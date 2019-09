1969: la Lune, Woodstock, Abbey Road… la Loi sur les langues officielles

1969 n’était pas qu’année érotique, comme le susurraient Gainsbourg et Birkin. C’était aussi la fin d’une décennie marquée au Québec et au Canada français par une émergence de revendications.

Tout cela pavait le chemin à une véritable reconnaissance des deux langues officielles au Canada, ce qui sera fait avec la Loi sur les langues officielles.

Nationalismes concurrents

Avec la Révolution tranquille des années 1960 au Québec, la marmite linguistique bout de plus en plus. Et pas seulement sur les rives du Saint-Laurent.

L’intransigeance du maire de Moncton, Leonard Jones, à l’égard de certains services en français est formidablement illustrée dans le film L’Acadie, l’Acadie?!? de Michel Brault et Pierre Perrault.

L’adoption des lois établissant les écoles publiques françaises survient en 1968 en Ontario.