Rolande Faucher, grande bâtisseuse de l’Ontario français, s’éteint

La communauté franco-ontarienne perd l’une de ses grandes voix. Rolande Faucher est décédée ce samedi 15 novembre, à l’âge de 84 ans, laissant derrière elle un héritage culturel et militant qui a profondément marqué la francophonie.

Arrivée à Orléans à la fin des années 1960, alors que ce secteur Est d’Ottawa était encore majoritairement francophone, Rolande Faucher s’implique rapidement dans la vie communautaire.

Présidente du MIFO

Elle figure parmi les fondatrices du Mouvement d’implication francophone d’Orléans (MIFO), qu’elle présidera par la suite.

Elle joue également un rôle central dans l’établissement du bâtiment du MIFO, supervisant au milieu des années 1980 la campagne de financement et le chantier qui mènera à son ouverture en 1985.

«Son engagement passionné, son amour pour la communauté et sa vision audacieuse ont façonné les bases de ce que nous sommes aujourd’hui», a réagi d’ailleurs le MIFO en fin de matinée dans un communiqué.