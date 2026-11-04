Et si Toronto avait sa grande boucle cycliste? Rien à voir avec le surnom du Tour de France cycliste, la grande boucle, mais plutôt ici le tour de Toronto à vélo: un circuit de près de 80 km de pistes cyclables entièrement connectées tout autour de la ville.

Le projet The Loop devrait ainsi relier d’ici 2032 les pistes cyclables de la rivière Humber à l’Ouest, du rivage du lac Ontario au Sud, de la rivière Don à l’Est et du couloir hydroélectrique de la rue Finch au Nord, pour aménager un parcours cycliste sans interruption sur tout le pourtour de la ville.

Cette grande boucle pourrait d’ailleurs être surnommée le Tour des deux rivières.

James Nowlan, directeur général, Environnement, Climat et Foresterie, à la Ville de Toronto, rappelle en effet que les deux vallées fluviales de la ville, dites «les ravins», sont l’épine dorsale du projet.

Relier les vallées fluviales

«Le projet The Loop a commencé dans le cadre de la Stratégie des ravins de la Ville de Toronto avec pour objectif de créer un réseau de sentiers connectés qui relie les ravins, le secteur riverain, les quartiers et les espaces verts de Toronto.»