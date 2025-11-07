Le gouvernement Carney survit à un premier vote de confiance

Cette semaine en politique fédérale: le premier budget du gouvernement de Mark Carney en réjouit certains et en crispe d’autres; le gouvernement survit à un premier vote de confiance; deux députés conservateurs quittent le caucus de Pierre Poilievre; un sénateur dépose un projet de loi pour demander l’utilisation de la clause dérogatoire pour durcir les peines contre les détenteurs de pornographie juvénile.

Premier test aux Communes

Le gouvernement Carney a passé un premier test de confiance à la Chambre des communes avec le vote sur un sous-amendement conservateur lié à son «budget générationnel».

Le gouvernement a choisi de rendre les votes sur les amendements des partis d’opposition déterminants. Les Conservateurs proposaient dans le leur de réduire le déficit à 43 milliards $, de couper davantage dans les dépenses et d’abolir la taxe carbone industrielle.

Mais leur amendement a été rejeté par 198 voix contre 139, malgré l’abstention de quatre de leurs députés.

Le prochain test, prévu ce vendredi 7 novembre, pourrait être plus périlleux pour les Libéraux, le Bloc québécois comptant présenter un amendement dénonçant un budget jugé «nuisible pour le Québec».