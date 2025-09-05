Le commissaire aux langues officielles est «préoccupé» par les coupes gouvernementales

En entrevue avec Francopresse, Raymond Théberge se dit inquiet des répercussions des coupes gouvernementales sur les services en français. Le commissaire aux langues officielles revient aussi sur les règlements attendus et l’échec de la médiation dans certains conflits linguistiques.

Le commissaire aux langues officielles, Raymond Théberge, commente trois dossiers chauds qui le concernent en amont de la rentrée parlementaire, qui aura lieu le 15 septembre. Bien que son mandat devait se terminer en début d’année, il restera en poste jusqu’en janvier 2026.

Coupes budgétaires

Au début de l’été, le premier ministre fraichement élu, Mark Carney, a demandé à chacun de ses ministères d’effectuer des coupes budgétaires de 7,5% au cours de la prochaine année et jusqu’à 15% en 2028.

En attendant les plans finaux des ministères, une étude du Centre canadien de politiques alternatives (CCPA) estime que les emplois dans la fonction publique seront durement touchés par l’exercice.

Selon le groupe de réflexion, la moitié des suppressions de postes se produira dans la région d’Ottawa-Gatineau, où le couperet devrait tomber pour environ 25 000 fonctionnaires d’ici 2028. Au total, 57 000 postes devraient être abolis au Canada.