Les véritables héros des langues officielles au Canada

Afin de susciter un engagement de tous, il est de notre responsabilité individuelle et collective de faire valoir sur toutes les plateformes possibles la force et l’impact de cette loi et l’importance de la moderniser pour qu’elle soit réellement cohérente, efficace et contraignante.

Contrat social

Promouvoir et comprendre le bilinguisme et la dualité linguistique au Canada c’est reconnaître et apprécier le contrat social qui unit les citoyennes et citoyens de notre pays. C’est aussi adhérer à une vision du Canada ancrée dans sa Constitution, ses lois et sa Charte canadienne des droits et libertés.

Au Sénat du Canada, j’ai le privilège de représenter le Nouveau-Brunswick, une province où, il y a cinquante ans, des élus visionnaires ont eu le courage et la détermination d’inscrire dans un cadre législatif provincial notre réalité linguistique et culturelle. Malgré les défis auxquels le Nouveau-Brunswick fait toujours face, cette province demeure à ce jour, une source d’inspiration pour le pays tout entier.

Reconnaissons le chemin parcouru, célébrons nos «héros linguistiques» partout au pays et surtout, poursuivons le travail en restant vigilants et mobilisés, afin que cette loi essentielle pour l’avenir de notre pays soit modernisée dans les plus brefs délais.