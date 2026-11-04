Le tour de Toronto à vélo

Une boucle cycliste ininterrompue de 80 km d'ici 2032

The Loop
La piste cyclable Martin Goodman près de l'embouchure de la rivière Humber fera partie de la boucle cycliste. Photo: WikiCommons
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Publié 04/11/2026 par Charles-Antoine Rouyer

Et si Toronto avait sa grande boucle cycliste? Rien à voir avec le surnom du Tour de France cycliste, la grande boucle, mais plutôt ici le tour de Toronto à vélo: un circuit de près de 80 km de pistes cyclables entièrement connectées tout autour de la ville.

Le projet The Loop devrait ainsi relier d’ici 2032 les pistes cyclables de la rivière Humber à l’Ouest, du rivage du lac Ontario au Sud, de la rivière Don à l’Est et du couloir hydroélectrique de la rue Finch au Nord, pour aménager un parcours cycliste sans interruption sur tout le pourtour de la ville.

Cette grande boucle pourrait d’ailleurs être surnommée le Tour des deux rivières.

James Nowlan, directeur général, Environnement, Climat et Foresterie, à la Ville de Toronto, rappelle en effet que les deux vallées fluviales de la ville, dites «les ravins», sont l’épine dorsale du projet.

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La grande boucle (en rouge les tronçons manquants à aménager) et au milieu la boucle «midtown». En vert, des tronçons à améliorer. Image: theloop.ca

Relier les vallées fluviales

«Le projet The Loop a commencé dans le cadre de la Stratégie des ravins de la Ville de Toronto avec pour objectif de créer un réseau de sentiers connectés qui relie les ravins, le secteur riverain, les quartiers et les espaces verts de Toronto.»

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La Stratégie des ravins a été adoptée en 2017 par la Ville et mise en œuvre depuis 2020.

Lois Lindsay, agente de programme principale de l’organisme Evergreen, un partenaire du projet, rappelle qu’à Toronto «les ravins couvrent 27 000 acres, soit 30 fois la taille de Central Park à New York, et plus de 17% du territoire de la ville.»

André Sorensen, professeur au département de Géographie et d’aménagement de l’Université de Toronto, juge le projet pertinent. «Je pense que c’est une excellente idée. La proposition The Loop aide énormément à produire un réseau de transport actif plus fonctionnel. Le fait qu’une si grande partie existe déjà réellement est important.»

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Une portion de la piste de la rivière Don Est. Photo: WikiCommons
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Un pont piétonnier et cycliste qui enjambe la rivière Don Est. Photo: WikiCommons

La boucle déjà presque bouclée

Car le circuit connecté existe déjà à 90%, avec seulement six portions manquantes pour boucler la boucle.

«Une bonne partie du sentier existe déjà», confirme James Nowlan de la Ville de Toronto, «mais certains liens importants doivent encore être aménagés. Le plus grand défi consiste à combler ces brèches tout en protégeant des zones naturelles sensibles et en travaillant à travers différentes propriétés et juridictions.»

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La grande boucle est d’ailleurs complétée par une plus petite boucle «midtown», d’environ 40 km, grâce à un tronçon Est-Ouest reliant la rivière Humber à la rivière Don en empruntant la rue Eglinton, le sentier Kay Gardner Beltline (une ancienne voie ferrée devenue sentier multimodal), le cimetière Mount Pleasant, le sentier du parc Moore jusqu’au parc Brick Works, au nord de la rue Bloor.

James Gardens
Non loin du sentier récréatif de la rivière Humber. Photo: archives l-express.ca

À l’horizon 2032

Le projet The Loop est porté par la Ville de Toronto, en collaboration avec l’organisme Evergreen, la Toronto Foundation et l’Office de protection de la nature de Toronto et de la région (TRCA).

Le budget total pour combler les brèches et améliorer certains tronçons existants s’élève à 300 millions $, dont une partie proviendra de dons.

«Le projet est estimé coûter, pour sa première phase, environ 300 millions $, et notre approche est de recueillir 100 millions $ en financement privé, d’entreprises et philanthropique», précise Jen Angel, présidente-directrice générale d’Evergreen. Les 200 millions $ restants devraient provenir de tous les paliers de gouvernement, dont la Ville, la province et le fédéral, ajoute-t-elle.

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Un tronçon de la piste cyclable de la rivière Don. Photo: theloop.ca
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Les deux boucles cyclistes seront à moins de 500 mètres de 230 parcs torontois. Image: theloop.ca

Un attrait touristique

Le réseau pourrait aussi attirer des touristes, estime l’universitaire André Sorensen. «Je pense qu’un grand réseau de sentiers pourrait être un attrait touristique important. Quelque chose comme Amsterdam et Copenhague aujourd’hui, mais différent, avec de beaux parcs, ravins et paysages, ainsi que de la bonne cuisine.»

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«La signalétique pour s’orienter est importante. Les traverses de routes doivent être sécuritaires. Il faudra aussi s’assurer que les pistes soient assez larges. La plus grande partie du sentier Martin Goodman le long du secteur riverain est déjà sérieusement congestionnée», prévient André Sorensen. «Mieux vaut bien aménager dès le départ. Ce qui sera aussi plus facile à entretenir.»

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Jen Engels et Lois Lindsay, d’Evergreen, lors d’un webinaire de Gil Penalosa sur The Loop, le 20 octobre 2026. Photo: gpenalosa.ca

The Loop passera à moins de 500 mètres de 12 stations de métro, 20 arrêts LRT, 5 arrêts Go et 230 parcs torontois, précise le site Internet du projet.

Plus qu’une grande boucle cyclable, The Loop devrait ainsi permettre des escapades urbaines locales sur divers tronçons, entre forêts, cours d’eau et quartiers à découvrir.

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