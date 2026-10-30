L’IA au cœur de la nouvelle programmation de CHOQ FM

Intelligence artificielle (IA), formation de la relève et diversité des voix représentant la francophonie, tels sont les principaux fils conducteurs de la nouvelle programmation 2026-2027 de la radio communautaire torontoise CHOQ FM, présentée lors d’une soirée de lancement dans les studios de la radio ce 28 octobre.

«Je suis très satisfait de la programmation de cette saison, parce que, d’une part, on a continué à avoir une belle diversité de voix vu qu’on est la radio de tout le monde», se réjouit Gabriel Osson, président du CA de CHOQ FM.

«D’autre part, on est allé chercher les jeunes nouveaux arrivants. Les deux nouvelles personnes qui ont rejoint l’équipe de la radio incarnent bien cette vision.»

Place de choix pour l’IA

Cela dit, si la programmation 2026-2027 est drapée du tissu sans motifs de la continuité, il n’en demeure pas moins qu’elle contient une nouveauté des plus actuelles, à savoir l’IA.

En effet, une nouvelle émission portant le nom de Relève et Innovation, l’IA au cœur de la culture francophone, laquelle a été rendue possible grâce au soutien du gouvernement du Canada ainsi qu’au partenariat avec l’Université de l’Ontario français (UOF), prévoit l’accueil de cinq à six stagiaires de l’UOF à partir de janvier prochain.