L’IA au cœur de la nouvelle programmation de CHOQ FM

L'IA au cpeur de la programmation de CHOQ FM
Quelques membres de l'équipe CHOQ FM lors de la soirée de lancement de la nouvelle programmation. Photo: courtoisie
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Publié 30/10/2026 par Soufiane Chakkouche

Intelligence artificielle (IA), formation de la relève et diversité des voix représentant la francophonie, tels sont les principaux fils conducteurs de la nouvelle programmation 2026-2027 de la radio communautaire torontoise CHOQ FM, présentée lors d’une soirée de lancement dans les studios de la radio ce 28 octobre.

«Je suis très satisfait de la programmation de cette saison, parce que, d’une part, on a continué à avoir une belle diversité de voix vu qu’on est la radio de tout le monde», se réjouit Gabriel Osson, président du CA de CHOQ FM.

«D’autre part, on est allé chercher les jeunes nouveaux arrivants. Les deux nouvelles personnes qui ont rejoint l’équipe de la radio incarnent bien cette vision.»

L'IA au coeur de la programmation de CHOQ FM
Gabriel Osson. Photo: Soufiane Chakkouche, l-express.ca

Place de choix pour l’IA

Cela dit, si la programmation 2026-2027 est drapée du tissu sans motifs de la continuité, il n’en demeure pas moins qu’elle contient une nouveauté des plus actuelles, à savoir l’IA.

En effet, une nouvelle émission portant le nom de Relève et Innovation, l’IA au cœur de la culture francophone, laquelle a été rendue possible grâce au soutien du gouvernement du Canada ainsi qu’au partenariat avec l’Université de l’Ontario français (UOF), prévoit l’accueil de cinq à six stagiaires de l’UOF à partir de janvier prochain.

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Ces derniers participeront à la création de contenus autour de l’IA et parfois avec l’IA.

«Un second volet, financé par le gouvernement de l’Ontario, concerne le mentorat en IA dans les médias communautaires. Il s’agit d’un programme d’incubation professionnelle destiné à 25 jeunes nouveaux arrivants francophones de Toronto», complète Guillaume Lorin, directeur général de CHOQ FM.

Ces jeunes auront pour mission de travailler sur les enjeux liés à l’IA dans le secteur audiovisuel, notamment à travers la production de contenus novateurs et de vulgarisation.

Nouveautés sur les ondes

En parallèle à cette initiative, la station fait évoluer sa grille radiophonique. Parmi les rendez-vous de cette saison, figure Matins Pluriels, animée par Nancy Nem Tayou, qui occupe la tranche de 7h à 9h. L’émission Toronto entre nous, animée par Duchesse Iraduhaye, est maintenue en direct de 16h à 18h.

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«Si j’ai à choisir trois nouvelles émissions phares de cette programmation, je dirais Relève et innovation, Ondes positives qui sont des ateliers pour les jeunes, et Échos de la diversité qui permet de travailler sur des enjeux d’isolement des personnes sous-représentées et des nouveaux arrivants», indique Guillaume Lorin à l-express.ca.

Le défi des heures creuses

L’autre changement notoire dans la programmation réside dans un partenariat conclu en avril dernier avec Unique FM Ottawa. Dans ce cadre, CHOQ FM diffuse désormais à midi tapant l’émission Ontario maintenant animée par Michel Picard.

Cette entente vise en premier lieu à renforcer la présence de la station durant les heures dites «creuses», c’est-à-dire de basse écoute, cherchant ainsi à élargir l’auditoire, comme l’explique Guillaume Lorin: «Notre but reste d’augmenter l’audimat aux heures creuses, d’où notre partenariat avec Unique FM pour l’heure du midi.»

L'IA au coeur de la programmation de CHOQ FM
CHOQ FM a dévoilé la programmation de sa nouvelle saison lors d’une soirée organisée dans ses studios, dans les écoles siamoises Saint-Frère-André et Toronto-Ouest. Photo: Soufiane Chakkouche, l-express.ca

Un manque à gagner également relevé par Gabrielle Osson: «On perd une grosse partie de notre auditoire aux heures du bureau. On a une captivité le matin et l’après-midi, et un peu le soir.»

Néanmoins, la plage de programmation d’une radio étant un jeu à somme nulle, s’il y a des émissions qui ont vu le jour cette saison, d’autres ont arrêté d’émettre, ce qui n’est pas pour inquiéter le directeur général de la radio.

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«Il y a quelques émissions qui ne se diffusent plus, notamment des émissions qui nous venaient de l’ARCC (Alliance des radios communautaires du Canada). En revanche, on n’a pas d’émissions produites par nos bénévoles qui se sont arrêtées, et on est assez content de cela», précise-t-il.

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Ambiance conviviale à la soirée de CHOQ FM. Photo: courtoisie

Record de 25 000 auditeurs par semaine

Le dernier record d’audience enregistré en août dernier, un mois réputé calme pour la radio et les médias en général, lui donne raison. Selon les chiffres communiqués par Guillaume Lorin, CHOQ FM a affiché pendant le huitième mois plus de 10 000 auditeurs hebdomadaires sur la bande FM et 15 000 sur les plateformes numériques, soit 25 000 par semaine.

Des chiffres satisfaisants, certes, mais que Gabriel Osson pense être encore plus conséquents si la radio ne se heurtait pas à certaines barrières.

«La radio doit composer avec les habitudes de consommation radiophoniques de Toronto qui se font majoritairement en anglais, on a donc une grosse compétition. De plus, on est limité par une portée moyenne sur la bande FM qui ne dépasse pas Barrie», déplore-t-il.

L’équipe de CHOQ

Par ailleurs, l’équipe de CHOQ FM et de GrandToronto.ca est passée de cinq à sept employés, à temps plein et à temps partiel. Cette augmentation des effectifs a notamment permis de bonifier en quantité et en qualité la production d’articles du média numérique, selon Guillaume Lorin.

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L'AI au coeur de la programmation de CHOQ FM.
Duchesse Iraduhaye. Photo: Soufiane Chakkouche, l-express.ca

Pour Duchesse Iraduhaye, chargée de programmation, et l’une des voix qui incarne ce rajeunissement de l’équipe, le renouvellement de la grille doit tenir compte des transformations démographiques de Toronto.

«Certes, cette nouvelle programmation est une continuité, mais la population de Toronto continue de changer énormément. Il faut bien que cette programmation continue de refléter ce changement. Les voix changent, parce que la communauté francophone de Toronto change», déclare-t-elle avec la fougue de la jeunesse.

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