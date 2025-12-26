Les personnalités francophones influentes disparues en 2025

Chaque année, la francophonie canadienne doit dire adieu à des figures marquantes. L’année 2025 a été ponctuée des disparitions de pionniers et pionnières de la littérature acadienne et de l’enseignement, ainsi que de personnes qui ont fait avancer nos connaissances ou qui se sont dévouées à diverses causes.

ATLANTIQUE

May Bouchard (1926 – février 2025)

Après plusieurs années à Montréal où elle a élevé ses enfants, May Bouchard est revenue dans son village natal de Pomquet, en Nouvelle-Écosse. Elle a été une fervente défenseure de la francophonie, de l’éducation, de la culture et du bien-être.

Ses plus grands faits d’armes n’ont pas été réalisés seule, mais ils incluent l’ouverture de l’École acadienne de Pomquet, la fondation de la Société historique de Pomquet et du Centre de ressources pour femmes d’Antigonish.

Elle a œuvré au sein de nombreux organismes, comme le Regroupement des aînés et aînées de la Nouvelle-Écosse et la Fédération nationale des femmes canadiennes-françaises.

Antonine Maillet (1929 – 17 février 2025)

Antonine Maillet a été une des autrices canadiennes les plus célébrées nationalement et internationalement. Elle a parlé de l’Acadie sans retenue, mettant sur papier l’oralité de la langue acadienne.