minoritaire. Il coupe aussi près de 2 milliards $ dans les services aux Autochtones et plus de 200 millions $ dans les Relations Couronne-Autochtones.

Dans un communiqué publié dans la foulée du budget, l’Association canadienne-française pour l’avancement des sciences (Acfas) reconnait que le budget fédéral 2025 mentionne le rôle central de la recherche scientifique et la décision de limiter les compressions aux conseils subventionnaires.

En revanche, l’association déplore l’absence de mesures spécifiques pour la recherche en français et rappelle que les chercheurs francophones – qui représentent 21 % de la communauté scientifique – reçoivent un financement insuffisant.

L’organisme insiste pour que la modernisation du système de recherche tienne compte de la diversité linguistique.

Publicité

Il accueille positivement les investissements destinés à attirer des talents étrangers, tout en relevant les effets possibles de la baisse des permis d’études sur la relève francophone.

L’Acfas attend enfin que les recommandations du Groupe consultatif prévues en 2026 contribuent à renforcer la vitalité de la recherche en français au Canada.

budget fédéral 2025, Carney
Nouveauté: le budget 2025 consacre un chapitre à l’immigration.

Frais d’intérêt: 55 milliards $

Le chef de l’opposition, Pierre Poilievre, a accusé le gouvernement d’être trop dépensier et de «profiter aux banquiers».

Yves-François Blanchet, le chef du Bloc québécois, l’a pour sa part tancé de se faire de l’argent «sur le dos des Québécois» et de donner aux entreprises pétrolières du pays.

«Ce sont les banquiers qui en profitent. Les Canadiens devront dépenser 55 millions $ sur l’intérêt des dépenses nationales. […], pourquoi le premier ministre peut-il diriger l’argent de la santé pour dépenser plus pour les banquiers?», a-t-il déclaré.

Publicité

Pédopornographie

Cette semaine, le sénateur conservateur Leo Housakos a déposé un projet de loi visant à déterminer des peines plus sévères pour les personnes qui détiennent des images pédopornographiques. Il souhaite notamment invoquer la clause dérogatoire pour cela.

Conservateur
Léo Housakos. Photo: courtoisie

Ce projet de loi fait suite à la décision de la Cour suprême, la semaine dernière, d’invalider les peines minimales (un an) pour détention d’images pédopornographiques.

La Cour suprême du Canada a invalidé, par une décision partagée, la peine minimale d’un an de prison pour possession ou accès à de la pornographie juvénile, jugeant qu’elle contrevient à la Charte canadienne des droits et libertés en pouvant constituer une peine cruelle et inusitée.

Cinq juges contre quatre ont estimé qu’une telle peine peut être exagérément disproportionnée dans certains cas, comme celui d’un jeune de 18 ans recevant une image intime non sollicitée de sa conjointe mineure, et qu’il faut laisser aux juges la possibilité d’imposer des sanctions moins sévères.

Cette décision confirme un arrêt de la Cour d’appel du Québec, rendue dans le dossier d’un ex-militaire.

Publicité

Après avoir été accusé d’être inactif sur ce dossier par Pierre Poilievre mercredi, lors de la période de questions, le premier ministre Carney a rétorqué gravement :«Je me joins à tous les députés de cette Chambre pour condamner de tels actes. […] On présentera des mesures législatives pour pénaliser ceux qui sont responsables.»

Poilievre perd deux députés

Le député acadien et néoécossais Chris d’Entremont est passé du camp de Pierre Poilievre à celui de Mark Carney, mardi, juste après le dévoilement du budget fédéral 2025.

Conservateur
Chris d’Entremont. Photo: Inès Lombardo, Francopresse

Il a affirmé qu’il s’agissait de la meilleure solution pour ses commettants et pour les Canadiens. Le député a également justifié cette décision par le fait qu’il ne «voyait plus» dans le camp conservateur une volonté de rendre le pays meilleur.

Dans une déclaration officielle du Parti libéral du Canada, l’élu insiste sur le fait qu’il «existe une meilleure voie pour notre pays […], non pas en nous plaignant, mais en ayant confiance en un avenir prometteur».

«Le premier ministre Mark Carney propose cette voie par un nouveau budget qui répond aux priorités que j’ai le plus souvent entendues dans ma circonscription: bâtir des infrastructures communautaires fortes et bâtir une économie plus forte.»

Publicité

En outre, le député conservateur albertain de la circonscription d’Edmonton Riverbend, Matt Jeneroux, a démissionné jeudi. Il pourrait rester en poste jusqu’au printemps, a suggéré Pierre Poilievre sur X, jeudi.

Plusieurs députés conservateurs, dont la Québécoise Dominique Vien, réfléchiraient également au même geste, soit de quitter pour rejoindre les Libéraux, soit de partir définitivement.

Le vote du budget dans les prochaines semaines pourrait offrir une occasion pour ces derniers.

Auteurs

Partagez
Tweetez
Envoyez

Ne manquez pas!

Publicité

Pour la meilleur expérience sur ce site, veuillez activer Javascript dans votre navigateur